Habló el joven al que le confiscaron los alfajores que vendía en la calle

El joven al que le decomisaron los alfajores que vendía en la calle para ayudar a su madre jubilada habló este viernes por la mañana sobre lo ocurrido y contó qué le dijeron los funcionarios del gobierno de la Ciudad sobre su situación. El vendedor, llamado David Querol, trabaja ocho horas por día en una empresa, pero al terminar su turno recorre la Ciudad alrededor de unas cuatro horas por día para juntar más dinero.

En la charla Querol se refirió a las afirmaciones de Jorge Macri, quien declaró que el Ministerio de Desarrollo Humano ofreció al joven el “asesoramiento de una ingeniera en alimentos” y un puesto en las ferias porteñas. El vendedor calificó la versión oficial como “un 50% verdad y un 50% mentira”.

Costanera Sur: le decomisaron a un joven los alfajores que vendía para subsistir y rompió en llanto

“Sí se comunicaron y quedamos en una entrevista para este viernes, pero nunca más me contestaron. Nunca me dijeron que me iban a ayudar como dijo el jefe de Gobierno. Me hablaron solo de un curso de manipulación de alimentos”, sostuvo el joven.

Asimismo el vendedor, que vive en el barrio de Montserrat, explicó que empezó el proyecto con su madre Cristina, quien trabajó como administrativa en la obra social de las Fuerzas Armadas hasta su jubilación. Hoy en día, su ingreso es insuficiente para cubrir los gastos básicos, por lo que decidieron armar este emprendimiento.

Querol divide su tiempo entre su empleo formal en una compañía de seguridad, y la venta de alfajores y budines. Arrancó promocionando los productos en las redes sociales y cocinando bajo pedido, hasta que, hace unos meses, salió a la calle en busca de nuevos clientes. “Salía todos los días para ayudar a mi mamá. Ambos teníamos como sueño que el emprendimiento crezca”, contó.

En las redes sociales promocionan el emprendimiento y aceptan pedidos. (Instagram: losbudinesdecrischu)

Le confiscaron los alfajores

El decomiso de la mercadería ocurrió el domingo 12 de abril en la Costanera Sur, cuando inspectores de Espacio Público le retiraron 35 alfajores y 15 budines por falta de habilitación. El joven recordó que lloró -video que se hizo viral- ante el apoyo de sus compradores habituales.

También habló de su tristeza al ver cómo se llevaban su herramienta de trabajo: “Me quise hacer el fuerte frente a los policías, pero cuando me abrazaron los clientes que ya me conocen porque me compran siempre, no me pude contener y me largué a llorar”.

“En ningún momento la policía me jodió; hay policías buenos que incluso me han comprado. De hecho, esto lo hicieron los oficiales de Espacio Público”, aclaró Querol.

El joven no pudo evitar el llanto al perder sus ahorros.

Respecto a la justificación del secuestro, el comerciante relató que los funcionarios le indicaron que debía tramitar un permiso oficial; sin embargo dijo que al intentar realizarlo, recibió una respuesta negativa: “Fui a la dirección que me indicaron, averigüé y me dijeron que no se entregan más esos permisos desde el 2017, que lo dicen solo para evitar protestas”.

Por el momento, él y su madre suspendieron la venta en las calles de sus alfajores y budines, y se dedican de lleno a la venta por redes sociales. Tomaron esta decisión, ya que, según contó el joven, la mujer se vio muy afectada por lo ocurrido y por la repercusión del caso.