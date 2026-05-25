Ni VAR, ni repetición, ni nada: la historia de la noche más polémica del fútbol argentino que originó una frase emblemática

El fútbol argentino de los años 90 tuvo partidos intensos, calientes y polémicos. Pero pocos quedaron tan incrustados en la memoria colectiva como el Vélez-Boca del 16 de junio de 1996, disputado en el estadio José Amalfitani por la 13ª fecha del Torneo Clausura. Aquella tarde-noche en Liniers hubo de todo: un gol discutido, un arbitraje explosivo de Javier Castrilli, tres expulsados, incidentes en la tribuna visitante, un Vélez demoledor y, sobre todo, una secuencia inmortal protagonizada por Diego Armando Maradona.

Fue la última expulsión de Maradona como futbolista profesional. Y también uno de los episodios que mejor sintetizaron la personalidad de Castrilli, el árbitro que había construido su fama desde una autoridad rígida, teatral y desafiante. El “Sheriff”, como lo bautizó el ambiente futbolero, no negociaba su estilo. Y aquella noche decidió sostenerlo incluso frente al jugador más poderoso del planeta.

El contexto era de máxima tensión competitiva. Vélez, dirigido por Carlos Bianchi, peleaba el campeonato y venía de consolidarse como el equipo más dominante de la Argentina y de Sudamérica tras ganar la Copa Libertadores y la Intercontinental en 1994. Boca, conducido por Carlos Salvador Bilardo, atravesaba un proceso turbulento pero cargado de figuras. Diego había regresado al fútbol argentino menos de un año antes, después de la suspensión por doping en el Mundial de Estados Unidos 1994, y cada presentación tenía clima de acontecimiento nacional.

Chilavert se prepara, Navarro Montoya se queja y Castrilli da órdenes: el momento previo al tiro libre también fue polémico CARLOS FRAGA

Aquella tarde fría de junio encontró a Boca todavía con aspiraciones matemáticas de pelear el Clausura. Vélez también estaba en la discusión y necesitaba ganar para sostener su candidatura. El marco fue imponente: estadio lleno, tribuna visitante repleta y una tensión perceptible desde mucho antes del comienzo.

Los equipos también explicaban el peso específico de aquel partido.

Vélez formó con Chilavert (marcó dos goles, uno de penal y otro de tiro libre); Zandoná, Banegas, Pellegrino, Cardozo; Herrera, Gómez, Bassedas, Camps; Pandolfi y Flores.

Boca salió con Carlos Navarro Montoya; Fernando Gamboa, Néstor Fabbri (expulsado), Carlos Mac Allister (expulsado); Javier Soñora, Blas Giunta, Cristian González, Diego Cagna; Diego Maradona (expulsado); Claudio Caniggia y Gabriel Cedrés.

El partido comenzó favorable para Boca. A los 15 minutos, Maradona metió uno de esos pases verticales que todavía conservaban su sello intacto y Caniggia definió para el 1-0. Durante un rato, Boca pareció superior. Diego manejaba el ritmo y el visitante controlaba emocionalmente el encuentro.

Primera polémica: ¿eso fue gol o no?

Pero todo empezó a desbordarse pocos minutos después. A los 20 llegó el empate de Vélez mediante un cabezazo de Patricio Camps. La polémica fue inmediata. Los jugadores de Boca protestaron porque entendían que la pelota no había cruzado completamente la línea. Las imágenes televisivas posteriores alimentaron todavía más la discusión. Castrilli convalidó el gol sin dudar y desde ese momento el clima se envenenó definitivamente.

Maradona fue uno de los primeros en protestar. No con violencia todavía, pero sí con una mezcla de incredulidad y fastidio. Boca sintió que el partido se le empezaba a escapar por decisiones arbitrales.

El segundo golpe llegó rápido y fue demoledor. José Luis Chilavert clavó un tiro libre extraordinario para el 2-1. El arquero paraguayo, especialista absoluto en pelota parada, empezó a transformarse en figura. Vélez ya no sólo reaccionaba: imponía condiciones.

El partido más caliente de 1996: Vélez 5- Boca 1, por el Torneo Clausura

A partir de ahí, el encuentro se volvió frenético y nervioso. Castrilli comenzó a repartir amarillas y el partido tomó temperatura de final. Néstor Fabbri vio la roja tras una fuerte infracción y Boca quedó con diez hombres. Bilardo explotaba en el banco. Diego protestaba cada decisión. La tribuna visitante hervía.

La segunda polémica y la expulsión que marcó la noche

Entonces apareció otra acción determinante: un penal sancionado para Vélez por un supuesto empujón de Carlos Mac Allister. La jugada fue muy discutida por Boca y terminó de sacar de eje a los jugadores xeneizes. Otra vez Chilavert se hizo cargo y convirtió el 3-1.

En pocos minutos, Boca había pasado de controlar el partido a sentirse perseguido por el arbitraje y emocionalmente desbordado. El enojo se trasladó a las tribunas. Hinchas xeneizes comenzaron a sacudir el alambrado y hubo intentos de invasión. Era una época distinta del fútbol argentino: visitantes en grandes cantidades, vallados precarios y partidos mucho más cercanos al caos.

La escandalosa noche en la que expulsó a Maradona, en un Vélez-Boca inolvidable, en 1996 LA NACION

En medio de ese escenario llegó la escena eterna. Castrilli decidió expulsar a Maradona. Según explicó años más tarde el árbitro, Diego había realizado gestos de “incitación a la violencia” hacia la tribuna en un contexto extremadamente delicado. Castrilli sostuvo que la roja no tuvo relación con insultos directos sino con la responsabilidad que, entendía, debía tener un futbolista de semejante influencia frente a una multitud fuera de control.

Maradona, inicialmente, no entendió la sanción. O no quiso entenderla. Cuando vio la tarjeta roja quedó desencajado. Caminó directamente hacia Castrilli buscando una explicación. Y allí ocurrió una de las secuencias más extraordinarias de la televisión deportiva argentina.

Diego le hablaba. Castrilli no respondía. El árbitro mantuvo una expresión pétrea, casi militar. No miraba a Maradona a los ojos. No discutía. No explicaba. Permanecía inmóvil mientras Diego insistía...

—Explíqueme por qué me echó.

—Hábleme.

—Soy jugador, explíqueme.

—Maestro… ¿usted está muerto?

La frase quedó inmortalizada porque condensó todo: la incredulidad de Maradona ante el silencio, el personaje de Castrilli y el dramatismo de la escena. Carlos Navarro Montoya intentó sacar a Diego de la situación. Lo abrazaba, lo empujaba suavemente hacia el túnel, tratando de evitar una sanción todavía peor.

—¡No te va a contestar, Armando!

Ese grito del Mono también quedó para siempre en el archivo emocional del fútbol argentino. Mientras intentaba contenerlo, Maradona seguía hablando.

—Claro que no me va a contestar… si es un botón.

—¡Botón!

La escena tenía algo teatral, casi cinematográfico. Castrilli inmóvil. Diego fuera de sí. Los fotógrafos rodeándolos. Los jugadores observando incrédulos. La tribuna de Boca al borde de la invasión. Bilardo desesperado. Y el partido todavía sin terminar.

Navarro Montoya aleja a Maradona del sector donde Castrilli no le contestó (Archivo Diario La Nación) (Archivo Diario La Nación)

Con Boca totalmente roto emocionalmente y además disminuido numéricamente, Vélez terminó construyendo una goleada histórica. En el segundo tiempo llegaron más goles y el 5-1 final se transformó en la peor derrota xeneize de aquella temporada. Boca terminaría el encuentro con ocho jugadores tras otra expulsión de Carlos Javier Mac Allister.

Para Vélez fue una demostración de autoridad futbolística. El equipo de Bianchi tenía oficio, carácter y contundencia. Semanas después terminaría consagrándose bicampeón del fútbol argentino, confirmando una era dorada irrepetible en Liniers. Pero el resultado quedó eclipsado por el escándalo.

La relación entre Maradona y Castrilli nunca volvió a recomponerse. De hecho, prácticamente no volvieron a cruzarse públicamente. El árbitro defendió durante décadas su decisión. Siempre sostuvo que jamás hizo diferencias entre jugadores famosos y desconocidos, y que expulsar a Maradona no le generaba ningún conflicto especial porque entendía el arbitraje desde una idea de autoridad absoluta. “Siempre me regí por el principio de igualdad ante la ley”, diría años después.

Diego, en cambio, jamás olvidó aquella tarde. Para muchos hinchas de Boca, Castrilli había condicionado decisivamente el partido. Para otros, el árbitro simplemente llevó al extremo un reglamento que aplicaba con inflexibilidad obsesiva. Lo cierto es que el encuentro quedó convertido en símbolo de una época del fútbol argentino donde el arbitraje también construía personajes. Y Castrilli era uno de ellos.

Su figura creció precisamente desde partidos como ese. Expulsaba mucho, hablaba poco y cultivaba una imagen de autoridad intimidante. No negociaba con jugadores, técnicos ni dirigentes. En una década donde el fútbol argentino todavía convivía con presiones salvajes, aprietes y violencia estructural, Castrilli eligió transformarse en una especie de sheriff solitario. Esa construcción mediática generaba admiración y rechazo en partes iguales.

Aquella noche de Liniers fue el punto máximo de esa narrativa. Porque enfrente no estaba cualquier futbolista. Estaba Maradona. El hombre capaz de discutirle al poder político, a la FIFA y al mundo entero. Sin embargo, frente a Castrilli se encontró con algo inhabitual: silencio absoluto.

La frase “Maestro, ¿usted está muerto?” sobrevivió durante décadas justamente por eso. No fue solamente una chicana de Diego. Fue el desconcierto de un futbolista acostumbrado a dominar cualquier escena y que, de pronto, se topaba con alguien decidido a no concederle ni una palabra.

El episodio también retrata una versión muy particular de Maradona en los años 90: menos explosivo físicamente que en su juventud, pero todavía magnético, competitivo y emocionalmente desbordante. Diego jugaba cada partido como una batalla personal. Protestaba, conducía, discutía y absorbía toda la energía del estadio. En Liniers, aquella tarde, terminó consumido por el caos.

Treinta años después, el Vélez-Boca de 1996 sigue reapareciendo en compilados televisivos, documentales y conversaciones futboleras. No sólo por la goleada ni por la expulsión. Sobrevive porque representó como pocos partidos la esencia salvaje del fútbol argentino de esa época: tribunas hirviendo, arbitrajes polémicos, estrellas gigantescas, discusiones eternas y escenas imposibles de guionar.

Y en el centro de todo, dos personajes irrepetibles. Diego Maradona y Javier Castrilli, congelados para siempre en una discusión sin respuesta en el césped de Liniers.