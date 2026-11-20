Globant presentó los resultados del tercer trimestre de 2026 con una combinación de señales: mientras sus ingresos registraron una caída interanual, la compañía aceleró la transformación de su modelo de negocios alrededor de la inteligencia artificial (IA).

El unicornio argentino, fundado en 2003 por Martín Migoya, Guibert Englebienne, Martín Umarán y Néstor Nocetti, informó ayer ingresos por US$611,1 millones entre julio y septiembre, lo que representa una caída de 1% frente al mismo período del año pasado. La cifra estuvo en línea con el punto medio de las proyecciones que había anticipado la compañía.

De acuerdo con el balance, la ganancia ajustada fue de US$1,48 por acción, ubicándose en el punto medio del rango de entre US$1,43 y US$1,53 que había previsto la propia compañía. Por su parte, el margen operativo ajustado descendió del 15,5% al 14,1% interanual, mientras que el margen bruto ajustado pasó del 38,1% al 36,8%.

El gráfico muestra la variación de la acción de Globant en el último año. Fuente: Yahoo Finance

Asimismo, la firma también ajustó sus expectativas para el cierre del ejercicio. Ahora estima que sus ingresos de 2026 se ubicarán entre US$2429 millones y US$2437 millones, lo que implicaría una contracción interanual de entre 0,7% y 1,1%.

Pese a un leve retroceso global del 1% interanual en la facturación total -impactado de manera directa por la postergación de proyectos en Medio Oriente ante el contexto geopolítico regional-, la compañía registró un crecimiento del 1,5% interanual al excluir la división de Nuevos Mercados. Paralelamente, la firma expandió su margen operativo ajustado secuencialmente al 14,1% y alcanzó un récord histórico en los ingresos anualizados generados por empleado, situándose en los US$99.800 por profesional (+9,7% respecto al año anterior).

Tras la presentación de su balance financiero, la cotización de sus acciones en la Bolsa de Nueva York permaneció estable. Sus papeles registran una suba diaria cercana al 2%: pasaron de US$39.98 el cierre de ayer a US$43.44 en la apertura de la rueda de hoy. A las 17, se ubican en torno a US$40,83. En la comparativa interanual, la cifra representa un derrumbe de alrededor de 31,08%.

El motor de la IA: de las horas vendidas al cobro por resultados

El eje central del reporte presentado a los inversores en Wall Street fue la rápida adopción de Glob.AI, la plataforma de servicios nativos de IA lanzada por la compañía. En particular, la división de AI Pods -unidades operativas de trabajo integradas por agentes de IA bajo supervisión humana experta- registró un salto cuantitativo: su tasa de ingresos anualizados (run rate) se duplicó en un solo trimestre, pasando de US$52,8 millones en junio a US$106,6 millones al cierre de septiembre.

Frente a esta tracción, la conducción ejecutiva decidió elevar su meta de facturación anualizada para este negocio a no menos de US$130 millones para fines de 2026, superando el objetivo inicial de US$110 millones.

“Como compañía nativa en IA, estamos viendo cómo se acelera nuestro impulso. Completamos el despliegue de Glob.AI y estamos observando una creciente adopción empresarial a medida que los clientes migran del modelo tradicional de facturación por horas hacia esquemas basados en resultados y consumo”, afirmó Martín Migoya, CEO de Globant.

Martín Migoya: “Como compañía nativa en IA, estamos viendo cómo se acelera nuestro impulso"

El ejecutivo remarcó que las cuentas medianas de la empresa que adoptaron este modelo crecieron a tasas cercanas al 30% interanual, lo que refleja el impacto directo de entregar mayor volumen de trabajo con márgenes brutos hasta 10 puntos porcentuales superiores a la prestación tradicional.

Para ejemplificar el traspaso de la IA teórica hacia soluciones de producción empresarial, desde Globant detallaron varios proyectos concretos implementados en el mercado local e internacional durante el período:

Tal es el caso del desarrollo fintech para YPF en la Argentina: en el mercado local, la tecnológica trabajó junto a YPF para transformar su aplicación móvil en una plataforma de inversiones que permite a los usuarios comprar y vender acciones de la petrolera de forma directa. Según precisaron, utilizando la arquitectura de Glob.AI y sus AI Pods, la funcionalidad se desplegó en apenas dos meses, logrando un 35% más de eficiencia en el ciclo de desarrollo y un aumento del 25% en la velocidad de implementación entre los equipos de producto, UX, mobile y testing. El resultado fue la transacción de un millón de acciones a través de la app, facilitando el acceso de miles de pequeños inversores al capital de YPF.

Radiografía financiera y el impulso de América Latina

El desglose geográfico del trimestre ubicó a América Latina como la región con mejor desempeño relativo para la compañía. La facturación en el mercado latinoamericano creció un 8,3% interanual, alcanzando los US$133,1 millones (el 21,8% del total global). De acuerdo con el informe financiero de la empresa, este avance estuvo impulsado principalmente por la demanda en los sectores de Banca y Servicios Financieros, Energía y Tecnología, teniendo a la Argentina como el principal país de la región.

En tanto, Norteamérica se mantuvo como el principal mercado con US$ 331,3 millones (54,2% del total), mientras que Europa aportó US$118,9 millones (19,5%). La división de Nuevos Mercados registró ingresos por US$27,9 millones, mostrando una contracción del 34,2% interanual producto del congelamiento temporal de inversiones en Medio Oriente.

A nivel corporativo, Globant completó el trimestre con una plantilla total de 26.164 colaboradores, de los cuales 24.486 son profesionales dedicados a tecnología, diseño e innovación. La base de clientes de gran porte continuó su expansión en el marco de la estrategia denominada 100 squared: las 50 principales cuentas de la firma aumentaron un 5,7% interanual, y las 100 cuentas estratégicas representaron el 57% de la facturación global.

En el frente financiero, la compañía exhibió una fuerte generación de liquidez: durante el tercer trimestre, generó US$ 77,2 millones en flujo de caja libre, lo que elevó el acumulado de los primeros nueve meses de 2026 a un récord histórico de US$125,9 millones (un incremento del 113,6% frente al mismo período del año anterior).

Con este respaldo patrimonial y considerando la valuación actual de los títulos en la Bolsa de Nueva York, el Directorio de Globant aprobó una ampliación de su programa de recompra de acciones (buy-back). El monto autorizado pasó de US$125 millones a US$250 millones con vigencia hasta diciembre de 2027.

“A los múltiplos de cotización actuales, nuestras propias acciones representan el mejor uso para nuestro capital. El programa se financiará con el flujo de caja libre y el uso selectivo de nuestras facilidades crediticias ampliadas”, explicó Juan Urthiague, CFO de Globant, quien precisó que esta recompra permitirá retirar de circulación aproximadamente el 13,5% del capital accionario de la firma. En el tercer trimestre, la empresa ya ejecutó US$25,0 millones en recompras.