Mientras las billeteras digitales ganan terreno como la opción favorita para pagar, los usuarios argentinos siguen mostrando prudencia frente a las criptomonedas y la inteligencia artificial aplicada a las finanzas. Así lo refleja un estudio realizado sobre el nuevo ecosistema de pagos.

De acuerdo con el primer Índice de Confianza en Pagos Digitales realizado por Rapyd -la fintech israelí que el año pasado compró PayU GPO-, la Argentina obtuvo un nivel de aprobación de 72,7 puntos sobre 100. El estudio, realizado sobre una muestra de 660 usuarios de medios de pago digitales de entre 20 y 65 años, elaboró el indicador a partir de 19 atributos agrupados en cinco dimensiones. Según la compañía, el resultado constituye una línea de base para comprender qué factores fortalecen o limitan la confianza en el ecosistema de pagos digitales.

Entre los aspectos más valorados por los argentinos aparece la experiencia de pago. El 27% de los encuestados señaló como principal prioridad conocer con claridad el monto final que deberá abonar, incluidos impuestos, comisiones y eventuales diferencias de tipo de cambio. En segundo lugar quedó la confirmación inmediata de que la operación fue realizada correctamente (26%), mientras que la rapidez del proceso obtuvo el 18% de las menciones.

La seguridad también se consolidó como uno de los pilares de la confianza digital. La protección de los datos personales y financieros encabezó las prioridades de los usuarios, con el 27% de las respuestas. Además, el 54% afirmó sentirse muy seguro respecto de la protección de sus datos y medios de pago, mientras que el 70% manifestó una elevada confianza en los sistemas de autenticación y el 63% dijo confiar en que las operaciones se procesan sin errores.

Sin embargo, cuando se planteó un escenario de interrupción o falla durante una transacción, las opiniones mostraron mayores matices. Solo el 35% aseguró tener mucha confianza en que el sistema informaría correctamente si la operación fue completada o no, mientras que el 43% expresó una confianza intermedia.

Las favoritas

Las billeteras digitales fueron la alternativa que obtuvo la valoración más alta entre los distintos medios de pago evaluados, con una puntuación promedio de 8,3 sobre 10.

Las criptomonedas quedaron bastante por detrás. Bitcoin alcanzó 6,1 puntos; Ethereum, 5,6; las stablecoins, 5,5; y otras criptomonedas, 5,1. Además, entre el 16% y el 27% de los participantes afirmó no conocer suficientemente estos activos digitales como para evaluarlos.

La diferencia también quedó reflejada en las preferencias declaradas de uso. El 72% de los encuestados eligió a las billeteras digitales como su primera opción entre las alternativas propuestas. Más atrás quedaron Bitcoin (13%), las stablecoins (6%), Ethereum (5%) y otras criptomonedas (4%).

Desde Rapyd destacaron que estos porcentajes reflejan preferencias declaradas y no niveles efectivos de uso ni participación de mercado. “En la Argentina encontramos una alta valoración de las billeteras digitales, pero también mayores reservas ante las criptomonedas, los pagos internacionales y la ejecución automática de pagos por agentes de IA. Para la industria, el desafío es avanzar con seguridad, transparencia y control para los usuarios”, señaló Juan Martín Escolar, Head of Latam Business Development de Rapyd.

Supervisión humana

El estudio también analizó la predisposición de los usuarios a incorporar inteligencia artificial en el proceso de pago. El escenario que generó mayor aceptación fue el de un asistente capaz de comparar vendedores de un producto y recomendar la opción más conveniente según precio, condiciones de pago y perfil financiero del usuario. Un 40% afirmó que esta función le inspiraría mucha confianza, mientras que la valoración promedio alcanzó 6,2 puntos sobre 10.

La aceptación disminuye cuando la IA asume un rol más activo. La posibilidad de que un agente prepare una operación y la deje lista para ser aprobada por el usuario obtuvo una confianza promedio de 5,4 puntos.

La mayor resistencia apareció frente a la ejecución automática de pagos. Cuando se preguntó sobre un sistema capaz de realizar operaciones por su cuenta dentro de límites previamente definidos, sin requerir autorización en cada transacción, el 57% aseguró sentirse muy incómodo y solo el 18% muy cómodo. La puntuación promedio fue de apenas 4,1 sobre 10.

Los resultados muestran que los usuarios están dispuestos a delegar tareas operativas, pero no a resignar el control final de sus decisiones financieras. De hecho, cuando se les pidió distribuir niveles de confianza entre distintos modelos de intervención de la IA, asignaron en promedio 4,7 puntos al rol de asistente o recomendador, 3,7 puntos a la preparación del pago con aprobación humana y apenas 1,6 puntos a la ejecución completamente automatizada.

“Los resultados sugieren que existe una oportunidad para que los asistentes de IA hagan más que recomendar: también pueden preparar una operación y dejarla lista para la aprobación del usuario. Para la industria, el reto está en simplificar los pagos, garantizando que las personas entiendan qué están autorizando y conserven el control sobre sus operaciones”, explicó Will Nejo, vicepresidente de Transformación de Rapyd.

Los desafíos

El relevamiento también detectó cierta cautela respecto de las operaciones transfronterizas. Solo el 38% de los argentinos afirmó sentirse muy seguro al realizar pagos digitales en comercios del exterior, mientras que el 35% manifestó una elevada confianza en que esas operaciones serán aceptadas y completadas correctamente.

Los resultados sugieren que, más allá del avance de los medios digitales, todavía existe margen para fortalecer la confianza de los usuarios en operaciones que involucran comercios internacionales, particularmente en aspectos vinculados a transparencia, procesamiento y resolución de incidentes.