La evolución hacia un ecosistema financiero integrado: Supervielle presentó su nueva identidad

“La vida financiera de nuestros clientes cambió y nuestro desafío es evolucionar con ella”, señaló Gustavo Manriquez, CEO de Banco Supervielle, durante la presentación de la nueva identidad de la entidad. La frase sintetiza el espíritu de una transformación que va mucho más allá de la imagen: el banco se consolida como un ecosistema financiero integrado, capaz de conectar soluciones tanto para personas, como para familias y empresas.

Bajo el concepto “Te sigue el ritmo”, la nueva identidad se apoya en la gran trayectoria del banco y en su fuerte respaldo, y lo integra a las capacidades tecnológicas y la especialización de las compañías que forman parte de Grupo Supervielle, entre ellas IOL Inversiones.

La evolución tiene como propósito ofrecer experiencias financieras más simples, personales y conectadas, adaptadas a los hábitos y necesidades de sus clientes, capaces de acompañar una vida financiera cada vez más dinámica.

El lanzamiento fue durante un distendido almuerzo que reunió a empresarios, directivos y referentes del mundo de los negocios en el Sky Bar del Comega. Allí, con vistas al edificio de oficinas de Supervielle, que luce el logo de la entidad en lo más alto, Patricio Supervielle, de la familia fundadora, fue el responsable en dar la bienvenida.

Patricio Supervielle, Chairman de Supervielle, fue el encargado de presentar la nueva identidad del banco. MAGDALENA DIEHL

“Esta es una historia que empezó hace más de 130 años y atravesó transformaciones, distintos contextos y que abarca 5 generaciones de mi familia involucradas en la conducción del banco. Hoy evolucionamos hacia un ecosistema financiero integrado que conecta todas las operaciones de todos los días, las finanzas familiares y las inversiones en una experiencia más simple y personal. También ponemos nuestras capacidades financieras y tecnológicas al servicio de otros ecosistemas, fintechs, y clientes corporativos para que puedan incorporarlas a sus propios negocios y potenciarlos”, explicó el Chairman de Supervielle.

Inversiones, servicios y finanzas familiares

Entonces Gustavo Manriquez, CEO de Supervielle, explicó el alcance de la transformación, que se tradujo en novedades concretas para los usuarios y en un sistema que describió como finanzas embebidas. Entre ellas se encuentra la evolución de la SuperApp, que permite personalizar accesos y operaciones según las preferencias de cada cliente; y SuperFamilia, una funcionalidad que facilita la organización de las finanzas compartidas. Esta última permite vincular cuentas de familiares o personas cercanas, enviar y solicitar dinero, programar mensualidades y establecer límites de uso. También contempla la apertura de cuentas para adolescentes y la posibilidad de acompañar la gestión financiera de adultos mayores. Una novedad que surge como respuesta ante una inquietud del equipo de Supervielle: “Teníamos la sensación de que los padres habíamos perdido la centralidad de las finanzas familiares; y SuperFamilia permite restablecerla”, explicó Manriquez.

Gustavo Manriquez, CEO de Supervielle, desglosó las diferentes novedades. MAGDALENA DIEHL

Otro de los ejes es la integración con IOL Inversiones, compañía de Grupo Supervielle con más de 25 años de trayectoria, que permite acceder a distintas alternativas de inversión desde los canales digitales del banco.

A esto se suma la incorporación de inteligencia artificial en la atención a través de WhatsApp, con herramientas para responder consultas y resolver gestiones, sin dejar de lado la posibilidad de contar con el acompañamiento de un ejecutivo.

Tecnología y servicios para los clientes corporativos

La transformación también alcanza al segmento corporativo con Supervielle PollenX, la propuesta de Banking as a Service de la entidad. A través de esta plataforma, empresas, fintechs y negocios digitales pueden incorporar servicios financieros en sus propios productos y experiencias mediante soluciones tecnológicas e interfaces de integración.

La nueva identidad refleja un proceso que el banco viene implementando a través de distintas iniciativas y servicios. MAGDALENA DIEHL

De esta manera, Supervielle pone todas sus capacidades bancarias, financieras y tecnológicas al servicio de otras compañías, para acompañarlas en el desarrollo de nuevos productos y oportunidades de negocio.

La nueva identidad visibiliza un proceso de evolución que el banco viene desarrollando a través de distintas iniciativas, como su Cuenta Remunerada y su tienda propia en Mercado Libre, y que continúa con la renovación de la SuperApp, SuperFamilia, la integración con IOL Inversiones y el desarrollo de Supervielle PollenX.

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