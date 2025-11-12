Latin Securities amplía su presencia en la región con la adquisición del Grupo CMA

El Grupo Latin Securities anunció la adquisición del 100% de las acciones de varias compañías vinculadas al “Grupo CMA”, entre ellas Capital Markets Argentina, Asset Managers S.A. Agente de Valores de Uruguay y Epic Capital Securities Corp de Estados Unidos. La operación refuerza la posición del grupo en servicios financieros y consolida su presencia en los principales mercados de la región.

Con la incorporación de estas entidades, Latin Securities alcanzará más de 15.000 millones de dólares bajo administración, lo que le permitirá ofrecer a sus clientes soluciones de inversión más completas y con mayor apoyo tecnológico. La compañía indicó que las operaciones actuales de las sociedades adquiridas continuarán de manera independiente, bajo sus respectivos equipos de dirección, hasta obtener las aprobaciones regulatorias correspondientes. Una vez finalizadas, la integración se enfocará en mantener la continuidad y calidad de los servicios ofrecidos por ambos grupos.

El presidente de Latin Securities, Eduardo Tapia, destacó que la transacción permite sumar capacidades complementarias y trayectoria al grupo: “Nos complace incorporar a nuestra organización a una de las instituciones colegas más destacadas de la región. Esta operación refuerza nuestro liderazgo en la gestión patrimonial y nos permite avanzar en el objetivo de construir una plataforma de inversión de escala regional con visión de largo plazo”, señaló.

Por su parte, Pablo Cairoli, presidente del Grupo CMA, señaló que la transacción representa una oportunidad para sus clientes: “Compartimos con Latin Securities la misma visión, valores y compromiso con la excelencia en el servicio. La integración permitirá potenciar nuestras capacidades actuales y ofrecer soluciones patrimoniales de mayor alcance, respaldadas por tecnología y estándares internacionales”, afirmó.

La operación excluye a la Sociedad Capital Markets Argentina Asset Management, que continuará gestionando los Fondos CMA de manera independiente. Según detallaron ambas compañías, la adquisición no modificará la estructura operativa de las entidades involucradas durante el proceso de integración, que se desarrollará de manera gradual y bajo la supervisión de las autoridades regulatorias correspondientes.

La transacción se enmarca en un contexto de creciente consolidación en el mercado financiero regional, donde las instituciones buscan ampliar su escala y diversificar servicios para responder a un perfil de inversor cada vez más exigente y conectado digitalmente.