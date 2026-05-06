Roemmers compra un laboratorio argentino y profundiza la concentracion del mercado farmacéutico

El grupo Roemmers concretó la adquisición del laboratorio nacional Craveri, una compañía fundada en 1886 y con fuerte trayectoria en el mercado farmacéutico argentino. La operación, según fuentes del sector habría rondado los US$ 60 millones.

La información fue adelantada por Pharmabiz, que detalló que la compra se produce menos de un año después de que Roemmers incorporara al laboratorio Sidus a su estructura empresarial.

Craveri, controlada por la tercera generación de la familia fundadora, había perdido terreno en los últimos años en del ranking de ventas de la industria farmacéutica local. Según datos citados por Pharmabiz, la compañía pasó del puesto 29 en 2017 al 36 en la actualidad dentro de las auditorías de ventas en farmacias.

Entre sus productos más reconocidos se encuentran la metformina Islotin y la diosmina Diosmin. Sin embargo, la firma venía desprendiéndose de varias de sus marcas estratégicas. En 2018 le vendió el antimigrañoso Tetralgin al propio grupo Roemmers, mientras que en 2020 transfirió el antidepresivo Duloxin a la brasileña Eurofarma. Más recientemente, también había cedido la marca Telpres y la línea Trip D3.

La compañía atribuyó su decisión de vender a un escenario de estancamiento estructural del mercado farmacéutico argentino, sin crecimiento real en unidades desde 2009, además de una creciente concentración en manos de los grandes jugadores y mayores exigencias regulatorias.

La situación financiera de Craveri también mostraba señales de deterioro. Según datos relevados por el medio especializado, la empresa acumulaba pasivos por aproximadamente $9.330 millones y registraba cheques rechazados por falta de fondos durante 2026.

El laboratorio contaba con dos plantas productivas, ubicadas en Caballito y Villa del Parque, además de un proyecto industrial en Pilar. En total, la operación involucra a unos 310 empleados, aunque todavía no se informó cómo quedará conformada la estructura definitiva dentro del grupo comprador.

Con esta adquisición, Roemmers continúa ampliando su peso específico en la industria farmacéutica nacional y acelera un proceso de concentración.