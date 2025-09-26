El Gobierno autorizó a volar en el país a una aerolínea española especializada en vuelos chárter

A través de la Disposición 33/2025, publicada este viernes en el Boletín Oficial, el Gobierno autorizó a la aerolínea española World2Fly a operar en el país en una ruta que conectará a la Argentina con Europa. La medida, comunicada por la Subsecretaría de Transporte Aéreo, dependiente del Ministerio de Economía, fue oficializada luego de que la línea aérea constatara los recaudos legales y administrativos.

“Autorizar a la empresa de bandera española World2Fly a explotar servicios regulares de transporte aéreo internacional de pasajeros y cargas, de forma combinada en la ruta: puntos en Europa, puntos en territorio del Reino de España, puntos intermedios, puntos en territorio argentino, puntos más allá y regreso”, establece el documento.

El Gobierno informó que, en el contexto de los convenios bilaterales entre la Argentina y España en materia de aviación, la aerolínea solicitó una autorización para explotar servicios regulares internacionales de transporte aéreo de pasajeros y cargas .“La empresa acreditó los recaudos legales y administrativos exigidos por la normativa vigente para prestar los servicios requeridos”, declaró la subsecretaría.

Según el sitio oficial de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico de la Argentina, World2Fly, aerolínea del grupo Iberoestar, desembarcó en el país a principios de agosto, abrió una sucursal en Cerrito 1186 y designó como representante legal al abogado Sebastián Carlos Villa.

La compañía, con base en Palma de Mallorca y Madrid y especializada en vuelos chárter estacionales a destinos como Colombia, Cuba, Mauricio, Cancún, Praga y Republica Dominicana, empezó a volar en junio de 2021 y actualmente opera tres Airbus 330-300 y 3 A350-900.

“El objetivo es la explotación comercial de compañía aérea dedicada al transporte aéreo -bajo la modalidad chárter o en servicio regular de pasajeros, mercancías de todas clases y correo, con todas las operaciones propias y las afines, tales como la prestación de servicios de asistencia en tierra handling-, en aeropuertos, en régimen de auto-asistencia o a terceros”, había señalado el Gobierno ante el desembarco de World2Fly.

En tanto, la medida implica un nuevo paso en el lazo aerocomercial entre la Argentina y España: días atrás autorizó el desembarco en el país de la empresa Fly Level Barcelona LH, S.L. para explotar servicios regulares de transporte aéreo de pasajeros y cargas de forma combinada en la ruta de Barcelona y Buenos Aires.