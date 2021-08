“La mano de D10S”: la historia del bar de un rosarino en Inglaterra

“La mano de D10S”. Así bautizó, hace un año, el rosarino Esteban Amirante a su bar en el sur de Inglaterra, en Uckfield (Sussex). El riesgo era que sonara irreverente, a una bravuconada. Pero no, es un éxito. Uckfield es una localidad de 12.000 habitantes, de perfil conservador (el Brexit ganó con el 65%), donde todos los bares tienen típicos nombres ingleses. Pero desde que lo llamó así, multiplicó su facturación.

“Podía ser una jugada terrible, pero salió bien”, dice Amirante a LA NACION. “Hoy facturo más que al inicio de la pandemia, cuando el negocio era parte de una franquicia muy conocida. Antes de este nombre tenía 9000 libras esterlinas en la cuenta y ahora tengo 50.000”, agrega.

En Uckfield no hay turismo, el 95% son ingleses. La carta del bar, de todos modos, tiene el desayuno D10S o el bife argentino. Además, después de rebautizar el local, Amirante empezó a producir cervezas con ese mismo nombre; tiene tres variedades que vende en su negocio y en la Casa Argentina, un restaurante reconocido en Londres.

Tres variedades de cervezas se llaman como el bar.

Diego Maradona, enfatiza el rosarino, es un ídolo también en Inglaterra: “Lo adoran; claro que les molestó ese gol, pero más enojados están porque no era inglés; cómo no querer a un jugador así, que deja medio equipo tirado antes de marcar el gol”. Y suma algunas anécdotas, por ejemplo, cuando Maradona cumplió los 60 años, un cliente le llevó una tarjeta; o, cuando murió, hubo quienes le fueron a dar el pésame.

Ingeniero mecánico de profesión, Amirante se fue de la Argentina a fines de 2001, cuando ya la crisis había empezado. En ese entonces, con 31 años, trabajaba en ventas en su sector, pero creyó que su futuro podía estar en Europa.

“Agarré los ahorros y me instalé en España, donde empecé a importar ropa de rugby”, cuenta. Terminó creando su propia empresa y representando marcas italianas en España y Portugal. En 2007, ya casado y con un hijo, decidió mudarse a Inglaterra. “Todos me decían ‘¡cómo te vas a ir, el idioma es una barrera!’ y yo respondía ‘En España todos hablan español, no hago la diferencia, allá habrá empresas que necesiten uno que lo hable bien’”, recuerda.

Los primeros meses trabajó en una empresa de alquiler de autos hasta que consiguió un puesto vinculado a su título universitario y se encargó de ventas específicas para rubros de ingeniería. En paralelo, armó una importadora de café de Nápoles y vinos chilenos. “Un día pensé en que armar coffee shops era una oportunidad, recorrí edificios de oficinas ofreciéndolos e instalé uno. Fue tan bien el negocio que la empresa decidió explotarlo”, agrega.

Instalado en Uckfield siguió en ese rubro: “El qué dirán es el principal asesino de los sueños, así que no me detuve a pensar cómo caería La mano de D10S. Cuando pusieron el cartel, había gente agolpada tratando de entender. Hoy hacemos cientos de cafés por día”.

El bar está al sur de Inglaterra, en una localidad de perfil conservador.

Cuenta que en su local aplica todo lo aprendido en su trayectoria y que estudia y usa herramientas de la neurociencia. “Nos concentramos en el servicio, en la decoración, en la experiencia”, sostiene. En el local también da clases para baristas.

“Lo del nombre es un tributo al más grande”, reafirma. Indica que, durante la pandemia el gobierno ayudó a sostener los negocios. “Eso fue clave, porque sino no se hubiera podido seguir, por más delivery que se pusiera en marcha”, cierra.