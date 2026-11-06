La confianza quedó bajo sospecha

El mensaje llega un martes a media mañana. “Hola, vi tu perfil y me pareció muy interesante lo que hacés”. Tiene nombre propio, menciona la empresa y hasta hace referencia a una publicación de la semana pasada. Parece escrito por alguien que se tomó el tiempo de mirar nuestro perfil antes de escribirnos e incluso se interesó realmente en nosotros. En el párrafo siguiente aparece la propuesta: una llamada de quince minutos, un descuento, una demo. Y un par de días después, el recordatorio: “Te escribo para dar seguimiento a mi mensaje anterior”.

A 23 años de su lanzamiento, LinkedIn reúne a más de 1.300 millones de usuarios y es considerada la red social profesional con mayor credibilidad del mundo. Sin embargo, la creciente cantidad de mensajes automatizados está convirtiendo su bandeja de entrada en un espacio donde cada vez cuesta más distinguir una propuesta genuina de un mensaje enviado por un bot.

Sin remitente

Al igual que Instagram, Facebook o TikTok, LinkedIn también tiene su propio mensajero, que durante años funcionó como cualquier otro: alguien buscaba un perfil, lo leía, decidía si valía la pena escribirle y redactaba el mensaje. Elegir a quién contactar y qué decirle era un trabajo humano, lento y artesanal.

Con el tiempo aparecieron aplicaciones, que automatizan buena parte de ese proceso. Se instalan en el navegador o se conectan a la cuenta de LinkedIn y, a partir de una búsqueda, recorren perfiles uno por uno, envían invitaciones y, apenas alguien acepta, disparan un mensaje de presentación seguido de recordatorios programados para los días siguientes. Lo que antes llevaba una tarde entera pasó a resolverse con unos pocos clic, y a escala: cientos de contactos por semana desde una sola cuenta.

Sin embargo, su uso nunca se volvió masivo. Las aplicaciones eran pagas, exigían tiempo de configuración y, sobre todo, implicaban un riesgo. “LinkedIn prohíbe automatizar mensajes e invitaciones mediante bots o herramientas no autorizadas. Quienes lo hacen también arriesgan su cuenta”, advierte Guillermo González Pimiento, LinkedIn Top Voice y creador del método de Venta Silenciosa. Para un vendedor, eso puede significar perder años de contactos de un día para el otro. A eso se sumaba un problema más visible: los mensajes que salían de una misma plantilla con el nombre cambiado, se detectaban a simple vista y casi nadie los respondía. La automatización quedó en manos de equipos de ventas, agencias y reclutadores de alto volumen. Hasta que llegó la inteligencia artificial y resolvió el problema que más la delataba: ahora cada mensaje parece escrito a mano.

Personalización a escala

La IA llevó la automatización un paso más allá. Hoy en día las aplicaciones ya no se limitan a enviar mensajes en serie: redactan textos que mencionan la empresa, el cargo o la última publicación del destinatario, y cada uno sale distinto al anterior. Algunas incluso elijen solas a quién contactar a partir de señales como un cambio de trabajo o una búsqueda laboral abierta, y responden en modo piloto automático hasta agendar una reunión.

El detalle más llamativo es cuánto se esfuerzan estas herramientas por no parecer lo que son. Para evitar que LinkedIn, y el mismo destinatario, las detecte, espacian cada acción con intervalos que imitan el ritmo de una persona. La escena parece sacada de una película de ciencia ficción. Del otro lado no hay nadie escribiendo, pero el sistema sabe cuánto esperar antes de responder, cómo variar las palabras y qué hacer para que nadie sospeche que está hablando con un robot.

Tsunami de mensajes

El resultado es una bandeja saturada. “Creo que estamos empezando a sufrir una especie de inflación del mensaje profesional: recibimos tantos impactos que cada mensaje individual vale menos en términos de atención”, explica Juanjo Marle, recruiter, headhunter y consultor de Recursos Humanos especializado en talento, empleo y LinkedIn.

Para Marle, el daño colateral más preocupante aparece en el terreno laboral. “Un candidato puede interpretar como spam una oportunidad laboral que sí es real y relevante para él. Cuando todo se parece, cuesta mucho distinguir qué merece nuestra atención”, advierte. Y agrega que el fenómeno ocurre también en sentido inverso: los propios reclutadores reciben cada vez más mensajes automatizados de candidatos, proveedores y herramientas. Una carrera por captar la atención en la que ambas partes terminan perdiendo credibilidad por apostar cada vez más a la automatización.

Pimiento coincide en el diagnóstico. “Desde mi experiencia, aumenta la desconfianza. La persona abre su bandeja esperando conversaciones profesionales y encuentra mensajes de desconocidos que quieren venderle algo sin haber entendido siquiera a qué se dedica”, explica. “El destinatario empieza a leer a la defensiva: ‘¿Esta persona quiere conversar conmigo o me incluyó en una lista automática?’”

Pehuén Cittadini, CEO de Ranko SRL, una empresa argentina de protección contra incendios que apuesta a LinkedIn para expandir su negocio, lo vive del otro lado. Como usuario, recibe a diario propuestas de negocios y servicios que empiezan con un “leí tu contenido, me parece interesante tu perfil…”. Y describe otro fenómeno: perfiles que comentan sus publicaciones solo para hacerse ver. Para él, LinkedIn se volvió “una red de falsedad”. Todavía le sirve para buscar candidatos, investigar y construir marca entre la gente de su nicho. Pero para vender, no.

La paradoja: nunca hubo tantas herramientas para llegar a las personas indicadas y, al mismo tiempo, nunca fue tan difícil llegar a ellas.

La confianza no se automatiza

Pero esta historia no es nueva. El correo electrónico atravesó el mismo proceso hace dos décadas: primero fue una vía directa y personal, después se llenó de newsletters, promociones y cadenas, y terminó con filtros de spam y pestañas separadas para que lo comercial no tapara lo humano. Los usuarios aprendieron a desconfiar y a ignorar. La diferencia es que en LinkedIn la frontera entre lo comercial y lo personal es mucho más difusa, porque la plataforma misma fue diseñada para hacer negocios entre personas.

Nadie discute que en una red profesional existan propuestas comerciales. El problema empieza cuando la venta se presenta como vínculo. Una cosa es personalizar un mensaje; otra muy distinta, simular una relación que no existe. Y la inteligencia artificial hizo esa simulación mucho más convincente: hoy un texto puede mencionar la empresa, la trayectoria o el último posteo de alguien sin que ninguna persona haya dedicado un minuto a conocerlo.

“Automatizar el contacto no debería significar automatizar la relación”, explica Marle. “Puedes conseguir una apertura, un clic o incluso una respuesta engañando durante unos segundos al receptor. Pero si después descubre que aquella aparente cercanía era ficticia, probablemente hayas ganado una métrica y perdido algo mucho más difícil de recuperar: la confianza”.

Pimiento pone el límite en el momento en que la intención de vender pasa por encima de la situación de quien recibe el mensaje. “Aceptar una conexión tampoco significa aceptar una presentación comercial inmediata. Y poner el nombre del destinatario al principio de una plantilla apenas demuestra que tienes su nombre”, sostiene. Su método propone el camino inverso: construir autoridad con un perfil claro, contenido que responda a los problemas del cliente ideal y comentarios que aporten en las conversaciones de su nicho. “Generalmente, el mismo cliente toma la decisión de escribirnos expresando su necesidad”.

Ninguno de los especialistas propone renunciar a la tecnología. La automatización bien usada ahorra horas de trabajo repetitivo, ordena procesos y permite investigar antes de escribir. El límite, coinciden, está en dos lugares: el engaño y la irrelevancia. No en el hecho de usar una herramienta, sino en usarla para fingir un interés que no existe o para escribirle a miles de personas solo porque hacerlo, hoy en día, no cuesta nada.

Volver a ser alguien

En una bandeja de entrada donde los robots aprendieron a esperar, a variar sus mensajes y a llamarnos por nuestro nombre, cada vez resulta más difícil distinguir quién está realmente del otro lado. Y esa incertidumbre tiene un costo: hasta los mensajes genuinos empiezan a generar desconfianza. El reclutador que ofrece una oportunidad laboral, el emprendedor que busca nuevos clientes o el colega que intenta retomar el contacto. Todos terminan pagando el precio de una automatización que pone bajo sospecha cualquier intento de conversación.

Paradójicamente, cuanto más fácil resulta enviar mensajes que parecen personales, más valor adquiere lo que ninguna herramienta puede garantizar: tener un motivo genuino para contactar a alguien y estar dispuesto a mantener una conversación real.

Durante años, el desafío fue llegar a la persona correcta. Hoy, el verdadero reto es conseguir que alguien quiera leer lo que recibe. Porque en un mundo donde cualquiera puede enviar miles de mensajes en segundos, ya no importa a cuántas personas contactamos, sino cuántas quieren realmente respondernos.