Las estaciones Shell ya tienen nueva operadora: quién está detrás del negocio

La operación local de Shell tiene una nueva identidad corporativa. Mercuria Energy Group presentó a Signar Energy, la compañía que quedará a cargo del negocio de combustibles y de los principales activos que pertenecían a Raízen en la Argentina, tras la salida del grupo brasileño del mercado local.

La nueva sociedad operará una red de 892 estaciones de servicio bajo la marca Shell, además de la refinería de Dock Sud, la planta de lubricantes ubicada en la ciudad de Buenos Aires, las aeroplantas de Ezeiza y Aeroparque y las terminales logísticas de Arroyo Seco y Santa Fe. También tendrá a su cargo las actividades de suministro y distribución de combustibles, los negocios de combustibles marítimos y de aviación, asfaltos, químicos y especialidades.

El cambio se produce luego de que Mercuria concretara la adquisición de los activos argentinos de Raízen, operación que se había anunciado previamente y que quedó cerrada en septiembre, una vez obtenidas las aprobaciones regulatorias. Según se informó entonces, la transacción tuvo un valor total de US$1420 millones, que incluyó un componente en efectivo y la asunción de deuda de Raízen Argentina por parte del comprador.

La marca Shell continuará en los surtidores a través de un acuerdo de licencia firmado por 15 años Fabián Marelli

La marca Shell continuará en los surtidores a través de un acuerdo de licencia firmado por 15 años, con la posibilidad de renovarlo por otros 15.

“Esta adquisición en la Argentina refleja el compromiso de largo plazo de Mercuria con la inversión estratégica en los mercados energéticos globales y refuerza la presencia consolidada de la compañía en América Latina”, afirmó Brian Falik, director global de Inversiones de Mercuria Energy Group.

El ejecutivo agregó que el grupo considera a la Argentina un mercado energético relevante, con oportunidades de crecimiento operativo e inversión, y que buscará aprovechar su experiencia global y regional para impulsar el desarrollo del negocio.

Fundada en Ginebra, Suiza, en 2004, Mercuria Energy Group es uno de los principales operadores independientes del sector energético y del comercio internacional de materias primas. Tiene presencia en más de 50 países y participa en distintos segmentos de la cadena de valor, desde petróleo crudo y productos refinados hasta gas natural, gas natural licuado, electricidad, energías renovables y metales.

Según la información difundida por la compañía, sus ingresos anuales superan los US$140.000 millones.

En la Argentina, Mercuria tiene presencia desde 2009, cuando ingresó bajo el nombre El Trébol. Más adelante, se vinculó con Andes Energía, la compañía asociada a Manzano que dio origen a Phoenix Global Resources, dedicada a la producción de petróleo y gas.

Ese vínculo previo explica el paso siguiente. Manzano ingresaría en el negocio de los combustibles por dos vías: Edenor, la mayor distribuidora eléctrica del país, se quedaría con el 20% de la sociedad, y el empresario sumaría otro 15% de manera directa, según pudo saber LA NACION de fuentes del mercado.

Andrés Cavallari, CEO de Signar Energy, señaló que la nueva etapa busca dar continuidad al negocio y a la presencia de Shell en el país. “Con el respaldo del mismo equipo y la solidez de los valores que nos definen, reafirmamos nuestro compromiso con la continuidad de la marca y los productos Shell y avanzamos con una visión clara y estratégica de crecimiento sostenido hacia el futuro”, afirmó.