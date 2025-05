La argentina acusada de fraude en EE.UU. “Las supuestas víctimas no denuncian nada y están de nuestra parte”

Silvina Moschini tiene ganas de hablar. Muchas ganas. Minutos después de aterrizar en Las Vegas -la ciudad a donde viajó desde su casa en Miami para participar de una convención sobre las criptomonedas- la emprendedora argentina que es investigada por un supuesto fraude por US$100 millones expuso sus argumentos ante LA NACION durante casi una hora.

Moschini asegura que su compañía Unicoin -que ofrece certificados que otorgan el derecho a acceder a futuros tokens a ser lanzados en el mercado- quedó envuelta en una guerra política y económica entre el sistema financiero tradicional y el mundo cripto.

Según la SEC, Unicoin comercializó certificados de derechos con extensas campañas promocionales -que incluyeron anuncios en aeropuertos importantes, en miles de taxis de Nueva York, en televisión y redes sociales- y de ese modo lograron que más de 5000 inversores compraran certificados de derechos “mediante declaraciones falsas y engañosas que los presentaban como inversiones en criptoactivos seguros, estables y rentables

En un spanglish que es hijo de los casi 30 años que lleva viviendo en Estados Unidos, Moschini no dudó en cargar contra las autoridades de la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC), que acusaron a la plana mayor de Unicoin de engañar a sus inversores con afirmaciones y promesas “ilusorias”. “La SEC está full of shit”, dijo, y se mostró confiada en que su caso se resolverá favorablemente.

A la hora de explicar por qué quedaron en la mira de la SEC, Moschini explica que ella y su exesposo y actual socio en Unicoin, Alex Konanykhin, están siendo perseguidos por su idea de crear una criptomoneda que sea una alternativa transparente al bitcoin. “Para hacer una tortilla tenés que romper muchos huevos. Y nuestra intención siempre fue cambiar el negocio de las cripto”, sostiene.

-La acusación de la SEC es muy fuerte. Denuncia un fraude por US$100 millones. ¿Cuál es su defensa?

-Detrás de todas las acusaciones, hay una razón económica y política. Es algo parecido a lo que le ocurrió a (Travis) Kalanick con Uber. De lo único que somos culpables es de querer llevar trasparencia al mundo cripto. En vez de irnos a Gibraltar o las islas Cayman, decidimos hacer todo desde Estados Unidos y con total transparencia. Hace seis años que tenemos todas nuestras finanzas auditadas y reportamos nuestros resultados en forma pública. Nos quieren presentar como la reencarnación de Madoff. Algo que no tiene pies ni cabeza. Nos acusan de un crimen en el que las supuestas víctimas no denuncian nada y están de nuestra parte.

-¿Y por qué los acusan a ustedes?

-Nosotros somos el daño colateral de una guerra que no es contra Unicoin. Gary Gensler (el entonces titular de la SEC durante el gobierno de Joe Biden) le declaró públicamente la guerra a las criptomonedas, porque defiende una política anti innovación, anticripto, para defender al sistema financiero tradicional. Esto es algo parecido a lo que pasaba en la película Terminator. Querían matar al personaje de Sarah Connor para que no naciera su hijo. Acá nos persiguen a mi socio y a mi porque Unicoin es una amenaza contra el sistema financiero.

-¿Qué relación tiene con Alex Konanykhin, el CEO de Unicoin?

-Es mi socio y mi exesposo. Yo no creo que haya que dinamitar todo cuando una relación se termina. Además, se trata de una persona brillante.

-La SEC los acusa de buscar fondos entre inversores no sofisticados en vez de financiarse con los fondos de inversión.

-Nuestro tokens está respaldos por activos reales, que son básicamente inmuebles, y gastamos más de US$10 millones en auditoría y no tuvimos ninguna objeción.

Silvina Moschini: "Soy la emprendedora más premiada de América Latina y con este caso me quieren presentar casi como si fuese la hermana menor de Cositorto, pero los corruptos son ellos" GETTY IMAGES

-¿Cómo se explica las acusaciones en un momento con el cambio de gobierno en EE.UU. y la asunción de Donald Trump, que en teoría es más favorable al mundo cripto?

-Las autoridades de la SEC fueron demandadas en 18 estados y están siendo acusadas por extorsionar a emprendedores, incluso tuvieron que cerrar la oficina de Utah. Las acusaciones que nos hacen a nosotros fueron brutalmente inventadas. No resisten el menor análisis. Lo que estamos viviendo es un Watergate a pequeña escala. Y no es muy distinto a lo que le pasó al presidente Milei con los topos que le dejó (Sergio) Massa en el gobierno. Ahora se repite la historia. La gestión de Trump enfrenta a gente que quedó dentro de la anterior administración y que defiende una política anticripto para proteger al sistema financiero tradicional.

-¿Cómo sigue el caso?

-Ahora tenemos 30 días para presentar nuestro descargo y después el juez decidirá si hay un caso para juicio o desestima la denuncia. En forma paralela, vamos a seguir con el lanzamiento de nuestra oferta inicial de la criptomoneda, pero fuera de los Estados Unidos.

-¿Tiene miedo a terminar presa?

-Ni remotamente. No tengo miedo, porque no tienen un caso. Soy la emprendedora más premiada de América Latina y con este caso me quieren presentar casi como si fuese la hermana menor de Cositorto, pero los corruptos son ellos.