Detrás de una empanada que se produce en Budapest, en Oslo o en Israel o que llega a una góndola en Estados Unidos hay tecnología desarrollada en Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Metalúrgica Vázquez es una empresa familiar argentina, encontró hace casi tres décadas un negocio en un mercado que hasta entonces tenía pocas soluciones industriales: la fabricación de maquinaria para producir discos de empanadas. Sus máquinas tienen presencia en 50 países, cuentan con 800 clientes activos y exporta el 80% de su producción.

La historia empezó mucho antes de que la empanada argentina se convirtiera en un producto con presencia internacional. Omar Vázquez, fundador de la compañía, había ingresado como aprendiz a un taller metalúrgico a los 14 años; a los 18 ya era encargado y, a los 21, decidió independizarse. Después de trabajar con un socio, creó Mervaz, dedicada a fabricar repuestos para distintas industrias.

A mediados de los ‘90 comenzó a trabajar para el sector alimenticio. El desarrollo de una máquina para cortar discos apareció a partir de un pedido de la marca La Salteña. En 1999, la empresa presentó en una feria una cortadora capaz de producir una docena de discos por segundo. “No había nada parecido. Fue un boom, vendimos cientos”, cuenta Martín Vázquez, hijo del fundador y presidente de la compañía.

Omar y Martín Vázquez. La internacionalización de la empresa dio un salto en 2018.

La cortadora resolvía una parte del proceso, pero rápidamente apareció la necesidad de contar con otros equipos. Así fue la evolución hacia una línea industrial completa, con maquinaria para amasado, procesamiento, laminado, extrusado, corte y armado.

La compañía trabaja con dos grandes unidades: la de procesamiento de la masa y el armado de empanadas. Sus máquinas permiten producir desde 100 hasta 9600 unidades por hora, según el modelo.

“Siete de cada diez máquinas utilizadas en el segmento son nuestras”, dice Martín Vázquez a LA NACION. Exportan unas 200 máquinas por año; venden a marcas reconocidas y a emprendimientos gastronómicos de distintos países.

Si bien ya en 1999 Omar Vázquez vendió alguna máquina en Estados Unidos, el salto fue a partir de 2018. Tiene representaciones comerciales en Estados Unidos, Colombia, España, Noruega y Bélgica, entre otros mercados.

La empresa tiene dos divisiones de negocios, que incluye una marca propia de discos.

“Vendemos a destinos menos previsibles, como Arabia Saudita e Israel -repasa el empresario-. La empanada se ha hecho hiper conocida, ya no depende de que haya un argentino atrás, hay mucho interés. Es un producto súper noble, puede ir con cualquier relleno; se adapta a cualquier cultura. Es una masa contenedora”.

La compañía, que factura unos US$7 millones anuales, cuenta también con su propia marca de discos de empanadas, La Provinciana, fundada en 2024. “Además de funcionar como show room de nuestras máquinas, nos permite detectar los problemas de una planta y oportunidades de mejora”, precisa el empresario.

Unir fuerzas

Nicolás Nagy y Gabriel López Libardi, importadores de tapas para Noruega y dueños de un food truck.

Los Vázquez son socios, desde el 2024 en Noruega, de Gabriel López Libardi y Nicolás Nagy. El primero, en 2012 dejó su trabajo corporativo, el de docente y un bar que tenía para instalarse en Hungría, donde su esposa noruega había decidido estudiar Medicina. Allí se sumó a Nagy, un cordobés que tenía un proyecto gastronómico. Juntos abrieron un restaurante-bar argentino en Budapest que tuvo una respuesta comercial importante.

En 2018 decidieron industrializar la producción y montaron una fábrica de empanadas que llegó a tener más de 60 empleados y a producir unas 100.000 mensuales, operar cuatro puntos de venta propios y abastecer a otros 24. Para dar ese salto incorporaron una ML150 de Metalúrgica Vázquez, que López Libardi recuerda como una “fotocopiadora de empanadas”. Fue la primera máquina de ese tipo que ingresó a Hungría.

Primer marca noruega de tapas de empanadas de la historia.

Aunque febrero del 2020 fue un mes récord de facturación, en marzo comenzó la cuarentena por el Covid y el negocio se desplomó. La posterior guerra entre Rusia y Ucrania agravó las dificultades y decidieron vender la operación. Antes de salir definitivamente de Hungría, hicieron una prueba en Noruega: un food truck instalado frente a un centro comercial de Oslo vendió más de 10.000 empanadas en octubre de 2023. La marca es Panada.

Esa experiencia validó un nuevo mercado. López Libardi y Nagy importan discos de los Vázquez, que están en 25 supermercados de Noruega y tienen en camino un segundo contenedor con más de 50.000 docenas de tapas. También buscan distribuidores para ingresar en Suecia y Dinamarca.