Esta semana en la Feria del Libro estuve en la presentación un libro que me sorprendió mucho. Pensé que era un tema que ya conocía, por haberlo estudiado a lo largo de los años, pero la lectura de ¿Qué te apasiona? Al encuentro de tu pasión (Galerna) me dio una nueva lección. Su autora es Adela Sáenz Cavia, especialista en entrenamiento de competencias socioemocionales y la neuroeducación. Su enfoque combina el rigor científico con una gran sensibilidad práctica. A Adela la conozco desde hace más de 20 años por su gran trayectoria en comunicación corporativa. Años más tarde, se especializó para acompañar a líderes del ámbito organizacional, político y social a promover la capacidad de resiliencia e impacto positivo. Este, su primer libro, despliega todo lo que implica salir al encuentro de la pasión con un gran documentación de le evidencia existente y con una profundidad temática que le devuelve su peso a esta palabra tan vaciada de sentido.

Una de las ideas que más me interesó es que Adela busca refutar la premisa simplista de “seguí tu pasión”, como si esta se tuviera o no, como si fuese un cofre dorado a abrir, como si no hubiera que trabajar y pelear para desarrollarla. La pasión, explica, no es un hallazgo fortuito: es una decisión. A diferencia de la creencia de que la pasión es una emoción inmediata, la pasión verdadera es un sentimiento que hay que construir y mantener en el tiempo a través de la perseverancia.

Explica en el libro la “teoría de interés fijo” que sugiere que las personas ven sus intereses y pasiones como algo innato y predefinido. En este enfoque los individuos deben “descubrir” su pasión, y una vez que lo hacen el camino hacia el éxito es fácil y lleno de entusiasmo. Estas personas creen que tienen una o pocas pasiones predestinadas y esto hace que busquen incansablemente su “verdadera” pasión y que cuando no la encuentran de inmediato se frustran, se rinden y dejan las actividades ante la primera dificultad porque asumen que es una señal de que entonces eso “no es para ellos”.

Por el contrario, la autora propone seguir esta premisa: “Me esfuerzo, luego me apasiono”, y describe evidencia de emprendedores que ante el esfuerzo como motor, encontraban impulso, entusiasmo y se comprometían más con su proyecto. Esa motivación, intensificaba la pasión por lo que hacían. Le encuentro mucho sentido. No hay un solo día en el que no piense en lo afortunada que soy de poder trabajar de lo que me apasiona, pero tampoco tengo dudas de que es un camino que se construye, no sin pocas contradicciones y con muchísimo esfuerzo y trabajo diario. Poco de magia y mucho de “pala” y de autoconocimiento, otra palabra bastardeada, que Sáenz Cavia enseña a transitar con seriedad y método. Adela recupera una frase que pronunció Barack Obama en un discurso de graduación en la Universidad de Howard en 2016: “Tenés que vivir la vida con algo más que pasión por el cambio, debés tener una estrategia para lograrlo”.