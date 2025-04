Juan Parma: “Queremos competir con las billeteras digitales con las mismas reglas de juego”

El Directorio de Banco Macro aprobó hoy la designación de Juan Parma como nuevo CEO. Así, el ejecutivo se unió a la entidad financiera de capitales nacionales, presidida por Jorge Brito (h), tras cerrar un ciclo de casi 30 años en el banco de origen inglés HSBC.

Parma llegó a Banco Macro en un contexto marcado por la irrupción de la tecnología y la transformación de la industria, lo que perfila su hoja de ruta. “El banco tiene un ratio de capital de 31%, lo que lo convierte en el banco más capitalizado, más sólido y más solvente del mercado. Y tenemos la perspectiva de seguir siendo ese motor de crecimiento de la Argentina, aprovechando las oportunidades. Estamos en un entorno de modernización, en el que hay que buscar cómo combinar ‘el banco con más sucursales del país’ con ‘el banco que brinde la mejor experiencia digital’. Queremos seguir siendo ese banco presente en todos los rincones del país, pero también modernizados, y competir de igual a igual con cualquier banco o con cualquier fintech en el terreno digital”, señaló en diálogo con LA NACIÓN.

Para el ejecutivo, las billeteras aprovecharon una ventana de oportunidades para ingresar en el día a día de los clientes, haciendo que la experiencia de pagos fuese más sencilla. Y frente a ese contexto, identificó dos movimientos. “Por un lado, vemos a los bancos tratando de cerrar los gaps en experiencia. Y por el otro, vemos a las billeteras queriendo desarrollar otro tipo de productos de inversión más sofisticados, típicos de bancos; no hay problema con ello, pero queremos que jueguen con las mismas reglas: Tenemos una tarea muy importante, para que este camino vaya por una senda justa”, precisó.

Brito: "Buscábamos una persona con una experiencia externa que nos aportara valor, pero que compartiera también nuestra filosofía"

A la hora de analizar la industria, Brito añadió: “Al haber estabilizado la moneda, podemos empezar a prestar a mediano y largo plazo; podemos empezar a reconstruir un sistema financiero, el cual hoy está devastado. Estamos en los peores niveles de la historia: llegamos a un nivel de 5 o 6% de préstamos contra PBI , mientras que en otros países de la región la cifra ronda el 30% y en Estados Unidos supera el 100%. Esto claramente nos da una oportunidad de crecimiento. Primero, había que estabilizar la economía y ya lo hicimos. Ahora, hay que darle herramientas a las personas para generar confianza y para que invierta localmente”.

El nombramiento y una elección mutua

La primera puntada del ingreso de Parma como CEO fue dada en octubre del año pasado, durante el congreso anual de IDEA: en ese entonces, tuvo la primera reunión con la consultora de headhunting Valuar, contratada por Banco Macro, y un mes después, con Jorge Brito (h).

“En ese momento, sabía que la operación de HSBC en la Argentina sería vendida; y tenía opciones para permanecer en el banco, con base en otras partes del mundo, y para ingresar a otras instituciones en la región, pero no me convencían. Empecé a explorar Banco Macro, y me fui enamorando por su atractivo: es el banco más grande de la Argentina, con más capilaridad, con más llegada y el mejor posicionado para acompañar a otros factores del crecimiento de la Argentina que están en el interior”, señaló Parma.

Por su parte, Brito aclaró: “Sin descartar la búsqueda interna, optamos por ver también qué oportunidades había en el mercado. Tenemos muy buenos recursos, pero buscábamos una persona con una experiencia externa que nos aportara valor, y que compartiera también nuestra filosofía y valorara el modelo exitoso que nos trajo hasta acá”.

Actualmente, Banco Macro cuenta con 8785 colaboradores, más de 2000 cajeros automáticos, cerca de 1000 terminales de autoservicio y una estructura con cerca de 600 puntos de atención.

De acuerdo con Parma, hubo un punto en el que la conexión quedó sobre la mesa: “Desde la consultora me preguntaron ‘¿qué es lo que te gustaba más de tu trabajo?’. Y yo respondí: ‘En los últimos dos años, en HSBC, lo que más disfrutaba era conocer a mi país profundamente, a partir de visitas a clientes y a empresarios de cada provincia’. Lo dije sin pensar que era la respuesta correcta a un examen, pero allí fue el punto de conexión”.

Para Parma, su gestión como CEO local de HSBC estuvo marcada por lo que catalogó como sus dos principales logros. Por un lado, señaló los resultados operativos obtenidos. “En 2023, tuvimos un retorno sobre capital cercano al 20%. Alineamos estratégicamente al banco con aquello con lo que podía diferenciarse: trabajamos con multinacionales y con clientes conectados internacionalmente, atrayendo inversores y empresas interesadas en invertir en la Argentina. Uno tiene que jugar con su fortaleza”, indicó.

Y en segundo lugar, señaló la venta de la entidad al grupo Galicia. “Yo inicié mi carrera como joven profesional hace mucho tiempo. Y trataba de imaginar cómo me sentiría si la gente me vería como la persona que volvió a la Argentina para vender la operación o como aquella que tomó la decisión y trató de que la operación saliera de la mejor forma posible. Busqué un comprador que trate a los equipos y a los clientes bien; y el período de negociación y de transición fue correcto. Vender un banco en la Argentina, en diciembre de 2023, cuando no se sabía absolutamente nada de qué pasaría en el país, fue una obra de ingeniería atómica ”, consideró. El proceso, que se extendió durante casi un año y fue cerrado por cerca de US$650 millones, concluyó en diciembre pasado.

