Andes Líneas Aéreas sale de concurso preventivo y proyecta su recuperación financiera

Andes Líneas Aéreas alcanzó un hito clave para su supervivencia operativa. La compañía argentina, fundada en 2006 en Salta para conectar el noroeste con Buenos Aires, alcanzó un acuerdo con sus proveedores y sale así del concurso preventivo.

El cierre del proceso, por homologación del acuerdo, fue dispuesto por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 28 y publicado ayer en el Boletín Oficial.

La resolución marca el cierre de la etapa judicial más crítica para la compañía, iniciada en 2023. La firma había entrado en cesación de pagos, afectada por una combinación de factores macroeconómicos y el impacto de la pandemia.

La propuesta de acuerdo preventivo busca reestructurar un pasivo que, al inicio del proceso, superaba los $6631 millones , frente a activos corrientes por apenas $1405 millones. Y establece condiciones diferenciadas según la categoría de los 561 acreedores denunciados inicialmente.

Para los acreedores quirografarios [aquellos que no cuentan con una garantía real específica ni privilegio legal para el cobro, por lo que su deuda está respaldada únicamente por el patrimonio general del deudor] generales, la propuesta consiste en una quita del 50% de los créditos verificados, con un año de espera a partir de la homologación y un período de pago de cuatro años adicionales. Esto totaliza un cronograma de cinco años en el que el capital se amortizará en cuotas anuales del 25%. Para las deudas en pesos, se reconocerá la Tasa Pasiva del Banco Nación, mientras que los créditos en dólares estadounidenses devengarán un interés del 6% anual sobre saldo.

Una de las cláusulas más sofisticadas del acuerdo es la dirigida a las entidades públicas o privadas propias de la operatoria (proveedores de insumos y servicios críticos). Para asegurar que estos aliados estratégicos sigan prestando servicios, Andes ofreció tres alternativas a su elección

Quita del 30%, con pago inicial a los seis meses y un plazo de 24 meses en cuotas semestrales.

Quita del 20%, con primer pago a los cuatro meses y cancelación en 36 cuotas mensuales.

Pago del 100% del capital (sin quita), con inicio a los seis meses y un plazo de 42 meses de cuotas mensuales.

La administración de Andes atribuyó su caída a factores “exógenos” Shutterstock - Archivo

El acuerdo también protege, con quitas menores, los créditos de los trabajadores y del Estado. Para los acreedores laborales, se aplicará una quita del 10%, con una espera de seis meses y un plan de pagos de dos años en cuotas anuales del 50%; mientras que para el fisco (AFIP, ARBA y otros), la empresa buscará la adhesión a planes de moratoria vigentes. En caso de no existir planes específicos, se pagará el 100% del capital en un plazo de 8 años (96 meses) con una tasa de interés mensual del 2,02%.

En tanto, para obras sociales y sindicatos, se sigue un esquema similar al fiscal, pero con un plazo de pago de cuatro años (48 meses),

El origen de la crisis

La empresa, que inició sus vuelos en 2006 vinculando originalmente a Salta y Puerto Madryn, llegó a ser la mayor operadora de vuelos chárter de América Latina. Sin embargo, la administración de Andes atribuyó su caída a factores “exógenos” : el cambio en la política aerocomercial nacional en 2017 con el ingreso de las low cost, la devaluación de mayo de 2018, la dolarización del combustible y, finalmente, la suspensión total de actividades por la pandemia de Covid-19 -retomadas recién en 2023-.

Al momento de la apertura del concurso en agosto de 2023, el estado contable de la firma reflejaba un pasivo corriente de aproximadamente $6631 millones, frente a activos corrientes por $1405 millones.

Para entonces, Andes Líneas Aéreas contaba con una nómina de 286 empleados en relación de dependencia. Y contaba con una flota mixta que incluía aeronaves Boeing 737-800 (bajo modalidad leasing) y equipos McDonnell Douglas MD-83 propios, estos últimos mayormente fuera de servicio y embargados al inicio del proceso

En la presentación judicial, la empresa declaró que el inicio de su estado de cesación de pagos fue fijado el 15 de marzo de 2023, fecha en la que se inició un pedido de quiebra en su contra, por parte de Sancor Cooperativa de Seguros. En su balance al 30 de junio de ese año, la empresa registró reclamos judiciales por un monto de $96,2 millones.

El futuro operativo

Con la homologación del acuerdo, la empresa recupera la libre administración de sus bienes, disponiéndose el levantamiento gradual de las inhibiciones generales que pesaban sobre sus activos.

Para la administración de Andes, el concurso era el “remedio” y la “única herramienta legal lícita” para superar el estado de cesación de pagos. En la presentación judicial, la empresa había acreditado su capacidad técnico-operativa y económica-financiera para realizar vuelos de pasajeros, carga y correo, tanto nacionales como internacionales. Y había incluso mencionado que ya había logrado recuperar su actividad de chárter y que los administradores estaban enfocados en superar la insolvencia.

El cumplimiento del plan de pagos será supervisado por un Comité de Acreedores, integrado por representantes de firmas como International Lease Finance Corporation Sweden e Intercargo.