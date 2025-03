Juan Parma será el nuevo CEO de Banco Macro

Juan Parma cerró la puerta del HSBC por última vez y firmó un boleto que lo traerá definitivamente de regreso a la Argentina. La contraparte de ese pasaje: el Banco Macro, entidad financiera de capitales nacionales, presidida por Jorge Brito (h). La información no fue confirmada oficialmente.

Reconocido como un hombre histórico del HSBC, que llegó incluso al máximo escritorio en la estructura local, fue elegido para asumir el rol de CEO en Macro. Parma tomaría esta función en los primeros días de abril, luego de resolver ciertos detalles legales.

“Hace un par de semanas, sobre las 19:00, salía de nuestro edificio en Canary Wharf para ir a Heathrow y volver a casa, cuando me di cuenta de que sería la última vez. Sí, a finales de este mes, cerraré mi capítulo en HSBC, mi hogar durante los últimos 28 años, para embarcarme pronto en una nueva aventura profesional”, señaló Parma mediante un posteo de LinkedIn, días atrás, sobre su salida de la casa central del banco de origen inglés y su camino al aeropuerto de la ciudad de Londres.

“Al salir, pasé por Stephen & Stitt, los icónicos leones de la puerta, y decidí hacerme una selfie. De repente, los recuerdos empezaron a pasar como una película a cámara rápida, mientras las emociones me invadían”, añadió.

Parma cerró una carrera de casi 30 años en el HSBC

Licenciado en Administración de Negocios de la Universidad Nacional de La Plata, con una maestría en Dirección de Empresas de la Universidad del CEMA, inició su carrera como analista de Planeamiento de Ventas en Cervecería y Maltería Quilmes. Rápidamente, se cruzó al HSBC, donde hizo escuela y se sumergió en el sector financiero.

Parma ingresó a la compañía en 1997 como gerente de Productos, pocos años después de que la firma desembarcara en la Argentina. Un lustro después, tras la crisis económica, tomó su primera posición fuera de la Argentina: en 2002 fue designado director de Banca Minorista en Panamá, con 25 sucursales, 350 empleados y 100.000 clientes a cargo.

Un año y medio después volvió al país como subdirector de Banca Corporativa y siguió escalando: asumió diferentes responsabilidades con base en Buenos Aires, en Brasil y en México. En enero de 2023, alcanzó el máximo escritorio en la Argentina y asumió como CEO.

Durante su gestión, Parma no esquivó hablar de política. Así, durante su primer brindis de fin de año con periodistas, que coincidió con el último cambio de gobierno, señaló: “Parecía que no terminaba nunca el año electoral, pero al final del día terminamos nuestro proceso democrático y la sociedad eligió un cambio. Creemos que es un cambio en la dirección correcta”.

Juan Parma y Fabián Kon, tras la fusión entre el HSBC y el Galicia

“Me parece que la Argentina no podía seguir en la dirección que iba. Es un cambio bienvenido, es un cambio muy complejo desde lo fiscal, desde lo cambiario. La transformación es quirúrgica y tiene riesgos, pero somos muy optimistas. Somos realmente muy, pero muy optimistas”, remarcó.

El ciclo de Parma en la Argentina concluyó en 2024, cuando el grupo Galicia adquirió la operación local del HSBC. El proceso, que se extendió durante casi un año, concluyó en diciembre pasado. “Quiero felicitar a Fabián Kon [gerente general de Galicia] y todo el equipo de Galicia, con quienes desarrollamos una gran relación de confianza y de trabajo en equipo, que fue fundamental para llegar a donde estamos hoy. Tengo la convicción de que estamos dejando a nuestros clientes y a nuestros colegas en las mejores manos posibles, para mirar hacia el futuro con todo optimismo y entusiasmo”, expresó Parma en LinkedIn.

Desde entonces y radicado en México, Parma oficiaba como director de Banca Patrimonial y Personal para las Américas en HSBC. “A lo largo de este fantástico viaje, conocí personas y culturas de todo el mundo, de los países que me adoptaron: Panamá, Brasil y México, así como a innumerables colegas y amigos que me ayudaron, me enseñaron y siempre me apoyaron. Y por si fuera poco, también conocí a mi esposa y compañera de vida en el banco, y posiblemente, entre las primeras palabras que dijeron mis dos hijos fue HSBC («eichebici», dijeron)”, recordó Parma en su último posteo.

Nuevo ciclo para Macro

Parma llegó al banco Macro en un momento clave para la entidad, marcado por cambios en el sector financiero y poco después de concretada su más reciente fusión. Tomó la posición que Gustavo “Paco” Manríquez dejó un semestre atrás, cuando se cruzó como CEO al banco Supervielle.

En noviembre pasado, Macro se fusionó de forma definitiva con el banco BMA, la marca que sirvió como transición de la compra del ex Banco Itaú en 2023. En la práctica, para los usuarios del BMA esto significó solo dos cosas: una modificación en la plataforma donde operan y una nueva Clave Bancaria Uniforme (CBU).

Macro adquirió la operación del Itaú por US$50 millones, con el objetivo de ganar presencia en el Área Metropolitana de Buenos Aires. A partir de este movimiento, en ese entonces, desde la entidad habían asegurado que se consolidaba como “el banco privado de capitales nacionales más importante del país medido por su patrimonio neto en la Argentina, con 567 sucursales, más de 9400 empleados y más de 6 millones de clientes”.

Laura Ponasso Por