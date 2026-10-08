Genneia inauguró el parque solar más grande de San Juan: invirtió US$110 millones y apunta al negocio minero

Genneia inauguró este jueves el parque solar más grande de San Juan, tras una inversión de US$110 millones. El nuevo complejo, denominado San Juan Sur, tiene una capacidad instalada de 129 megavatios (MW) y permitirá a la compañía ampliar su oferta de energía renovable para grandes usuarios industriales, especialmente del sector minero. Con este proyecto, la empresa alcanza los 350 MW de potencia operativa en la provincia y refuerza su presencia en la región de Cuyo.

La inauguración se realizó en la localidad de Retamito, en el departamento de Sarmiento, y contó con la presencia del presidente de Genneia, Jorge Brito; el CEO de la compañía, Bernardo Andrews; el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego; y el intendente de Sarmiento, Alfredo Castro, además de autoridades nacionales y provinciales y representantes del sector energético.

El Parque Solar San Juan Sur ocupa una superficie de 500 hectáreas y cuenta con 250.000 paneles solares bifaciales de alta eficiencia, una tecnología que permite captar radiación solar por ambas caras de los módulos para aumentar la generación eléctrica. La energía producida será comercializada a grandes consumidores industriales mediante el Mercado a Término de Energías Renovables (MATER), un mecanismo que permite a las empresas contratar directamente el suministro de electricidad de fuentes renovables.

Según informó Genneia, el complejo tendrá una producción de energía equivalente al consumo de aproximadamente 90.000 hogares y permitirá evitar la emisión de unas 160.000 toneladas de dióxido de carbono (CO₂) por año. Durante su construcción, el proyecto generó alrededor de 300 puestos de trabajo en el momento de mayor actividad.

El presidente de Genneia, Jorge Brito, y el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego

La nueva instalación forma parte de la estrategia de expansión de la compañía en Cuyo, una región que concentra importantes proyectos mineros y donde la demanda de energía renovable representa una oportunidad de crecimiento para las generadoras eléctricas.

En ese sentido, Genneia busca posicionarse como proveedor de energía para las empresas mineras, que necesitan grandes volúmenes de electricidad para sus operaciones y enfrentan una creciente presión para reducir la huella de carbono de sus actividades.

“Seguimos fortaleciendo nuestro rol como socio estratégico para el desarrollo de la minería. Argentina tiene una enorme oportunidad para crecer a partir de sus recursos naturales y de una energía cada vez más limpia”, afirmó Brito durante la inauguración.

El empresario también destacó el volumen de inversiones realizadas por la compañía durante los últimos años. “En Genneia asumimos ese desafío con una visión de largo plazo y más de US$2000 millones invertidos en la última década, que nos permitieron superar los 1,7 GW de capacidad renovable en nueve provincias”, señaló.

Con San Juan Sur, Genneia suma un nuevo desarrollo fotovoltaico a sus operaciones en la provincia, donde ya cuenta con instalaciones en Ullum y Tocota. La compañía alcanza así una capacidad solar instalada de 800 MW en Cuyo, distribuida en siete parques en operación.

Por su parte, el gobernador Orrego destacó la importancia de la inversión privada para ampliar la infraestructura energética provincial. “Que una empresa líder como Genneia continúe invirtiendo y ampliando su presencia en San Juan es una clara señal de confianza en nuestro potencial productivo y en las condiciones que ofrecemos para el desarrollo de proyectos de gran escala”, sostuvo.