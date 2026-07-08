Cabo Vírgenes compró Sea Fresh y acelera su expansión para convertirse en uno de los principales jugadores de la pesca

La industria pesquera registró un nuevo movimiento. Cabo Vírgenes concretó la compra de Sea Fresh , una operación que le permitirá ampliar su capacidad industrial, reforzar su flota y posicionarse entre los principales operadores del sector en la Argentina.

Mediante este movimiento, la empresa, que forma parte de AISA Group, incorporó una planta de procesamiento de pescado fresco y congelado en Puerto Madryn. Emplazada sobre un predio de 7000 metros cuadrados, cuenta con capacidad para procesar hasta 25 toneladas diarias.

A esto se suma una cámara frigorífica con espacio para almacenar 1800 toneladas, infraestructura que permitirá fortalecer la logística, asegurar la cadena de frío y ampliar tanto la producción propia como la prestación de servicios de almacenamiento a terceros. Actualmente, Sea Fresh produce alrededor de 4000 toneladas al año.

La adquisición también incluye el buque tangonero congelador Santiago I, dedicado principalmente a la captura y procesamiento de langostino, que ya comenzó a operar en la campaña 2026. La embarcación genera más de 35 puestos de trabajo directos y amplía la posición operativa de la compañía en aguas nacionales: tiene una capacidad de bodega de 75 toneladas.

Juan Pablo Basavilbaso (Cabo Vírgenes): "La incorporación de Sea Fresh nos permite dar un salto de escala"

“La incorporación de Sea Fresh nos permite dar un salto de escala. Sumamos capacidad industrial, infraestructura logística y una flota complementaria que fortalece toda nuestra cadena de valor, desde la captura hasta la exportación”, afirmó Juan Pablo Basavilbaso, gerente general de Cabo Vírgenes.

El ejecutivo agregó que la integración les permitirá “operar con mayor eficiencia, ampliar la capacidad de procesamiento -especialmente en productos de mayor valor agregado- y responder con mayor competitividad a la creciente demanda de los mercados internacionales”.

Integración para exportar más

La compra forma parte del plan de inversiones que AISA Group desarrolla desde su desembarco en el negocio pesquero. En los últimos meses, la compañía incorporó embarcaciones, modernizó el buque factoría Mar Esmeralda e incrementó su capacidad operativa con el objetivo de profundizar un modelo de integración de toda la cadena.

Con esta adquisición, Cabo Vírgenes consolida además su presencia en los principales polos pesqueros de Chubut. A la infraestructura que ya posee en Rawson suma ahora una nueva base industrial en Puerto Madryn, lo que le permitirá optimizar la utilización de la flota, reducir costos logísticos y generar sinergias entre ambas operaciones.

Para Juan José Retamero, fundador y CEO de AISA Group, el negocio pesquero exige hoy una mirada más amplia que la mera captura. “Las ventajas competitivas ya no se construyen únicamente con mayor captura, sino integrando toda la cadena de valor. Queremos desarrollar una plataforma pesquera capaz de competir globalmente desde la Argentina, agregando valor en origen, incorporando tecnología, ampliando la capacidad industrial y generando empleo de calidad”, sostuvo.

Fundada en 2008 e incorporada a AISA Group en 2025, Cabo Vírgenes está especializada en la captura, procesamiento y exportación de langostino austral salvaje. Con la incorporación de Sea Fresh, su flota pasa a estar integrada por seis buques propios: los fresqueros Espartano, Cristo Redentor e Iglú I; los buques factoría Mar Esmeralda y Kaleu Kaleu; y el recientemente incorporado Santiago I.

La empresa también cuenta con una plataforma logística en Palencia, España, desde donde abastece a clientes internacionales. Tras esta operación, la generación de empleo directo vinculada a la actividad pesquera del grupo superará las 1000 personas.

La adquisición se enmarca en la estrategia de diversificación de AISA Group en la Argentina, donde además de la pesca desarrolla inversiones en minería, energías renovables, agroindustria y real estate, con el objetivo de construir plataformas productivas de largo plazo orientadas a incrementar las exportaciones y el agregado de valor local.