La era de la inteligencia artificial promete un mundo con el que fantaseaba la ciencia ficción, gobernado cada vez más por sistemas y menos por humanos: escribir, programar, conducir y tomar decisiones considerando y procesando una cantidad de información imposible para nosotros. Pero la industria tecnológica que está diseñando y construyendo ese futuro parece ir en la dirección contraria. Nunca las compañías tecnológicas fueron tan grandes, tan abstractas y tan decisivas para la economía mundial y en la vida cotidiana de las personas, y nunca antes esos universos bursátiles, laborales, están afectos por nombre y apellidos.

Es curioso: la corporación moderna o las sociedades “anónimas” fueron inventadas para trascender o ser autónomas de sus creadores y la cultura mediática de comienzos del siglo XXI vuelve a poner en foco hasta en las minucias de las biografías. Dario Amodei, Jensen Huang o Peter Thiel y Elon Musk son relevantes en la trama global no solo por sus decisiones empresariales sino, queda claro, sobre todo por su impronta personal. Esta misma semana, la cotización de la IPO de Anthropic como un lanzamiento de valuación financiera record en la historia y la volatilidad de Nvidia que intenta calibrar las expectativas en medio de un tembladeral diario en sus acciones, devolvieron al centro de la escena a los nombres de sus “frontman”: los ubica en narrativas más cercanas a las de los rockstars. Ese contraste de personalización y deshumanización fue reflejado en un informe a comienzos de este 2026 de la revista The New Yorker vinculado con la aceleración de la inteligencia artificial: “San Altman podría controlar nuestro futuro, ¿podemos confiar en él?”

Lo de Jensen Huang (1963) y Nvidia fue materia de análisis más allá de la info financiera. Después de convertir su campera de cuero en uniforme corporativo y a una fabrica de chips en la empresa más valiosa de la historia, se la pasó durante años ocupando el rol de nerd que explicaba arquitecturas imposibles de entender en auditorios repletos. Y luego a firmar autógrafos como un músico después del recital. Nvidia llegó a valer cerca de US$5,9 billones en su ATH (pico máximo de valor) y su turbulencia actual fue trazada alrededor del escándalo personal: infidelidades, traiciones, escapadas. No solo eso: el derrotero del board y decisiones de los accionistas, pivotea alrededor de qué hacer con Huang.

Dario Amodei (1983), CEO de Anthopic, en cambio, es la estrella improbable. No soñaba con fundar una empresa. Estudió física, después biología, investigó el cáncer y durante sus años de formación leyó a Ray Kurzweil, Isaac Asimov y a una generación de autores obsesionados con la posibilidad de que la inteligencia humana construyera algo que terminará superándola. Mucha ciencia y mucha ficción. En el anuario de su secundaria, de hecho, eligió una frase de Asimov rescatada esta semana de consagración por The San Francisco Chronicle, diario local de su formación en el Silicon Valley. Sus compañeros lo eligieron “Most Likely to Kick Some Ass”, el candidato a patear el tablero. Décadas después, no hay certezas de que vaya a dominar la compleja dinámica de la IA pero sí de que el lanzamiento de Anthropic, una empresa dirigida por una rata de laboratorio o que tiene como CEO a “uno de sistemas”, impacta enel centro de la narrativa de las expectativas financieras.

Fue Steve Jobs (1955) el que había inventado antes el molde cultural. Tampoco fue el primer empresario tecnológico célebre, pero hizo algo nuevo con el cargo: convirtió al CEO en genio y figura. La polera negra, los jeans, el escenario vacío, la tipografía, el “one more thing” formaban parte del producto tanto como el diseño de la última Mac o las funcionalidades del primer iPhone. Después de su muerte llegaron libros, documentales y dos películas de Hollywood. Los proceres e industriales del siglo XIX podían terminar con una estatua o una calle, desde Jobs los heroes techno-pop terminan en biopics.

Mark Zuckerberg (1984) hizo el recorrido todavía más rápido: Hollywood filmó The Social Network cuando él apenas tenía 26 años y todavía le quedaban décadas por delante para convertirse en el personaje que la película pretendía explicar. Es una rareza biográfica bastante propia de esta época: tener un biopic antes de empezar la biografía. Veinte años después sigue siendo quien decide hacia dónde apuesta una empresa de escala planetaria y ahora habla de “superinteligencia personal”. Para dirigir esa reinvención eligió a Alexandr Wang (1997), otro personaje producido a una velocidad todavía mayor. Fundó Scale AI a los 19 años y antes de cumplir treinta Zuckerberg ya lo había instalado en el centro de la estrategia de inteligencia artificial de Meta. Wang pertenece a una generación para la que el viejo cursus honorum corporativo —entrar, ascender, dirigir— es una antigüedad burocrática. Se puede pasar de estudiante del MIT a fundador multimillonario y de ahí a custodiar una de las mayores apuestas tecnológicas de la humanidad con menos fricciones.

El impacto es también local. No solo por el desembarco de Peter Thiel (1967) en Barrio Parque, con familia, reuniones escolares o partidas de ajedrez en el conurbano, o la visita secreta de Bill Gates a Buenos Aires y Ushuaia. Tambien por los anuncios de grandes inversiones que el líder de Palantir realizó en Vaca Muerta y que trascendieron esta misma semana. O por el impactante desembarco de Tesla con modelos de autos que se comecializaran localmente y conecta con el nombre del Citizen Kane de estos tiempos, Elon Musk (1971): antes que trascienda el precio de venta local del Model Y (el evento oficial de lanzamiento se realizó anoche en una fiesta en La Boca), vimos a su líder blandiendo una motosierra entregada en mano por Javier Milei.

Bill Gates visió la Argentina junto con su familia Redes

Ahí tal vez esté la verdadera novedad. Musk, Thiel, Zuckerberg, Huang, Amodei o Wang no son solamente CEO “ricos y famosos”, o managers exitosos que escriben manuales de gestion coporativa. particularmente conocidos. Sus compañías intervienen sobre infraestructuras esenciales del futuro inminente. Y sus consecuencias siguen pasando, sorprendentemente, por temperamentos individuales, lecturas juveniles, ambiciones, amistades, rivalidades, lugares de vida y errores personales. Aunque muchos predicen lo contrario basados en la IA, por ahora, el futuro se escribe con nombres y apellidos.