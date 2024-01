escuchar

El negocio del fútbol se abre en la Argentina. Las operaciones del mercado de pases estaban históricamente limitadas al círculo de futbolistas y de clubes, pero ahora los fanáticos también se hacen de un lugar. Argentinos Juniors, uno de los principales semilleros del país y de donde salieron Diego Maradona y Juan Román Riquelme, entre otros, habilitó un nuevo mecanismo para que cualquier persona pueda invertir en los deportistas, con la posibilidad de recibir ganancias en cada transferencia, y mejorar el cash flow de la institución.

De la mano de la sportech Win Investments, el club presidido por Cristian Malaspina, “tokenizó” los derechos formativos de 15 futbolistas. “Esto implicó digitalizar los contratos y colocarlos sobre la tecnología blockchain, que nos permite partirlos en mil pedacitos iguales, así las personas desde cualquier parte del planeta puedan adquirirlos”, explicó Valentín Jaremtchuk, cofundador de la compañía.

La iniciativa hace eje en el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA. Desde 2001 y mediante el mecanismo de contribución de solidaridad, el mismo establece que los clubes formativos deben recibir el 5% de los pagos por traspasos de los jugadores a lo largo de su carrera. A su vez, el documento define que esta contribución deberá ser realizada proporcionalmente, en función del número de años que cada jugador haya estado inscripto en cada club entre los 12 y los 23 años.

Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors, y Valentín Jaremtchuk, cofundador de Win Investments

Sobre esa base, desde Win Investments solicitaron ante la FIFA el permiso para digitalizar este derecho y crearon su modelo a inicios de 2023. “Así, por primera vez, las personas pueden participar en el mercado de pases con una inversión mínima de un euro. Si el 5% del pase representa 100.000 euros, lo partimos en 100.000 tokens”, precisó Jaremtchuk.

Asimismo, destacó una variable que dinamiza la industria: “Los mercados de pases hacen que el valor de un jugador suba o baje, y no es necesario esperar a que el mismo sea vendido. Si su cotización cambia, las personas pueden revender su token”. Para graficar esta situación, Jaremtchuk citó el caso de Julián Álvarez: el futbolista fue vendido por River Plate al Manchester City por 21 millones de euros en enero de 2022. Y tras su participación en el Mundial de Qatar, a fines del año pasado, trascendió la intención de FC Barcelona de adquirirlo por 50 millones, de modo que si sus derechos hubieran estado tokenizados, los inversores podrían haber especulado con su valor. En este caso, por el mecanismo de solidaridad, River Plate tiene el 3,5% y Calchín de Córdoba, el 1,5%.

“Win también nos ayuda a monetizar muchos jugadores que no terminaron de explotar”, indicó Javier Pederzoli, secretario de Actas de Argentinos Juniors. La lista de jugadores del club emblema del barrio porteño de La Paternal cuyo contrato fue tokenizado incluye desde figuras internacionales como Alexis Mac Allister, Nicolás González y Nehuén Pérez, hasta promesas como Fausto Vera y Matías Galarza. Asimismo, el dirigente resaltó: “A pesar de que este es un negocio, tiene también una adrenalina hermosa: ayuda a los clubes formadores, el eje inicial de todo lo que mueve el fútbol.”

Financiamiento para los clubes formativos

Este modelo de tokenización fue desarrollado por Valentín Jaremtchuk junto a Gonzalo Busnadiego, mediante una inversión que rondó los 150.000 euros y con una idea muy clara. “Una década atrás, comenzamos a estudiar más de 10 disciplinas del mercado deportivo a nivel mundial y entendimos las dos principales falencias que lo atraviesan: la baja visibilidad y la falta de financiamiento”, puntualizó Jaremtchuk.

En esa línea, además, surgió otro punto clave: en ocasiones, los clubes formadores no cobraban el porcentaje correspondiente por el mecanismo de solidaridad. “Por desconocimiento o por desidia, los dirigentes omiten realizar el reclamo. El trámite es costoso y engorroso y, muchas veces, los valores involucrados no lo justifican”, aclaró Pederzoli. Argentinos Juniors no fue el primero que se inclinó por la tokenización a fin de tener total trazabilidad de las transferencias. Un año atrás, el Club Atlético Independiente de Comodoro Rivadavia se convirtió en el primero en subirse a la plataforma de Win Investments y, a lo largo de este período, de acuerdo con la sportech, ya levantó US$4,2 millones por la venta de 6.130 unidades de futbolistas tokenizados.

Javier Pederzoli, secretario de Actas de Argentinos Juniors

“Esta es una fuente de financiamiento segura y ágil; podemos hacernos de los fondos a través de este mercado”, resaltó Pederzoli. La industria de pases mueve millones a nivel mundial y, de acuerdo con datos de la FIFA, registró cifras históricas en el periodo de mediados de 2023. Según el reporte, durante este ciclo, el montó de fichajes ascendió a US$7360 millones, lo que representa una suba de 47,2% respecto del mismo período del año anterior.

Cabe aclarar que la tokenización se hizo también de un lugar dentro de otras disciplinas deportivas. Tal es el caso del golf y del tenis, en donde la plataforma Slice Token, fundada por el extenista Mariano Zabaleta, Pablo Abadie, Juan Pablo Bruzzo y Ángel Lombardi, tokeniza el prize money (los premios que reciben los jugadores que participan en cada torneo). El estudio “Relevancia de la tokenización de activos” de Boston Consulting Group, estima que el negocio de la tokenización de activos líquidos a nivel mundial alcanzaría los US$16 billones en 2030.

Impacto social

De acuerdo con Pederzoli, el impacto de esta nueva vía de financiamiento va más allá del ámbito meramente deportivo. “En los últimos años incorporamos a nuestro staff para la etapa formativa a nutricionistas, coaches ontológicos y tutores escolares, entre otros profesionales”, señaló. Y amplió: “Muchos chicos que llegan al club viven en barrios humildes, con poca contención educativa y emocional. Se trata de pilares fundamentales, más allá de la habilidad con la pelota”.

Actualmente, el club reúne a alrededor de 500 jóvenes en las distintas categorías. “Somos el semillero del mundo, porque sabemos lo que el mercado internacional y la élite del fútbol internacional buscan”, resaltó. A través de los ingresos derivados de la tokenización, además, el club apunta a fortalecer una nueva pensión que montó a 100 metros de su estadio y que se suma a la ubicada dentro de las instalaciones del Polideportivo Las Malvinas. Allí aloja a alrededor de 60 chicos de todas las edades, llegados desde el interior del país.

