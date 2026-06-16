La baja del petróleo mejora el panorama para las aerolíneas

La reciente baja en el precio internacional del petróleo llegó como una buena noticia para la industria aerocomercial global. Después de varias semanas marcadas por la volatilidad energética y el incremento de los costos operativos, las aerolíneas vuelven a ver un escenario de mayor previsibilidad tras el anuncio de un acuerdo entre los gobiernos de Estados Unidos e Irán.

“Es una muy buena noticia porque nos permite volver a un escenario más equilibrado”, señalaron los ejecutivos Bernardo Botella, director global de Ventas y Distribución, e Imanol Pérez, director comercial de la aerolínea española Air Europa, durante una visita a Buenos Aires. Según explicaron, de haberse mantenido los niveles elevados del combustible durante todo el año, el sobrecosto para la compañía podría haber alcanzado los 90 millones de euros.

El combustible representa uno de los principales gastos para cualquier aerolínea y, aunque parte de esos incrementos suele trasladarse a las tarifas, las empresas reconocen que existe un límite. “La demanda es la que marca hasta dónde se puede trasladar el aumento de costos. Es imposible transferir todo el impacto al pasajero”, explicaron.

Coincidiendo con su 40° aniversario, la compañía presentó Air Europa ON, un ambicioso programa de inversiones destinado a mejorar todos los puntos de contacto con el pasajero, desde el momento de la compra del pasaje hasta la llegada a destino.

La iniciativa llega en un contexto particularmente favorable para el negocio entre Europa y América latina, un corredor que la empresa considera uno de los más dinámicos y resilientes de la industria aérea mundial. “Es probablemente uno de los mercados que mejor salió de la pandemia”, sostuvieron los ejecutivos. La explicación combina varios factores: el crecimiento del turismo, el intercambio comercial y la enorme comunidad latinoamericana radicada en España y otros países europeos, que genera un flujo constante de viajeros.

Bernardo Botella e Imanol Pérez, directores de Air Europa Fabián Marelli

Actualmente Air Europa opera 22 destinos en América latina y considera a la región como uno de sus principales mercados estratégicos. En la Argentina, la compañía vuela diariamente entre Buenos Aires y Madrid y mantiene cuatro frecuencias semanales entre Córdoba y la capital española.

Los números acompañan esa apuesta. La ruta Buenos Aires-Madrid registra niveles de ocupación superiores al 90%, tanto en clase económica como en business. Córdoba, por su parte, se ubica cerca de esos niveles y mostró un fuerte crecimiento durante el último año tras la incorporación de nuevas frecuencias.

Según explicaron, el tráfico corporativo y los pasajeros que viajan para visitar familiares y amigos fueron los principales motores de la demanda durante los últimos meses.

El segmento premium ocupa un lugar cada vez más importante dentro de esa estrategia. La compañía observa una creciente demanda de pasajeros dispuestos a pagar por mayor comodidad, conectividad y servicios diferenciados. “El viajero premium quiere una experiencia más completa. Valora la sala VIP, la conectividad, la comodidad y la calidad del servicio”, señalaron.

Renovación en marcha

Sobre esa tendencia se apoya Air Europa ON. El programa contempla mejoras tanto en las cabinas como en los aeropuertos y en los procesos operativos de la empresa. En la clase business, los pasajeros contarán con una mejora significativa del servicio de wifi satelital, nuevos auriculares, amenities renovados, una actualización de la carta de bebidas con incorporación de champagne y nuevos elementos de confort para vuelos de largo recorrido.

Las mejoras también alcanzarán a la clase económica. Air Europa reforzará la oferta gastronómica en los vuelos transatlánticos mediante una actualización de los dos servicios de comida y una mayor disponibilidad de productos durante el viaje.

En tierra, el programa incluye inversiones en mostradores de atención, procesos de embarque y capacitación del personal. Además, la compañía incorporará las denominadas jardineras VIP, vehículos exclusivos para trasladar pasajeros de business cuando el embarque o desembarque se realice en posiciones remotas del aeropuerto. Buena parte de estas mejoras ya comenzaron a implementarse durante junio y continuarán desplegándose gradualmente en los próximos meses.

La decisión de invertir en calidad llega en un momento de fuerte competencia en las rutas entre la Argentina y España. A los operadores tradicionales se sumaron nuevos jugadores que buscan captar parte de la demanda transatlántica, como Plus Ultra -que ya empezó a volar a Buenos Aires-, mientras que para los próximos meses está anunciado el aterrizaje de World2Fly, del grupo Iberoestar.

Sin embargo, en Air Europa consideran que su principal fortaleza sigue siendo la conectividad que ofrece a través de Madrid. A diferencia de otras compañías enfocadas exclusivamente en el punto a punto, buena parte de sus pasajeros continúa viaje hacia otros destinos europeos. “La fortaleza de una ruta no depende solo del precio. Depende de las frecuencias, de las conexiones y de la red que se puede ofrecer detrás del vuelo”, explicaron.