Neri Oxman es una verdadera polímata. Reconocida arquitecta, también doctora en diseño computacional, exploró algunos años de medicina, luego de cumplir el entrenamiento militar en Israel. Famosa por fundar el campo de la Ecología de Materiales (Material Ecology), una disciplina que fusiona el diseño computacional, la fabricación digital, la ingeniería de materiales y la biología sintética. Hace 10 años, publicó el artículo Age of Entanglement, algo así como la era del entrelazamiento, en el Journal of Design and Science del MIT Press, en el que sostiene que las herramientas computacionales contemporáneas hicieron posible algo que antes era estructuralmente imposible: habitar los saberes de la ciencia, la ingeniería, el diseño y el arte al mismo tiempo.

Llegué a Oxman a través de Julio Alonso, docente de Comunicación en la UBA y de la Universidad Austral, especialista en explorar la intersección de educación y tecnología. “Ella lleva dos décadas trabajando en el borde exacto donde las categorías se disuelven. Que la incomodidad sea un método y no un síntoma es quizás la contribución más subestimada de Oxman al debate sobre cómo se produce el conocimiento hoy. Los problemas que valen la pena requieren de creadores que toleren ‘no saber’ durante el tiempo necesario para que algo nuevo emerja y la dimensión curricular y de cursada que nos impone la universidad, no está diseñada para eso”, reflexiona Alonso.

Alonso explica que usamos mal la palabra “interdisciplinar” cuando describimos este tipo de trabajo. Interdisciplinar implica que varias disciplinas se juntan, negocian, y cada una vuelve a su territorio con algo aprendido. Lo que Oxman propone es otra cosa. El filósofo y académico Alejandro Piscitelli lo denominó como lo “antidisciplinar”. “El término, que ella misma acuñó, describe objetos y procesos tan entrelazados que ya no es posible desanudar las disciplinas o el conocimiento específico que contribuyó a su creación. Los llama knotty objects: objetos nudosos. No en el sentido de difíciles, sino en el sentido literal de nudos: puntos donde múltiples hilos se cruzan y sostienen mutuamente, y donde cortar cualquiera de ellos destruye el objeto entero”, me explicó Alonso.

Su reflexión sobre el trabajo de Oxman me llevó a pensar en que hay una comparación posible con lo que está pasando en el mundo del trabajo corporativo y el tsunami que está generándole la IA en múltiples niveles, en el que se sigue pensando las soluciones dentro de los departamentos tradicionales y con los procesos existentes. Los objetos nudosos me recordaron la advertencia que levantó la futuróloga Amy Webb este año en el evento de innovación SXSW: “Una tendencia te dice qué está cambiando; una convergencia te dice lo que pronto será inevitable”.

En un mundo de cambios tecnológicos y políticos exponenciales, las tendencias estáticas quedan obsoletas apenas se publican. La pregunta ya no es qué tecnología mirar de a una, sino qué pasa cuando varias maduran y chocan al mismo tiempo. Ahí aparece su nuevo marco, qué ocurre cuando múltiples fuerzas, IA, biotecnología, flujos de capital, presión geopolítica, cambios de comportamiento, colisionan y se aceleran entre sí.