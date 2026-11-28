Ningún CEO desea estar al frente de una empresa más pequeña. Por eso, las escisiones —cuando una división de una compañía se convierte en una empresa independiente— suelen considerarse triunfos de la racionalidad: el foco frente a la dispersión, y los accionistas frente a los directivos. Muchas veces se concretan bajo la presión de inversores activistas. Los analistas bursátiles celebran la simplicidad de las compañías que surgen de la separación, mientras que los operadores de hedge funds disfrutan de la complejidad del proceso. Comprar acciones de empresas escindidas es una estrategia infalible, escribió el inversor Joel Greenblatt en su libro You Can Be a Stock Market Genius. El libro está dedicado a su esposa y a sus “tres magníficas escisiones”

El mercado está lleno de compañías que supuestamente demuestran las virtudes de una gran escisión. GE Vernova, heredera del conglomerado industrial General Electric, tiene una cartera de pedidos de turbinas de gas que se extiende por varios años. Una segunda gran escasez, provocada por la expansión de la inteligencia artificial, también reivindicó otra gran escisión: Sandisk, fabricante de chips de memoria, que se separó el año pasado. Una de las dos partes de la primera gran fusión en la cadena de suministro de la IA es el resultado exitoso de una escisión: Lumentum, fabricante de láseres que acordó combinarse con el diseñador de chips Marvell, tiene un valor de unos US$50.000 millones, siete veces más que su antigua empresa matriz. Gracias a estas estrellas, el índice de compañías escindidas tuvo un desempeño muy superior al del mercado.

Para entender una época, hay que observar sus escisiones. A comienzos de la década de 2020, pocas cosas eran consideradas más tóxicas que las modelos demasiado delgadas y la minería de carbón. Victoria’s Secret se independizó de Bath & Body Works, una empresa dedicada a la venta de jabones, en 2021. (Desde entonces, la marca de lencería prosperó). Las compañías energéticas se apresuraron a desprenderse de sus activos más contaminantes. Anglo American, por ejemplo, separó sus operaciones de carbón en Sudáfrica (que también tuvieron un desempeño excelente). Hoy las empresas tienen más probabilidades de desprenderse de activos que esperan que el mercado adopte como favoritos de la inteligencia artificial. Flex, una compañía estadounidense de ingeniería, pronto separará su negocio de centros de datos. La mayor salida a bolsa de Hong Kong del próximo año probablemente será la escisión de la unidad de fabricación de chips de Alibaba.

Sin embargo, las escisiones más grandes son aquellas que permiten a los directivos presentar como una decisión prudente lo que en el pasado fue una apuesta excesivamente ambiciosa. Como un mecanismo de relojería, las mayores fusiones de 2018 se están convirtiendo en las mayores escisiones de la actualidad. CVS, un gigante del sector de la salud, planea separar su negocio de farmacias en los próximos 18 meses, deshaciendo así la megafusión que concretó hace menos de una década. Otra gran operación de concentración de 2018, la compra de Sky por parte de Comcast, también será desarmada próximamente, mediante la separación de la cadena europea junto con NBCUniversal.

La escisión siempre es la primera idea de un magnate al que se le acabaron las ideas. En Hollywood, el resultado son títulos como The Mandalorian and Grogu, la última película de Star Wars. En Nueva York, es Versant, una colección igualmente poco atractiva de señales de televisión por cable que incluye CNBC y Golf Channel, que Comcast separó a principios de este año. Ninguna de las dos propuestas tuvo una recepción particularmente cálida.

Las escisiones llevan años. Y, al igual que los divorcios de las celebridades, pueden ser procesos costosos, poco decorosos y prolongados. Los activos rara vez se dividen de manera ordenada. Decidir a qué empresa se le asigna la deuda de la compañía suele ser un asunto conflictivo. Lo mismo ocurre con la conducción. Otra fusión de 2018 que pronto será desarmada es la de Keurig, gigante del café, y Dr Pepper, fabricante de bebidas gaseosas. El mes pasado, la compañía anunció al nuevo jefe de “Global Coffee Co.“: el tercer CEO designado para una empresa que todavía no existe.

GE fue uno de los casos más emblemáticos de desarme corporativo: de conglomerado industrial a tres compañías independientes

Una de las peores operaciones de 2018 fue la unión de Bayer, gigante farmacéutico alemán, y Monsanto, una compañía estadounidense de biotecnología agrícola que recibió numerosas demandas por las acusaciones de que el herbicida Roundup, que comercializa, provoca cáncer (algo que la compañía niega). El reciente aislamiento de la división de Roundup dentro de Bayer llevó a los analistas a especular con que podría dar lugar a otra mega escisión.

Si una escisión fracasa, hay una solución sencilla: hacer más escisiones. Durante la última década, el mercado demostró una capacidad aparentemente ilimitada para desarmar conglomerados industriales, hasta que estos emergen como empresas saludables o se vuelven tan pequeños que dejan de interesar a los inversores. General Electric es el gran ejemplo del éxito de esta estrategia: sus tres divisiones tuvieron tan buenos resultados que el mercado incluso les permitió volver a comprar otras empresas.

En Honeywell, las cosas fueron bastante menos fluidas. El conglomerado se dividió en cinco compañías que cotizan en bolsa y que hoy suman un valor de US$140.000 millones (apenas por encima de lo que valía en 2018, antes de que comenzara la separación). Las acciones de su unidad aeroespacial cayeron un 40% desde que comenzó a cotizar en junio. Resideo, una parte residual y más pequeña del conglomerado, se dividió a su vez en dos en agosto, con lo que las cinco empresas surgidas de Honeywell se convirtieron en seis. Solstice, otra compañía heredera de Honeywell, intentó una fusión este verano boreal, pero la abandonó rápidamente. Desde entonces, un inversor activista apareció para exigir que la empresa escindida se concentre en su negocio principal.

Accionistas que pierden

La experiencia de otros antiguos conglomerados se parece más a la de Honeywell que a la de General Electric. El resultado es un vertiginoso proceso de escisiones sin fin. Uno puede imaginar a un jefe industrial atado a una silla mientras los accionistas le cortan lentamente las extremidades y le gritan: “¡Concentrate!.

Una de las herederas de 3M, que se dividió en 2024, anunció este verano boreal que también se convertiría en dos compañías. DowDuPont, que se separó en tres empresas en 2019 mediante una de las operaciones más complejas de la historia, recientemente pasó a ser cinco: Corteva, otra compañía química acosada por demandas judiciales, se desprendió de su negocio de semillas en octubre.

Las grandes potencias industriales europeas fueron divididas en territorios todavía más pequeños y con nombres aún más extraños. Siemens, el conglomerado alemán, dio origen tanto a Siemens Healthineers como a Siemens Energy (esta última pronto cambiará su nombre por Omterra). Ambas anunciaron recientemente nuevas divisiones propias.

A medida que las escisiones se hacen más pequeñas, sus nombres se vuelven más abstractos. ThyssenKrupp, otro conglomerado alemán que fue desmembrado, controla tanto a Nucera, que cotiza en bolsa y de la que se desprendió en 2023, como a Accelis, que salió a bolsa el mes pasado. No parece haber límites para la complejidad que se genera en nombre de la simplicidad empresarial.