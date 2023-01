Lo que la inteligencia artificial no puede quitarle a Nick Cave

escuchar

Algunas conversaciones, en estos meses calurosos y un poco más lentos, se posaron en las respuestas, atinadas o no, que está dando el ChatGPT, un chatbot avanzando que se nutre de inteligencia artificial para dar sus respuestas, que ha sido desarrollado por OpenAI. Los extremistas ya se pronunciaron: por un lado, los que creen que ya no tiene sentido aprender ni estudiar nada porque allí están las respuestas perfectas para todo. Desde la otra vereda, los detractores que aseveran que solo hay respuestas mal confeccionadas que multiplican los sesgos con el contenido de baja calidad que muchas veces nos entrega internet. Me parecen discusiones ricas y necesarias entender el alcance de esta tecnología en nuestra vida. De hecho, creo que quien no se esté haciendo esta pregunta, en algún punto será sorprendido para mal en parte de su trabajo diario.

Solemos desestimar o subestimar lo que la IA y el aprendizaje de máquina pueden cambiar en nuestras profesiones. Ahora mismo mientras escribo pienso si esta exacta columna no podría haber sido producida y escrita por una IA. Creo que sí, casi en su totalidad, aunque algo de vanidad me hace creer que algún toque humano y singular mío no podría lograr. ¿Será así? ¿Qué es lo que creen que no puede emular? ¿Serán las preocupaciones que rondan en mi cabeza al escribir, mi bagaje, mi humor del día? Sin ánimo de sumarme a ninguno de los bandos extremos, les propongo algo un poco más romántico para acercarnos al tema.

El músico Nick Cave tiene un newsletter que se llama The Red Hand File, al que llegué a través de otro newsletter de Nacho Muruaga que se llama Los nenes no lloran (larga vida a estas publicaciones con temas no “calientes” que nos permiten zambullirnos en cuestiones profundas) En el primero, alguien le preguntó a Cave si estas inteligencias artificiales podían reemplazar a los artistas. Su respuesta: sin sufrimiento no hay paraíso. “ChatGPT puede escribir un discurso o un ensayo, pero no puede crear una canción genuina. Quizás con el tiempo puede crear algo que en su superficie sea indistinguible de una canción original, pero será siempre una especie de burlesque”, dice.

Para Cave las canciones nacen desde el sufrimiento y como los algoritmos no sufren, no pueden hacerlo. “Los datos no pueden sufrir. No tienen ser interior, no han sobrevivido a nada, no ha tenido nunca la audacia de ir más allá de sus limitaciones. La melancolía del ChatGPT es estar destinado a imitar y nunca poder tener la experiencia humana y esto sin importar lo devaluada que llegue a ser la experiencia humana en el futuro”, asegura.

Por supuesto que ya hay detractores de lo que dijo Cave, diciendo que sus canciones puede ser escritas y superadas por un algoritmo con las indicaciones correctas. Creo que este es solo el comienzo de los muchos dilemas que tendremos en nuestra cotidianidad. ß