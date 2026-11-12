Venture capital en tiempos de IA: los desafíos de invertir y escalar negocios en América Latina

MENDOZA.- La industria del venture capital en América Latina enfrenta hoy un desafío que trasciende la inestabilidad de los años electorales y potenciales cambios de gobierno: la inteligencia artificial (IA). “La IA nos está dando una incertidumbre tremenda a los que invertimos para decir dónde tenemos que invertir. El 2026 es un año de quiebre y, el que no entienda que esto cambió, se va a quedar fuera de juego”, afirmó a LA NACION Luis Bermejo, managing partner de Alaya Capital, en el marco del Summit por su 15° aniversario.

Bajo esa línea, el ejecutivo explicó que el fondo se encuentra redireccionando su estrategia hacia verticales “más defendibles” frente al avance de la tecnología, como finanzas embebidas y longevity. “Hoy para invertir miramos que la IA sea un potenciador de la propuesta de valor, pero que no sea el único pilar. Buscamos que exista capacidad de distribución de servicios financieros, o atributos específicos que generen diferenciador y defensibilidad ante los competidores”, precisó.

Luis Bermejo, managing partner de Alaya Capital MARCOS_DONA_1980

“Vemos una región mucho más conectada, con mucho más talento, con muchas más oportunidades, con enormes problemas que hoy podemos resolver desde la tecnología”, sumó Lorena Suárez, managing partner de Alaya Capital.

Por otro lado, Bermejo señaló que es momento de construir una industria “más adaptada a Latinoamérica”. “Copiamos una industria que venía de Silicon Valley, y creo que ese fue uno de los errores. Latinoamérica se comporta de manera diferente, con mercados, problemáticas y emprendedores con cabezas diferentes. Tenemos que tener una industria adaptada a nuestro problemas y oportunidades locales”, sostuvo.

Lorena Suárez, managing partner de Alaya Capital

En aquel camino de transformación, subrayó la importancia de generar empresas que solucionen problemas de la región, pero “que no necesiten ser un unicornio”. “La idea es que eso dé una industria viable. Es un punto que estamos trabajando mucho con los emprendedores”, comentó.

A pesar de estos desafíos, el ejecutivo también destacó que se trató de un año de mayor liquidez: “Veníamos teniendo algunos exits, pero este año tuvimos mucho más y estamos retornando capital”.

Sebastián Tapia, socio de Transactions, M&A, Valuation & Modeling de Deloitte, coincidió con dicha mirada, en especial en lo que refiere al plano local. “Estamos viendo otro ritmo. Antes empezábamos los acercamientos explicando inflación, restricciones cambiarias y, en la cabeza del inversor, estaba la pregunta de si invertir o no en la Argentina. Hoy la pregunta es ‘me interesa o no el negocio, y cuánto estoy dispuesto a pagar’. Hay una mayor aceleración e interés”, indicó.

Luis Bermejo junto a Sebastián Tapia, socio de Transactions, M&A, Valuation & Modeling de Deloitte, y Ernesto Doudchitzky, cofundador y CEO de Chattigo

En ese sentido, Bermejo apuntó que será clave que el país pueda demostrar una continuidad de modelo de gobierno de cara a 2027: “La Argentina tiene que demostrar que puede bancar el largo plazo, y eso se va a ver el año que viene, con lo cual es todo un desafío”.

Y agregó: “El ánimo en Argentina está mucho mejor que antes, pero creo que el salto en volumen de inversión y en intensidad, si este modelo puede demostrar que tiene largo plazo y la seguridad jurídica, se va a potenciar enormemente”.

Cómo construir negocios globales

Otro de los ejes del encuentro fue cómo escalar negocios en la región. Para Roby Souviron, fundador de Despegar, el primer paso es identificar dos cuestiones fundamentales: si la necesidad que busca resolver una compañía existe en múltiples países y si el producto es replicable.

“No hay muchas razones para que los negocios digitales no sean globales. Son pocas las barreras de entrada, lo cual tiene su lado bueno y malo porque es fácil de replicar, pero también es fácil que otros vayan a tu mercado. Mi consejo siempre a cualquier emprendedor es hacer el estudio de cada mercado, romper la barrera del miedo y empezar a hacer pruebas”, dijo a LA NACION.

Roby Souviron, fundador de Despegar Marcelo Gómez - LA NACION

Por su parte, Alejandro McCormack, fundador y CEO de Ábaco —una fintech salvadoreña que este año cerró una estructura de capital de US$53 millones—, remarcó la importancia de elegir el momento correcto para abrirse hacia nuevos países. “Hay un inversionista que admiro mucho que dice que, antes de salir a tu segundo mercado, primero hay que asegurar que has sabido generar un segundo producto en tu mercado inicial”, deslizó.

Y continuó: “Más que ir por una fórmula en particular, es tener en claro que venís de una base sólida, porque es muy difícil abordar un nuevo mercado si estás apagando fuego en otros”. También recomendó contar con un plan claro, abastecerse de los insumos necesarios para incrementar la probabilidad inicial (como información clave del país, desde cuestiones sistémicas hasta culturales) y ser contundente.

Alejandro McCormack, fundador y CEO de Ábaco MARCOS_DONA_1980

“Las expansiones tibias rara vez tienen éxito. Se puede probar, hacer el testing, pero una vez que tomaste la decisión de abrir un nuevo mercado, tiene que ser con ganas y convicción”, sintetizó McCormack.

En este contexto, la IA juega un rol clave, según apuntaron ambos emprendedores. “Estoy recibiendo cada vez más emprendedores con equipos chicos y más ágiles. La velocidad de desarrollo de software comparado con la época de Despegar es abismal. Creo que va a ser muy disruptor”, reflexionó Souviron.

Bajo esa línea, McCormack aventuró que cada vez habrá más empresas con “microequipos” capaces de escalar su negocio a múltiples países sin tener que contratar a nuevos colaboradores. Sin embargo, el desafío estará para aquellos proyectos que no nacieron “AI native”.

“Creo que los emprendedores que no estamos tarde. Si estás enamorado de tu problema, ves a la IA como una palanca estratégica para llegar a esa solución más rápido, a un menor costo, con un mayor impacto”, sostuvo McCormack, y aseguró que, para quien está por arrancar, “es el mejor momento de la vida para ser emprendedor”.