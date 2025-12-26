Pasajeros y vuelos: la aviación comercial tuvo el mejor noviembre de su historia

Según un informe de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), la aviación comercial de Argentina alcanzó un récord histórico en noviembre de 2025: 4,39 millones de pasajeros utilizaron los aeropuertos argentinos. Este constituye el mejor noviembre registrado, con un aumento del 4% con respecto al máximo anterior, establecido en noviembre de 2023, según un informe de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Esto también supuso un incremento del 7% versus el mismo mes del año pasado.

Además, entre enero y noviembre de este año, 45,9 millones de pasajeros transitaron por los aeropuertos argentinos, lo que “constituye un récord histórico absoluto”. En comparación con los registros anteriores, esto supuso un aumento del 8% respecto al máximo anterior, alcanzado en 2023, y del 12% con respecto a 2024.

En lo que se refiere a pasajeros internacionales, noviembre de 2025 registró el mayor número jamás registrado para ese mes (1,35 millones), con un aumento del 14% respecto del récord anterior, en el onceavo mes del año pasado. Por otra parte, los movimientos aéreos internacionales también alcanzaron su máximo en noviembre de este año (8922), que se refleja también en los vuelos totales (33.914).

En la misma línea, en lo que respecta a los pasajeros de cabotaje, superó lo 3 millones, que implica un crecimiento del 4% interanual.

En cuanto a los aeropuertos con mayor crecimiento en el tráfico internacional, Córdoba experimentó el aumento más significativo, con un 62% más de pasajeros que en noviembre de 2024. Salta también mostró un avance notable en este sentido, con un aumento del 32%. Buenos Aires y Ezeiza crecieron un 19% y un 11%, respectivamente.

Asimismo, entre los pasajeros de cabotaje, Ezeiza experimentó el mayor crecimiento, con un 39%, seguido por Resistencia (37%), Santa Fe (35%) y Esquel (27%).

En consonancia con la idea de descentralización del tráfico aéreo, en noviembre 157.785 pasajeros volaron directamente al extranjero desde ciudades del interior. Esto supone un aumento del 21% con respecto a 2024 y del 54% versus 2023. Las tres rutas que experimentaron el mayor crecimiento fueron todas desde Córdoba: a Río de Janeiro (+93%), a Panamá (+45%) y a Lima (+17%).

El organismo atribuye estas cifras récord a las políticas de desregulación del transporte aéreo, subrayando: “La evolución sostenida del sistema aerocomercial argentino refleja el impacto de las políticas de Cielos Abiertos y del proceso de desregulación impulsado por el Gobierno Nacional, que favorecieron la expansión de la conectividad, la incorporación de nuevos operadores y el fortalecimiento de un mercado más dinámico y eficiente.”

Cabe destacar que esta desregulación se ha impulsado aún más en el último mes, con el anuncio de la ANAC de nuevas políticas de tráfico aéreo cuyo objetivo es simplificar las operaciones aéreas, eliminando la necesidad de presentar planes de vuelo para determinadas operaciones de aviación. "Estas iniciativas pretenden facilitar una mayor actividad aérea, reduciendo las barreras administrativas, en consonancia con la política de cielos abiertos", indicaron.

La resolución 957 también habilitó el vuelo visual nocturno en todo el territorio nacional para los pilotos que cumplan con las condiciones establecidas, lo que ampliaría las posibilidades operativas y favorecería un uso más eficiente de la infraestructura aeroportuaria.

Además, introdujo en la normativa nacional la posibilidad de que aeronaves de pequeño porte, destinadas a operaciones no regulares con menos de 10 pasajeros, puedan operar con un solo piloto mediante el uso de sistemas de piloto automático, previa aprobación de la ANAC, “adecuando el marco regulatorio nacional a los criterios adoptados por las principales autoridades aeronáuticas internacionales”.

También se eliminó el antiguo requisito que exigía contar con 900 horas de vuelo asociadas a la licencia de Piloto Comercial de Primera Clase para desempeñarse en líneas aéreas regulares y no regulares, categoría que no tiene correlato en las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Las licencias que se pueden otorgar son para piloto privado (se necesitan 40 horas de vuelo) piloto comercial (200 horas) y piloto de transporte de línea aérea(1500 horas).