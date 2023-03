Galperin, Bizarrap y Cande Molfese contagiaron su ADN emprendedor a más de 8000 jóvenes del secundario

escuchar

Donde Diego Maradona se casó con Claudia Villafañe y Sui Generis se despidió de los escenarios, este miércoles se reunieron dos grupos fundamentales para el futuro. Como espectadores, 8000 estudiantes del último año de la secundaria colmaron las butacas del mítico escenario Luna Park para seguir de cerca las reflexiones de los referentes del emprendedorismo argentino.

La experiencia Endeavor Sub 20 se realizó para festejar el aniversario número 25 de la entidad que busca incentivar el espíritu emprendedor y contó con la presencia de figuras de ese ecosistema como el creador de Mercado Libre Marcos Galperin, y Martín Migoya, fundador de Globant, entre otros referentes. Además, el evento que se realizó durante todo la mañana contó con la presencia de personalidades del momento, como el productor musical Bizarrap; el creador de LuzuTV, Nicolas Occhiato, y una serie de jóvenes emprendedores que hoy desafían la escena local para sembrar la semilla del emprendedorismo en los jóvenes que seguían cada una de las charlas.

En ese resonar de aplausos y silbidos fue que apareció Cande Molfese, influencer y conductora del evento Experiencia Endeavor Sub20, para dar inicio a la jornada. Con unas palabras de bienvenida y un entusiasmo generalizado por la grilla del día, fue el momento de que apareciera Guibert Englebienne, presidente de Endeavor y cocreador de Globant, quien se dirigió a los estudiantes para dar un adelanto de lo que sucedería durante la mañana. Su foco estuvo en el futuro.

“La Argentina necesita emprendedores, gente que encuentre una oportunidad y logre armar un equipo para hacer que esta se desarrolle. Los emprendedores tenemos una gran palanca para dejar el mundo mucho mejor de lo que lo encontramos”, arengó.

Los jóvenes sub 20, protagonistas de una experiencia Endeavor distinta Gentileza Endeavor

Entre anécdotas personales como aquella primera vez que usó una computadora de la mano de su papá o cuando quiso estudiar oceanografía pero no le convencía la idea de estar en un barco por seis meses, acaparó la atención de la audiencia y se llevó los primeros aplausos genuinos de la mañana.

Con todos los ojos puestos en el público, aprovechó la atención para levantar los ánimos y les recordó a los jóvenes que apenas pocas horas después subiría al escenario el ídolo musical del momento. Silbidos, gritos y aplausos despidieron al creador de la tecnologíca que crece en el mundo.

Historias ocultas

Si bien el momento más esperado por los chicos era el encuentro con Bizarrap, la jornada estuvo cargada de grandes historias y una de ellas fue la de Guadalupe Murga. La joven de 26 años que lidera una startup de base biotecnológica que busca mejorar el sistema productivo del sector del agro compartió la historia de Sylvarum en un mano a mano con Julia Bearzi, directora de Enedavor.

Murga explicó que lo que hace es “hackear” el metabolismo de las plantas con el objetivo de “trabajar con productores, lograr mejores rendimientos y colaborar con el problema de la humanidad de darle de comer a casi 10 mil millones de personas en 2050″, explicó.

La joven reconoció haber tenido varios palos en la rueda durante su trayectoria como emprendedora: “Tuve que escuchar a un profesor de la carrera decir que la ingeniería no era para mujeres y que debería estar cocinando”, sintetizó. Eso, lejos de desmotivarla, avivó todavía más sus ganas de hacer algo. Con esa base y habiéndose convertido en mujer científica y emprendedora, creó junto a su socio una startup para terminar de cerrar el ciclo y lograr un verdadero impacto en la sociedad.

Guadalupe Murga, creadora de Sylvarum Gentileza Endeavor

Pero Murga no estuvo sola. Luego de que ella compartiera su historia y se llevara la admiración de unos cuantos, apareció Tomás Machuca. Él es oriundo de un barrio carenciado de Rosario, provincia de Santa Fe, y, con apenas 17 años, inició un negocio que le cambió la vida.

“En un entrenamiento de fútbol me rompieron las canilleras de una patada. Como no tenía plata para comprarme otras agarré un balde, lo moldeé con secador y en Paint hice una ilustración de mis seres queridos que le imprimí en el material. A todos les gustaron y me preguntaban dónde las había conseguido, pero como me daba vergüenza decir la verdad, decía que las vendía un tío de Buenos Aires. Más adelante, me di cuenta de que estaba bueno y las empecé a ver por redes sociales”, contó.

Lo que empezó como una idea para resolver una situación puntual, se convirtió en su nuevo trabajo y, hoy con 21 años, le dio una vuelta de tuerca. “Transformamos residuos plásticos en canilleras y con 65 tapitas se hace un par. Entonces por cada par que vendemos le regalamos otro a cada chico que lleva sus tapitas al club por tomar acciones responsables con el medio ambiente. Así, a partir de una simple acción aprenden la importancia de reciclar”, relató.

Tomás Machuca, CEO y fundador de Fenikks Gentileza Endeavor

En su espacio, el creador de Fenikks también le dedicó unas palabras a desmitificar las estigmatizaciones. “Dicen que el contexto donde nacimos y crecimos nos limita pero podemos soñar en grande sin importar de dónde vengamos y cómo se nos señale desde afuera”, opinó en medio de un mar de aplausos. Además, confesó que emprendió su camino sin saber y aprendió al hacer, por lo que incentivó a los jóvenes en la audiencia a animarse más allá de sus conocimientos.

Distinto era el caso de Ariana Onega, CEO y cofundadora de Empretienda, una plataforma online que permite crear y administrar tiendas de ecommerce. En el pueblo santafecino de Las Parejas, de donde es oriunda, ella había escuchado que un vecino era ingeniero comercial y que dicha carrera lo había acercado a un puesto gerencial en un banco. Con ese ejemplo en mente, se embarcó es la aventura de conseguir ese título universitario sin saber que en medio de sus estudios iba a crear un emprendimiento alejado al mundo bancario.

Ariana Onega, CEO y cofundadora de Empretienda en la charla con Julia Bearzi, de Endeavor Gentileza Endeavor

Fue precisamente cuando se acercó a una sociedad civil de mujeres emprendedoras de economía social que entendió que su afinidad por la agrupación la incentivaba a facilitarles el trabajo de vender a través de internet para asegurar sus ingresos. Fue así como se alió con un programador que conoció en la aplicación de citas Tinder, unieron conocimientos en sistemas y comerciales y crearon la plataforma de ecommerce. Con un crecimiento exponencial propulsado por la pandemia, en 2021 los números cerraban en verde y buscaron inversión externa para seguir creciendo. La empresa a la que únicamente accedería vender su idea era la tecnológica Ualá, a la que contactaron, lograron concretar la transacción y donde hoy trabaja liderando su idea original.

Cerró el desfile de jóvenes emprendedores Francisco Postiglione, más conocido como Frankkaster. Si bien para el público no necesitó introducción, ya que apenas la mera mención de su nombre generó una ovación y estallido de silbidos entre los gamers allí presentes, hoy con 25 años de edad puede decir que fundó 9Z, el primer equipo de E-Sports argentino y latinoamericano en llegar al mundial Major.

En su paso por el escenario, además de enlistar los hitos de su equipo, contó los años de sacrificio que le llevaron a estar en donde está. “Al principio sentís que no vale la pena. Mi equipo junto con otro trabajamos para que la escena se haga valer. Antes estábamos a la par de Oceanía y hoy, tanto mi club como otros representantes de Latam, damos de que hablar, estamos entre los equipos más importantes de América”, destacó.

Frankkaster, fundador del equipo de esports 9Z Gentileza: Endeavor

Consejos para comenzar

Ese aplauso se prolongó más todavía cuando apareció con una sonrisa casual Nicolás Occhiato, fundador de LuzuTV, emisora de radio por streaming en la que trabajan el periodista Diego Leuco y el comediante Martín Dardik, entre otros. Esta vez, el joven actor de 30 años actuó de entrevistador y por casi una hora charló en un mano a mano con Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre.

“Cuando tenés esa convicción de demostrar que algo se puede hacer de una manera distinta, es algo muy poderoso. Muchas veces hay gente que dice que quiere emprender para no tener un jefe, trabajar ocho horas durante cinco días o hacerse rico. Todas esas son razones equivocadas. Si vas a emprender, terminás trabajando mucho más de ocho horas, tenés que lidiar con otros problemas. Creo que la clave no es pensar en no ir a la oficina, sino que querés hacer algo que está mejor y le va a dar valor a la sociedad”, aconsejó el creador de Mercado Libre.

Al empatizar con sus oyentes, agregó: “Es difícil decidir a los 17 años qué hacer el resto de tu vida. Uno tiene que pensar qué es lo que le gusta y para qué cree que es relativamente bueno. Por ejemplo, yo mido 1,74 y si me gusta el básquet, sé que no voy a llegar a la NBA. El consejo es que hacer lo que te gusta es importante, pero algún día vas a tener que vivir de eso. Tenés que mirar tres cosas: qué te gusta, en qué sos más o menos bueno y si estás dispuesto a ponerle mucho esfuerzo a eso”.

Galperin aconsejó a los jóvenes mirar tres cosas: "qué te gusta, en qué sos más o menos bueno y si estás dispuesto a ponerle mucho esfuerzo a eso" Gentileza Endeavor Sub20

Luego de una pausa, sorteos por medio y actividades interactivas de preguntas y respuestas, llegó el turno de Sabrina Castelli, famosa en las redes sociales por su proyecto Mujer Financiera. En una charla que se escuchó con atención pero con mucha ansiedad de trasfondo a la espera de Bizarrap, la contadora y administradora de empresas centró su discurso en la importancia de hablar de dinero y aprender buenas prácticas financieras para “generar riqueza y cambie la vida de la gente a tu alrededor”.

Fue en ese marco que enumeró cinco buenas prácticas que ella misma rescató después de leer decenas de libros sobre finanzas personales:

Definir un presupuesto : este permite asignar a cada peso una tarea así como entender los ingresos y gastos del hogar. Recomendó entonces diferenciar gastos fijos de variables y dedicar un 50% de los ingresos a los gastos fijos, un 30% a los variables y un 20% a ahorros.

: este permite asignar a cada peso una tarea así como entender los ingresos y gastos del hogar. Recomendó entonces diferenciar gastos fijos de variables y dedicar un 50% de los ingresos a los gastos fijos, un 30% a los variables y un 20% a ahorros. Registrar todos tus gastos: “Es como lavarse los dientes todos los días. Es algo que todos debemos hacer y permite entender cómo usamos el dinero y entender hábitos de consumo”, señaló.

“Es como lavarse los dientes todos los días. Es algo que todos debemos hacer y permite entender cómo usamos el dinero y entender hábitos de consumo”, señaló. Tener un fondo de emergencia: Se trata de reservar dinero para enfrentar posibles eventualidades, el cual según la especialista debería equivaler a tres meses de los gastos totales de la familia.

Se trata de reservar dinero para enfrentar posibles eventualidades, el cual según la especialista debería equivaler a tres meses de los gastos totales de la familia. Planificar finanzas: para este punto se deben establecer los objetivos a corto, mediano y largo plazo, como un viaje, cambiar el auto, comprar la vivienda o hasta pensar en el retiro profesional.

para este punto se deben establecer los objetivos a corto, mediano y largo plazo, como un viaje, cambiar el auto, comprar la vivienda o hasta pensar en el retiro profesional. Cómo convertirse en un experto en ahorro de tiempo para ahorrar dinero: “El tiempo no se puede comprar guardar y todos tenemos el mismo. Hay que entrenar la mente para encontrar momentos que permitan hacer actividades que generen dinero, por ejemplo, adquirir una actividad nueva”, sostuvo.

Sabrina Castelli es influencer y la creadora de @Mujerfinanciera Gentileza Endeavor

Al retirarse Castelli del escenario, el murmullo se mezclaba con el nerviosismo en la sala. La mera aparición de Cande Molfese para presentar a los últimos oradores de la jornada ya hizo explotar al público. En un intento de calmar la ansiedad de los espectadores, pidió que los gritos de emoción bajen el volumen un momento e invitó a unirse a ella al escenario a Martín Migoya, CEO de Globant.

Tarea difícil tenía el ejecutivo, ya que debía lidiar con un público impaciente y excitado. Rendido ante la emoción, el empresario se unió al vitoreo y el auditorio cantó al unísono “Biza, Biza”, llamando al productor musical. Rápidamente, llamaron a Gonzalo Julián Conde, oriundo de Ramos Mejía, a protagonizar el último panel. Un estallido de gritos, chiflidos y aplausos inundó el estadio.

Entre gritos que no lo dejaban terminar las oraciones, respondió a las preguntas de Migoya acerca del recorrido que lo posicionó como el artista más escuchado en todo el mundo. Contó cómo con apenas 13 años empezó con su primo a editar videos y cómo se especializó en la edición de audio específicamente.

El productor argentino formó parte de la Experiencia Endeavor Sub20 en el Luna Park Gentileza Endeavor

Acerca de las herramientas que lo ayudaron a llegar a semejante lugar de reconocimiento, reconoció la universidad donde estudiaba comercialización como una pata fundamental: “En la universidad se aprende mucho a trabajar en equipo. A mí me dio muchísima disciplina y aprendí un montón de cosas que me iba imaginando para mi proyecto personal. Siempre digo en todas las entrevistas que doy que hay que estudiar lo que sea, cualquier cosa que estudies la podés aplicar a tu vida personal”, reflexionó

Esta no fue la única fuente de conocimiento y asesoramiento que recibió, sino que destaca la importancia de “juntarse con gente que sabe”. “Yo hablo mucho con productores, gente que lleva años trabajando de esto, artistas que tienen más historia. Juntarse con gente que sabe está bueno siempre, es fundamental y a mí me sirvió mucho”, cerró.

Por último, Migoya y Bizarrap anunciaron la creación en conjunto de una aplicación con el formato de álbum de figuritas en el que los usuarios podrán completar las sessions del productor y subir de niveles a cambio de premios. Con la salida del colaborador de la cantante colombiana Shakira y el español Quevedo, Molfese concluyó el evento con un sorteo de cursos educativos para los asistentes.

Así fue la crónica de una mañana distinta e inspiradora para los jóvenes que sueñan con un futuro distinto.