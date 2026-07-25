Los inversores argentinos refuerzan sus carteras defensivas

La volatilidad dejó de percibirse como un fenómeno transitorio para convertirse en una característica permanente de los mercados. En este escenario, los inversores están redefiniendo la forma de construir sus carteras, priorizando la diversificación, la protección del capital y estrategias de inversión más flexibles para responder a un contexto de mayor incertidumbre.

Así lo revela la Encuesta Global Investor Insights 2026 de Schroders, realizada por CoreData Research entre más de 1000 inversores institucionales y gestores de banca patrimonial en 24 mercados de todo el mundo.

Y si a escala global los inversores están tomando medidas para proteger su patrimonio en la Argentina, donde los sobresaltos son moneda corriente, la gestión del patrimonio y de las inversiones se vuelve mucho más pensadas y estratégicas.

En un contexto de elevada incertidumbre económica y financiera, los inversores están reconfigurando sus carteras con un foco creciente en la diversificación, la preservación del capital y una gestión más activa de los riesgos. ”Los resultados muestran que los inversores argentinos priorizan aún más que el promedio global la construcción de carteras resilientes”, señala señaló Mariano Fiorito, CFA, Country Head de Schroders Argentina y Uruguay.

Según los resultados locales de la encuesta de de Schroders, “el 89% identifica la diversificación como uno de los principales objetivos de inversión, frente al 84% registrado a nivel global, mientras que el mismo porcentaje destaca la protección del capital como una prioridad, por encima del promedio mundial (83%)”, detalla el ejecutivo.

“Para el 56% de los encuestados locales, preservar el capital frente a caídas del mercado constituye el objetivo más importante al momento de construir sus portafolios, reflejando una mayor búsqueda de resiliencia en un contexto de incertidumbre persistente”, subraya Fiorito y avanza: “Vemos que cada vez más inversores ponen el foco en la gestión activa para desenvolverse en un contexto más desafiante, donde la dispersión de retornos y la incertidumbre macroeconómica hacen clave una selección más cuidadosa de activos y la capacidad de adaptarse rápidamente a los cambios del mercado”

Desde Rava, Milo Farro, research de la ALyC, habla de dos perfiles que conviven: “Históricamente el inversor argentino estuvo muy enfocado en preservar el capital debido a décadas de alta inflación y alta volatilidad en el tipo de cambio. Sin embargo, en los últimos años, creció el interés por obtener rendimientos diferenciales a través de inversiones de mayor riesgo, como acciones, bonos y cedears. En definitiva, aún predomina la postura que busca preservar el capital, aunque existen señales que nos permiten pensar en un inversor promedio más sofisticado de cara a los próximos años”

Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, hace una evaluación similar a sus colegas. “El inversor argentino promedio combina dos comportamientos que a primera vista parecen contradictorios, pero que en realidad responden a una misma lógica. El punto de partida es defensivo: su primer reflejo es preservar el poder adquisitivo frente al tipo de cambio y a la inflación. Esa cobertura opera casi como un piso, una condición previa antes de pensar en cualquier otra cosa”.

“Una vez resuelta esa capa de protección, emerge un perfil más agresivo que el del ahorrista promedio de los mercados desarrollados. Se muestra interesado por la renta variable, y tiende a asignar una porción relevante de la cartera a activos con potencial de apreciación y a buscar activamente valor en nombres subvaluados —no solo vía cedears de compañías internacionales, sino también en el panel local del Merval, cuando percibe una brecha entre precio y fundamentos. En síntesis: busca protegerse de las variables macro que no controla, pero dentro de ese marco se ve un inversor que está dispuesto a asumir cierto riesgo con una mayor tolerancia.

En medio de los conflictos internacionales y la antesala de un año electoral en la Argentina, las carteras de inversión lentamente se irán poniendo aún más defensivas. “Si bien la discusión sobre las elecciones 2027 se adelantó por los eventos de volatilidad observados en 2025, los precios de los activos aún no reflejan un mercado en modo elecciones. La demanda de cobertura cambiaria comenzó a tomar impulso a partir de junio, pero aún estamos lejos de los niveles típicos registrados en los meses previos a los comicios”, analiza Farro. “Es de esperar que a partir del tercer trimestre de este año los inversores empiecen a preparar sus carteras”

Según datos de ByMA en la Argentina 12,3 millones de personas tienen una cuenta comitente abierta en el mercado de capitales. Este número equivale al 55% de la población económicamente activa y a casi el 30% de la población total del país. En términos de cuentas, el total alcanzó los 24,6 millones al cierre de mayo de 2026, con un crecimiento interanual del 35%. En promedio cada inversor tiene dos cuentas comitentes

En la división por género, los hombres son mayoría pero lentamente las mujeres titulares de cuenta de inversión van creciendo. En 2023 la distribución era 65% hombres y 35% mujeres. Este año las mujeres representan el 45%. El 47% de las cuentas correspondía al interior del país.

Los resultados de la Encuesta Global Investor Insights 2026 de Schroders, gestora global de inversiones, muestran que la construcción de carteras está atravesando un cambio estructural.

“En lugar de organizar las inversiones exclusivamente por clases de activos, los inversores adoptan un enfoque basado en objetivos, combinando mercados públicos y privados, estrategias activas y distintas fuentes de retorno para construir portafolios más resilientes frente a un entorno donde la volatilidad dejó de ser una excepción para convertirse en la nueva normalidad”, explica Mariano Fiorito, Country Head de Schroders Argentina y Uruguay.

“La búsqueda de ingresos también evoluciona”, suma Fiorito y resalta que el inversor argentino hoy se evidencia “una visión más amplia que integra renta variable, renta fija y activos privados dentro de una misma estrategia”.

Farro, de Rava, subraya que las preferencias de activos “dependen del perfil de riesgo, pero actualmente los activos más operados en su conjunto son los Cedears, que superan ampliamente el volumen en acciones locales y obligaciones negociables”.

Los cedears de empresas como Microsoft son uno de los instrumentos más buscados por los inversores argentinos Thibault Camus - AP

“También -avanza Farro-, en línea con el desarrollo de Vaca Muerta estamos observando creciente demanda e interés en las empresas del sector energético como YPF, Vista Energy y Pampa Energía”.

Vlassich, de IOL, pone foco también en las acciones extranjeras. “Los cedears son el activo preferido por amplia ventaja, acumulando $2,82 billones en volumen operado y más que duplicando al segundo instrumento del ranking, los fondos comunes de inversión (FCI) con $1,18 billones y el Dólar MEP con $1,10 billones”.

“El ranking lo completan las acciones locales ($995.860 millones) y las obligaciones negociables ($426.928 millones)”, enumera el especialista de IOL y suma que “dentro del universo de los cedears, hay un dominio claro de las empresas tecnológicas y un vuelco hacia la Inteligencia Artificial. Los cinco cedears más comprados en lo que va del año son: Microsoft (MSFT), Micron Technology (MU), MercadoLibre (MELI), NVIDIA (NVDA) y el índice S&P 500 (SPY)”

Un dato a mirar de cerca y que quizás habla de cortoplacismo que define la inversiones de los argentinos: “Pese al liderazgo de los cedears en volumen, la cartera promedio del usuario sigue fuertemente pesificada (aproximadamente un 79%). Solo alrededor del 22% corresponde a activos dolarizados (títulos y saldos en dólares), lo cual es consistente con un perfil de inversor retail que prioriza instrumentos como los FCI money market y las cauciones en pesos”, dice Vlassich para cerrar.