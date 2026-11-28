MENDOZA.- ¿Beber menos, pero mejor? La industria vitivinícola atraviesa una crisis global de consumo, lo que lleva a las bodegas argentinas a buscar la forma de recuperarse y captar las necesidades de los clientes locales y foráneos. Bajo este escenario, aparece el concepto de “premiumización”, un fenómeno de escala, sofisticación y alta gama donde se prioriza la superior sobre la cantidad, pensando en un bebedor más selectivo y saludable, que paga por un producto o experiencia de mayor nivel, en cualquier parte del mundo. En paralelo, en el sector también empiezan a surgir otras visiones estratégicas, donde se pretende recuperar el espíritu y el volumen de etiquetas tradicionales, a valores más accesibles, sin relegar calidad. En el medio de estas dos posturas, hay algo coincidente: la necesidad de innovar para no perder consumidores.

Así, los principales referentes de la actividad analizan alternativas, opciones y disyuntivas, bajo un escenario complejo. Por estos días, con el impacto por la baja en las ventas del vino. toma fuerza la idea de “menos volumen, más valor”, como estrategia central de algunas bodegas para compensar la caída, con el foco puesto en las exportaciones de productos premium.

En diálogo con LA NACIÓN, diversos exponentes de la industria avalan y cuestionan esta teoría, que describe un cambio profundo en la estrategia comercial frente a la histórica baja y a la pérdida de poder adquisitivo. Así, en lugar de apostar por vender millones de litros de vino de consumo masivo o de gama más económica, se enfocan en concentrar los recursos en la elaboración de vinos de gamas superiores; ya sean varietales top, reserva, gran reserva, espumantes o ediciones especiales, donde el margen de ganancia por botella es mayor. De igual forma, hay quienes se paran en la otra vereda, y apuestan a vinos de “entrada de gama”, a precios que estén al alcance del consumidor, para volver a encontrarse en la mesa, amparándose en las cifras de las ventas internas y externas de la Argentina, que dan cuentas de que el mayor volumen de comercialización sigue estando en los vinos de bajo precio.

La sensación generalizada en la industria es que es clave seguir explorando oportunidades en el segmento premium y adaptarse a las nuevas tendencias globales, así como a un consumidor cada vez más exigente, pero también ocasional, que busca darse gustos de mayor calidad. Sin embargo, también se alzan voces que relativizan el alcance de la llamada premiumización. “La famosa premiumización en la práctica no es tan así. Es como si todos quisieran vender autos muy caros y no toda la actividad puede hacerlo; los números de Argentina hoy indican lo contrario”, contrapone el CEO de uno de los grupos vitivinícolas más importantes del país.

De acuerdo con datos oficiales del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), en lo que va del 2026, la Argentina exportó más vino pero ingresó menos dinero por esas ventas, por la caída de precios. Se enviaron al exterior 169,16 millones de litros, un 5,4% más que en el mismo periodo de 2025, mientras que el valor FOB bajó un 2,6%, hasta 540,38 millones de dólares.

“En la vitivinicultura tenemos un escenario desafiante que tiene que ver con estos cambios de hábitos que notamos en los consumidores, que son globales, no solo en la Argentina, donde cambia la frecuencia en la cual se consume el vino, y también la cantidad en las ocasiones de consumo, que son dinámicas”, señaló Lucas Lowi, presidente de Wines of Argentina (WofA) y director general de la bodega Terrazas de los Andes, perteneciente al grupo LVMH. “El gran foco está en lograr incrementar el posicionamiento del vino argentino en los mercados mundiales; la exportación y todos los esfuerzos que estamos haciendo van a esa visión. Actualmente, la Argentina representa el 2,5% de las exportaciones mundiales de vino, y hemos trazado un plan para lograr incrementar al 3,5% las exportaciones, que va a requerir muchos esfuerzos y pensamos que somos capaces de lograrlo”, añadió el directivo. Asimismo, pone el foco en las tendencias mundiales que ponderan el wellness y demonizan ciertos hábitos. “Es posible que como sociedad hayamos ido a un extremo en el cuidado y el bienestar y se ha castigado erróneamente el consumo del vino, cuando es un alimento y con un grado alcohólico bajo. Es importante darse recompensas después de trabajar, entrenar o cuidar a los chicos, hay que pensar también en la salud mental y los momentos de placer en la gastronomía, sea en casa o en un restaurante, acompañados con un buen vino”, completó Lowi.

En esta línea, profesionales especializados en bebidas, como el sommelier Matías Prezioso, fundador y CEO de VinEsence, agencia y consultora especializada en comercio exterior, marketing y comunicación para el sector del vino, consideran que “la premiumización es real”. El experto asegura que el vino pasó de ser una bebida de todos los días a acompañar momentos especiales, y bajo esa lógica de ‘tomar menos, pero tomar mejor’, la gente paga más cuando siente que el vino lo vale. “El contexto económico dividió el mercado. Los vinos de precio intermedio son los que más sufren, mientras la alta gama mantiene a sus compradores, que eligen con más cuidado y buscan identidad, un origen claro y un precio justo. En el exterior pasa algo parecido, y lo vemos con las bodegas pequeñas y medianas que acompañamos en exportación. El vino argentino se vende bien hasta los 25 o 30 dólares por botella, y por encima de ese precio ganan las marcas con una historia auténtica para contar”, explicó Prezioso, quien consideró que pelear solo por volumen en un mercado que se achica hace perder dinero. “El camino es agregar valor con marca, origen y estilos nuevos. Eso sí, el volumen también cuenta, porque toda bodega necesita vender cierta cantidad para cubrir sus costos y financiar la próxima cosecha. Por eso hablamos de valor con rotación, que es combinar vinos que se venden todo el año y sostienen el negocio con vinos de mayor valor que construyen la imagen de la marca”, acotó el especialista.

Alternativas y rentabilidad

Así, en el medio de estos objetivos a mediano y largo plazo, atentos a las demandas actuales, también se busca diversificar e innovar. En este sentido, hay empresas del sector que se concentran en el desarrollo de productos alternativos de mayor valor agregado, como vinos blancos específicos, espumantes, wine gins, vermuts o propuestas de enoturismo, en lugar de competir por precio en el mercado de vinos comunes.

Lucas Lowi

De hecho, se entiende que el contexto actual llama a cuidar aún más la rentabilidad. Frente al problema de la suba de costos y el sobrestock, consideran que comercializar menos litros totales ayuda a sostener los ingresos del negocio a través de estructuras más chicas o enfocadas en la exportación y nichos de alta gama.

A nivel global la movida es clara. Diversas consultoras como International Wine and Spirits Research (IWSR), la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) así como estudios locales de despachos al exterior indican que la “premiumización” es una tendencia que crece en la comercialización mundial de la bebida de los dioses. Bajo este concepto, se observa que, a pesar del estancamiento en el volumen total de consumo, la facturación y la demanda de vinos premium y de alta gama no se detiene. Un claro ejemplo en los mostradores del exterior es la facturación total de los vinos que superan los 15 y 20 dólares por botella, mientras que el segmento por debajo de los 10 dólares muestra algunos retrocesos, según los reportes internacionales.

“Dentro del segmento premium, como vinos ícono y gran reserva, la demanda continúa siendo alta, respaldada por el posicionamiento de marca, la trayectoria y la calidad del trabajo de cada bodega. Desde la perspectiva del consumidor, premiumizar no significa gastar grandes sumas de dinero, sino exigir una excelente calidad a un precio razonable”, expresó Paula Herrera, gerenta comercial de la bodega patagónica Familia Schroeder, quien coincide en el concepto de “más valor, menos volumen”. Para Herrera “la industria está saturada” por lo que las empresas deben replantearse sus propuestas y estrategias porque estar en todos los segmentos “no es viable para todas las bodegas”.

En cuanto a las proyecciones de mercado global del segmento “premium wine”, que oscila actualmente los US$50.000 millones, se estima que superará los US$70.000 millones en los próximos cinco años, con una tasa de crecimiento anual cercana al 5% y una demanda en aumento en la región asiática.

Los expertos coinciden en que cuando cae el consumo, el productor chico o mediano que sale a vender solo es el que más sufre. Por eso, las bodegas que mejor atraviesan este momento amplían las ocasiones de consumo con vinos más frescos, blancos, rosados y espumosos, que conectan con nuevos consumidores y con la tendencia a elegir vinos con menos alcohol. También se acercan al consumidor con clubes de vino, venta online y enoturismo. Apuestan por restaurantes y vinotecas, donde la recomendación vende más que el descuento, y miran afuera, hacia mercados con presente y futuro como Brasil. “En un mercado más chico, gana la bodega que sabe contar quién es. Lo vemos a diario, tomando la premisa de que la calidad está asegurada, las bodegas que tienen algo distinto para mostrar en términos de estilos de vinos, variedades de uva, historias para comunicar y packaging, terminan siendo, en el corto o mediano plazo, más exitosas”, completó Prezioso.

En la Argentina, los informes del INV también dejan en claro los “subibajas” en los volúmenes totales despachados, pero es cada vez mayor la participación los vinos varietales y fraccionados de valor superior, aunque la mayor parte se la siguen llevando los caldos más económicos. Vale destacar que el malbec de alta gama y sus cortes representan más del 70% de los varietales exportados, con un marcado posicionamiento en el segmento de precios medios-altos en destinos claves como Estados Unidos, Reino Unido y Brasil. De igual forma, aunque hoy no es determinante, hay advertencias internacionales acerca del impacto de la inflación global en los bolsillos de los consumidores de alta gama.

Matías Prezioso

Vuelta al origen

“Es un tema complejo, porque el mercado está complejo, muy sensible a precios, y las estadísticas muestran que puede haber un nivel de premiumización, que es una decisión de cada empresa, en determinados sectores, pero imposible que abarque al conjunto, por una relación de volúmenes y capacidad de compra”, explicó a LA NACIÓN, Sergio Villanueva, gerente de la Unión Vitivinícola Argentina (UVA) y director ejecutivo del Fondo Vitivinícola Mendoza. Para el dirigente “todo tiene un límite”, al ponderar que los números tanto en el mercado interno como externo reflejan una acumulación de productos de buena calidad a precios bajos. “Más del 80% del vino que se vende en Argentina esta por debajo de los $7500 pesos la botella. El gran cúmulo de la industria está ahí, después hay un escalonamiento que aparece en exportaciones; y en el mercado global se observa un esfuerzo de la industria a seguir vendiendo volumen a precios más económicos. Irse hacia el lado alto de precios lo pueden hacer algunos pero se acumulan más productos en valores más económicos”, añadió Villanueva.

Así, hay quienes ven en la compleja situación global una oportunidad local, más allá de los vinos de lujo, con otra visión estratégica. Es, por caso, el nuevo enfoque de la histórica bodega Norton, que, paradójicamente, en medio de sus problemas financieros y caída de consumo interno, ahora apuesta a volver al origen, con sus productos emblemas, En este sentido ya trabaja en el relanzamiento de “Norton Clásico”. En la perspectiva de proyección de la empresa, hoy liderada por su CEO, Tomás Lange, es un primer paso necesario para recuperarse e ir pensando después en potenciar el consumo de gama media, sin descuidar el sector premium, que mantiene niveles aceptables de venta. Desde la firma, cuentan a LA NACIÓN que el consumidor está pidiendo volver a tener en su mesa el vino tradicional de la bodega, y que esta vez llegará con un toque de calidad, que lo hará más atractivo, a un precio accesible, por debajo de los 8000 pesos.

Tomás Lange Norton

En tanto, otro referente de uno de los grupos vitivinícolas más importantes de la Argentina comparte la visión y no deja de apostar al volumen, pero sobre todo a la innovación. “Cuesta ver una premiumización del sector. Los datos del INV muestran que las exportaciones, en valores, cayeron. Las formas de contrarrestar todo esto es innovando, buscando nuevos segmentos y espacios para el consumidor. Sí vemos que, a pesar de la caída del consumo masivo, se está yendo a los nichos. También, hace falta que haya más lugares y momentos de sociabilización para disfrutar la bebida”, completó.