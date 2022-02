Leonardo Cositorto, de Generación Zoe: “La gente se puede quedar tranquila que no los voy a cagar”

El presidente de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, se defendió públicamente tras ser imputado por la Justicia en la causa que investiga presunta estafa y defraudación por parte de su empresa, de la que aseguran funciona como un “esquema piramidal”: “La gente sabe que me llama y yo atiendo. Se puede quedar tranquila que no los voy a cagar”.

“La empresa está funcionando y estamos combatiendo lo que dicen de nosotros hace 40 días. Zoe es como cualquier banco, que tiene la plata y la invierte. Nosotros tenemos los fondos y estructuras pero los tenemos invertidos. Vendemos activos digitales, la gente viene cobrando lo que le prometemos, lo venimos haciendo hace 5 años”, agregó en una entrevista que brindó al programa Argenzuela, que conduce Jorge Rial en Radio 10.

En poco más de 30 minutos Cositorto, que está en Cali, Colombia, mantuvo un tenso cruce con los periodistas en los que desmintió acusaciones en su contra: “Nosotros con los fondos de la empresa hacemos trading, no hay nada raro, no hay lavado de dinero, es una locura eso. Me parece que Mercado Libre y Ualá tienen miedo que nos metamos en lo que ellos hacen. Yo de víctima no tengo nada, pero debo decir las cosas como son, hace 40 días que nos vienen pegando”.

“Cada uno -continuó- observa como observa e interpreta cómo interpreta, nosotros capacitamos a la gente en liderazgo. Nosotros retornamos el dinero anualmente, yo me dedique a vender productos toda mi vida. Tenemos hamburgueserías, ponemos la inversión semilla, debemos ayudar a los emprendedores. Cuando alguien me dice que no puede cubrir sus costos, yo los apoyo. La mayoría de las monedas las hemos entregado y obsequiado en los paquetes. Si la moneda es atacada, es obvio que la gente sale a venderla, son las famosas corridas. Esto no es estornudar y hacer oro, la gente cobra de acuerdo a lo que pone, nosotros le damos lo que una escuela de coaching no le da”.

La ONG Bitcoin Argentina está investigando las acciones de la empresa

Por último, Cositorto disparó: “Lo único que le pido a los periodistas en que informen con la verdad, no nos van a voltear, somos una gran comunidad. Nadie esta acá para escaparse de nada, estaría bueno que lean las buenas noticias que suceden. Es un ataque brutal para que Zoe desaparezca del mercado”.

La causa es impulsada por el fiscal Eduardo Taiano, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correcional número 3, quien solicitó a la Dirección de Investigaciones de Delitos Económicos del Ministerio de Seguridad un informe sobre el estado de las investigaciones a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

Hasta el momento se conocían dos denuncias contra Generación Zoe y su fundador, Cositorto, que habían recaído en la Procelac. La primera fue efectuada por Pablo Salum, de la Red LibreMentes, y la segunda por la ONG Bitcoin Argentina. Según esta organización, “hay elementos suficientes para que la Justicia investigue y compruebe si es que, a través del coaching coercitivo, la formación educativa y las finanzas, quienes llevan adelante este grupo empresarial realizaron un fraude conocido como esquema Ponzi o estafa piramidal, además de otros posibles delitos como captación de ahorro no autorizada y manipulación del mercado”.

Por otro lado, la Comisión Nacional de Valores (CNV) inició un sumario administrativo por la posible realización de oferta pública e intermediación irregular en el ámbito del mercado de capitales a Generación Zoe y emitió una alerta en el portal de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV) y comunicaciones a los entes reguladores de Colombia, España y Paraguay -países en donde se detectó actividad del grupo– para informar la apertura del sumario y avisar al público inversor en general sobre los hallazgos de la investigación.

En octubre del 2021, el organismo ya había intimado a las empresas citadas y a Cositorto al cese inmediato en todo el país de cualquier ofrecimiento público de negociación o de otro acto jurídico con valores negociables dirigido a personas en general. En virtud de la persistencia en la publicidad y las reiteradas denuncias y consultas recibidas, en diciembre pasado alertó a la opinión pública que Generación Zoe S.A. no era una empresa regulada por la CNV y tampoco se encontraba en trámite de registro para operar como un Agente de Liquidación y Compensación (ALYC, como se llama a las firmas autorizadas a operar en el mercado de capitales). La misma situación incluía a Cositorto y a la Universidad del Trading S.A.

En tanto, la Comisión de Valores de Paraguay también emitió en septiembre pasado un comunicado sobre Zoe Capital por ofrecer inversiones sin contar con la habilitación correspondiente.

¿Qué es Generación Zoe?

Generación Zoe se promociona como un holding que forma líderes a través del coaching, aunque también tiene otras unidades de negocios asociadas que se constituyeron durante el último año: hamburgueserías, pizzerías, petshops, gimnasios, una constructora y hasta su propia criptomoneda, Zoe Cash, que se publicita como segura porque estaría respaldada en el oro de una mina ubicada en la provincia de San Juan.

Según la ONG Bitcoin Argentina, en abril de 2021 la empresa de Cositorto lanzó la moneda y realizó una ICO (oferta inicial), donde recibía dinero de usuarios a cambio de tokens Zoe. El contrato inteligente de Zoe Cash se instrumentó en dos redes, TRON y Binance Smart Chain (BSC).

Generación Zoe “tiene todo el perfil” de estar llevando a cabo “estafas”, indicaron desde el Banco Central

A fines de 2021 el Banco Central (BCRA) empezó a alertar a inversores sobre estas presuntas estafas y anunció que está investigando el accionar de empresas que captan depósitos y ofrecen rentabilidades a través de operaciones con criptoactivos y criptomonedas que “no resultan compatibles con parámetros razonables en operaciones financieras”. El objetivo es intimarlas y “analizar si corresponde la denuncia penal por la presunción de una maniobra de estafa asimilable a los esquemas Ponzi”.

En diálogo con LA NACION, fuentes cercanas al BCRA indicaron que Generación Zoe S.A. “tiene todo el perfil” de estar llevando a cabo “una de estas estafas”, aunque no dijeron que la compañía sea una de las empresas investigadas por cuestiones de confidencialidad de sumario.