Liderar es, en buena medida, administrar la fricción. Esa es la conclusión a la que Bob Sutton y Huggy Rao, profesores de Stanford y científicos del comportamiento, llegaron luego de pasar ocho años estudiando por qué cuesta tanto que las cosas pasen dentro de las organizaciones. Acaban de publicar juntos The Friction Project: How Smart Leaders Make the Right Things Easier and the Wrong Things Hard”. El libro nació para responder a la queja colectiva. A donde fueran, ejecutivos y empleados hablaban de las “fábricas de frustración” que eran sus trabajos, del agotamiento digital, de las reuniones interminables, o de las reglas ridículas a las que se veían sometidos. Los autores bautizaron su respuesta como friction fixing: la ciencia y el oficio de evitar, eliminar o al menos amortiguar las fricciones u obstáculos innecesarios. Pero también de saber cuándo frenar, agregar pasos y lograr que ciertas cosas sean directamente imposibles de hacerse.

Sutton y Rao dicen que cada persona tiene un “cono de fricción”: que es la zona donde sus decisiones facilitan o complican la vida de otros. Cuanto más alto el cargo, más amplio el cono. Por ejemplo, Laszlo Bock, exjefe de Talento de Google, heredó una tradición: candidatos sometidos a 10, 15 o más entrevistas. Muchos abandonaban a mitad de camino y terminaban en la competencia. Bock impuso una regla simple: más de cuatro entrevistas requerían su aprobación por escrito. Un lomo de burro que hizo desplomar el número casi de inmediato. Algo así como una “fricción buena” para eliminar una fricción mala.

Otro ejemplo que citan, más cotidiano, es el de una oficina de registro del automotor con 50 personas haciendo fila antes de abrir. Un empleado tomó cinco minutos y recorrió la fila preguntando el motivo de cada visita, entregó formularios a quienes podían resolver su trámite sin esperar y orientó al resto hacia la ventanilla correcta. Muchos que habían reservado toda la mañana para el trámite, lo resolvieron en minutos.

El libro propone tres herramientas para trabajar con la fricción en las organizaciones: rediseñar, reencuadrar y navegar. La primera es el diseño: cambios estructurales, globales o locales, grandes o pequeños, que modifican la fricción. Por ejemplo, en Microsoft, tras detectar altos niveles de fatiga virtual, se habilitó en Outlook una opción para que las reuniones de 30 minutos duren 25 y las de una hora, 50. Cinco minutos de respiro entre llamada y llamada.

La segunda, cuando la fricción no se puede quitar, es el reencuadre y aceptación de la situación. “Mi trabajo es en parte diseño organizacional y en parte terapia”, les dijo un líder. Una agente inmobiliaria les contó que aplica con sus clientes lo que los psicólogos llaman distanciamiento temporal: “en unos meses, con la casa vendida, lo que hoy nos desespera no va a importar”.

La tercera es la navegación: ayudar a otros a encontrar el camino más corto sin cambiar el sistema. Incluye ayudar a conocer atajos viables, qué batallas valen la pena y a esquivar a las personas difíciles que suelen aparecer en muchos proyectos. Fricción va a haber, mejor planear cómo llevarla.