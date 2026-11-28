Durante años, la etiqueta era al revés. “Imagen generada con IA”, “texto asistido por inteligencia artificial”: la letra chica era para avisar que una máquina había “metido mano” en el proceso. En 2026 el cartel se dio vuelta. Ahora lo que se destaca, casi como un sello de calidad, es lo contrario: hecho por humanos. El diccionario de Cambridge, el más consultado del mundo por quienes aprenden inglés, acaba de ponerle nombre a ese giro y eligió “humano” (human) como palabra del 2026.

Históricamente, humano sirvió para distinguirnos de los animales y de los dioses. Más cerca en el tiempo, también de las máquinas. Lo novedoso, explica Cambridge, es su uso creciente en compuestos como human-written, human-generated o human-made. Ya no solo nombra a las personas: certifica que algo fue creado por ellas y no por una IA.

El diccionario se pregunta si la avalancha de contenido sintético, y en especial del AI slop (ese relleno de baja calidad que Merriam-Webster eligió como palabra de 2025), nos devolvió el aprecio y hasta la añoranza por el toque humano. Puede ser una evolución lingüística natural ante una tecnología omnipresente o un punto de inflexión en nuestra actitud frente a la IA.

El contexto ayuda a entenderlo. Un estudio de la Universidad de California en San Diego aportó evidencia empírica de que una IA supera el test de Turing: tras 15 minutos de conversación por texto, GPT-4.5 fue juzgado “humano” en el 73% de los casos. Si una máquina ya escribe, pinta y compone como nosotros, la pregunta de fondo deja de ser técnica. ¿Qué significa ser humano en la era de la IA? Lo hecho por humanos es el nuevo orgánico. Con la IA convertida casi en la opción por defecto para producir contenido, decir que algo lo hizo una persona empezó a tener valor de mercado. Gana protagonismo quien está detrás: el escritor, la artista, el diseñador. Su participación pasa a ser parte del producto, justo cuando la IA puede generar casi cualquier cosa rápido y barato. A eso se lo empezó a llamar human premium. Así como “orgánico” se volvió sinónimo de natural, menos procesado y cercano al origen, “hecho por humanos” funciona como código de autenticidad: intención, cuidado, criterio. Y también de las imperfecciones que hacen que algo se sienta real. Lo confirmaron los datos de lenguaje, las tendencias en internet y los hábitos de búsqueda que analizó el diccionario. No es casual que, entre las palabras a seguir el año próximo, Cambridge anote “FOBO”: el miedo a volverse obsoleto porque una IA puede hacer tu trabajo. La respuesta más inteligente a ese miedo no es competirle a la máquina en velocidad, sino en lo que ninguna reemplaza: el juicio, el vínculo, la intención, la experiencia compartida. Quizás 2026 sea recordado como el año en que la IA aprendió a parecer humana. Y nosotros, a valorar serlo.