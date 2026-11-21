Durante buena parte de la década de 1990, Yang Guofu pasó gran parte de su tiempo huyendo de los chengguan, un temido cuerpo de matones con autoridad para maltratar a los vendedores ambulantes en nombre del ordenamiento de las ciudades. En aquel entonces, Yang vendía calamares a la parrilla desde un carrito en una localidad del nordeste de China. Desde entonces, transformó su negocio en una cadena gastronómica global con más de 7000 locales. Su empresa, Yangguofu, ofrece una sopa picante china conocida como malatang. La mayoría de sus establecimientos están en China, pero la compañía ya se expandió a más de 20 países. El año pasado abrió locales en Londres y Roma, y el mes pasado llegó a Luxemburgo, lejos del alcance de los chengguan.

Yang es parte de una revolución comercial que llega en un momento bastante particular. Según la mayoría de los indicadores, el consumo en China atraviesa una situación muy débil: las ventas minoristas crecieron apenas un 1,1% interanual en septiembre. Las marcas occidentales que alguna vez fueron populares atraviesan dificultades. Sin embargo, alcanza con caminar por las calles de una ciudad china mediana para encontrar decenas de nuevos comercios por todas partes. Hay innumerables locales de té con leche. En las calles de Nanchang, una ciudad del sudeste del país, parece haber un GoodMe en cada esquina, donde se venden tés y golosinas. Los negocios de snacks, como Busy Ming, que ofrece una amplia variedad de caramelos, papas fritas y carnes deshidratadas, son casi igual de numerosos. La mascota con forma de muñeco de nieve de Mixue, una popular cadena de bebidas frías, ya está en todas partes.

El crecimiento de estas empresas ha sido extraordinario. Entre 2023 y 2025, las 300 mayores cadenas de franquicias de alimentos y bebidas de China podrían haber abierto más de medio millón de locales. Es aproximadamente cinco veces la cantidad de establecimientos inaugurados en Estados Unidos durante el auge de las franquicias, entre 1964 y 1969, cuando comenzaron a expandirse McDonald’s y Holiday Inn. Actualmente, marcas chinas como Mixue, Busy Ming y JI Hotel controlan algunas de las redes de franquicias más grandes del mundo en sus respectivas industrias. Según los cálculos de The Economist, el crecimiento explosivo requirió al menos 100.000 millones de yuanes (US$15.000 millones) de capital nuevo en 2025, buena parte del cual provino de los ahorros de los hogares.

Hasta hace poco, la consolidación del sector minorista chino avanzaba con lentitud. Está compuesto por millones de pequeños empresarios, muchos de los cuales administran negocios de un solo local en ciudades pequeñas. En 2018, apenas el 13% de los restaurantes formaba parte de una cadena corporativa. Pero para 2025 esa proporción había trepado al 25%, una señal de que estos emprendedores se están incorporando masivamente a las franquicias. Los hoteles, una industria que alguna vez estuvo dominada por establecimientos independientes y precarios instalados en edificios residenciales, atravesaron un proceso de consolidación todavía más rápido.

Una fórmula más aceitada

Varios factores confluyeron para hacer posible este fenómeno. El principal es el perfeccionamiento de un modelo de franquicias propio de China. Los gigantes estadounidenses de la comida rápida obtienen la mayor parte de sus ingresos de las regalías y los alquileres que pagan sus franquiciados. McDonald’s, por ejemplo, es propietario de muchos de los inmuebles donde funcionan sus restaurantes. El año pasado, los alquileres representaron casi el 40% de sus ingresos. En cambio, las empresas chinas que otorgan franquicias se parecen más a proveedores. Compran materias primas y utilizan sofisticadas redes logísticas para suministrarlas a los franquiciados a precios bajos. También venden equipamiento. Estas actividades explican prácticamente todos los ingresos de Mixue, por ejemplo. Recién en los últimos años las cadenas de suministro chinas alcanzaron un grado de madurez suficiente para sostener este modelo.

La feroz competencia en China es otro de los factores. La tibia demanda de los consumidores en los últimos años redujo los márgenes de la mayoría de los comercios a niveles mínimos. Esto vuelve indispensable alcanzar una escala considerable, y una manera de conseguirlo es abrir tantos locales como sea posible con la ayuda de franquiciados. A su vez, las marcas deben mantener bajas las tarifas de licencia y las regalías para atraer a nuevos propietarios de negocios.

Cotti, una cadena de cafeterías, ya abrió 18.000 locales desde 2022

Este modelo, que contribuye a reducir los precios, resulta adecuado para los consumidores chinos, cada vez más reacios a gastar. Cotti, una cadena de cafeterías que abrió 18.000 locales desde 2022, no cobra ningún monto inicial a sus franquiciados. Yangguofu exige apenas 8888 yuanes para abrir uno de sus establecimientos y luego un cargo anual de administración de 5000 yuanes. El costo del alquiler del local, su remodelación y el equipamiento necesario corre por cuenta del franquiciado. El principal vínculo comercial entre Yangguofu y los operadores de sus restaurantes es la venta de la base de sopa que se utiliza para preparar el malatang. Ese producto representa alrededor del 90% de los ingresos de la compañía.

El último ingrediente es el capital. Conseguir financiamiento para empresas minoristas en China es notoriamente difícil. Durante años, el gobierno central desaprobó que las marcas comerciales recurrieran al mercado de capitales. Preferiría que los fondos se canalizaran hacia sectores considerados prioritarios, como la fabricación de chips y la inteligencia artificial. Desde 2022, las empresas minoristas consiguieron captar menos del 2% del capital accionario total obtenido en las bolsas de China continental.

En cambio, las marcas comerciales chinas en ascenso se construyeron sobre los ahorros de los hogares. Hasta hace poco, los trabajadores chinos volcaban sus ahorros al mercado inmobiliario. En su punto máximo, en 2021, hasta el 80% de la riqueza de los hogares estaba vinculada al valor de sus propiedades. Pero el estallido de la burbuja inmobiliaria, que se produjo alrededor de ese momento, redujo el flujo de fondos hacia el sector. Una gran parte de esa riqueza terminó en depósitos bancarios, pero cada vez más dinero se está destinando a la apertura de franquicias, afirma Chen Luo, de Bank of America.

Muchas de estas cadenas están dando el salto al exterior. A fines del año pasado, se estimaba que las 50 principales empresas chinas de venta minorista de alimentos y bebidas habían abierto, en conjunto, al menos 6800 locales fuera del país. Estos establecimientos son importantes porque los márgenes suelen ser más elevados en los mercados internacionales. Extender las cadenas de suministro a otros países puede resultar complicado, pero algunas empresas ya lo están intentando. Una cadena hotelera china acaba de comenzar a enviar módulos de habitaciones a Europa, con el objetivo de abaratar la construcción de sus hoteles en ese continente y lograr establecimientos más estandarizados.

En el mercado interno, el crecimiento descontrolado de las franquicias no estuvo exento de dificultades. Los cierres de locales se multiplican, incluso mientras se inauguran muchos más. Al parecer, más de 2500 establecimientos de Mixue cerraron el año pasado. Las marcas enfrentan problemas para mantener la uniformidad de los estándares operativos y deben lidiar con las diferentes filosofías comerciales de sus franquiciados, señala Zhu Danpeng, analista del sector. La rápida expansión también complicó el control de calidad. Tianlala, una cadena de locales de té que creció aceleradamente, reconoció este año esas deficiencias después de que aparecieran numerosas quejas en internet. La empresa cerró por la fuerza muchos establecimientos. Expandir una franquicia es una cosa. Sostenerla puede resultar bastante más difícil.