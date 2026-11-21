Con la aparición de los mercados de predicción, el de por si polémico negocio de las apuestas ha ingresado ahora en otra zona bastante compleja y peligrosa. Hollywood, el Pentágono, la Casa Blanca, la NBA y hasta Apple y Google tuvieron que salir a aplicar medidas para impedir que su personal use información reservada –“fijas” como se las conoce en el mundo del turf local– en plataformas como Kalshi y Polymarket.

Los mercados de predicción son plataformas donde los usuarios compran y venden lo que se conoce como “contratos” sobre si un hecho va a ocurrir o no, y el precio del contrato refleja la probabilidad que el mercado le asigna. A diferencia de una casa de apuestas online común, que fija las cuotas y juega como contraparte de quien apuesta, la plataforma conecta a compradores y vendedores, cobrando una comisión. Ofrecen contratos sobre temas que van desde el color de las medias de un jugador a que va a pasar con la economía o las elecciones. Se trata de un negocio que podría alcanzar a fin de año los US$300.000 millones, según estimaciones de analistas.

En el caso de la industria del entretenimiento, con un volumen de operaciones en la categoría que supera los US$800 millones, The Hollywood Reporter (THR) informó a principios de noviembre que estudios y productoras vienen advirtiendo a sus empleados que no apuesten sobre resultados financieros, castings, ni fechas de estrenos. Mientras que PMC (Penske Media Corporation), la empresa dueña de los principales medios sobre información del espectáculo, como THR, Variety y Deadline, prohibió a sus empleados que apuesten sobre nominaciones a premios y cronogramas de producción.

A principios de año, un editor de video de un exitoso youtuber llamado MrBeast ganó US$5000 apostando sobre detalles confidenciales de los planes de contenido del creador; y hace pocos días hubo que frenar las apuestas sobre el próximo James Bond tras un ingreso inusual de plata a favor del actor Callum Turner, por el temor a que se tratara de una filtración real desde el interior del casting antes de un anuncio oficial por parte de la productora Amazon MGM.

Estudios y productoras de Hollywood vienen advirtiendo a sus empleados que no apuesten sobre resultados financieros, castings, ni fechas de estrenos

Al respecto, una fuente de un canal de televisión explicó a The Hollywood Reporter que, aunque la política de su compañía prohíbe estas apuestas, las oportunidades de operar con información privilegiada siguen siendo “abundantes”. Y a las compañías les cuesta rastrear una apuesta hasta una persona concreta, sobre todo en plataformas basadas en blockchain.

El problema, como se mencionó anteriormente, no es solo del mundo del entretenimiento, sino que abarca varios sectores. Apple actualizó en octubre su política de operaciones con información privilegiada con una prohibición explícita de usar información confidencial para apostar en mercados de predicción, que no solo alcanza a empleados, sino también a sus familiares. Mientras que en mayo Google denunció a un ingeniero de software, identificado bajo el seudónimo de “Alpha Racum”, por utilizar su acceso a datos confidenciales internos (específicamente tendencias de búsqueda de usuarios en tiempo real) para adelantarse a eventos de cultura popular y noticias, obteniendo más de un millón de dólares en Polymarket.

En el ámbito militar, con alto riesgo de seguridad nacional, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, tuvo que emitir un morándum que prohíbe a las tropas usar información no pública -clasificada o no- para operar en Polymarket o Kalshi, explicando que los servicios de inteligencia extranjeros siguen estas operaciones y pueden deducir, por las variaciones en las cuotas, lo que está por ocurrir. El documento llegó meses después de que el sargento mayor Gannon Ken Van Dyke, con información clasificada sobre la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro, apostara US$33.000 dólares a que Maduro perdería el poder o sería arrestado para terminan ganando más de US$400.000 en Polymarket. El caso se convirtió en la primera acusación formal de la Justicia contra un militar en servicio activo en este sentido.

También, durante la última escalada bélica en Medio Oriente, se detectaron cuentas que realizaron apuestas masivas justo antes de que el gobierno de Donald Trump ejecutara acciones militares en la región. Se reportó que un operador anónimo ganó cerca de US$1 millón gracias a docenas de estas transacciones sospechosamente sincronizadas con los ataques informados. Debido a la gravedad de estos eventos, Polymarket remitió decenas de posibles casos al Departamento de Justicia.

Donald Trump fue otra víctima de este pujante negocio. El operador de su teleprompter ganó más de USS 100.000 el último año apostando en los “mercados de menciones” de Kalshi sobre las palabras, frases o temas específicos que mencionaría el presidente en sus discursos. Incluso modificaba o retiraba sus apuestas en vivo si notaba que Trump se desviaba del guion. Kalshi dijo que sus sistemas de vigilancia marcaron las operaciones como inusuales y que los investigadores identificaron al apostador como el empleado de la Casa Blanca. El hombre llegó a un acuerdo con la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), devolviendo sus ganancias, pagando una multa y aceptando una prohibición de operar por tres años.

El tema llegó al Congreso pero solo cuando el representante demócrata Ro Khanna pidió prohibir los mercados de predicción deportivos, que describió como apuestas deportivas disfrazadas de operaciones financieras.

En este sentido, el 26 de octubre la NBA se asoció con Kalshi y Polymarket para el comercio de predicciones basadas en sus partidos y firmó un memorándum de entendimiento con la CFTC. Los acuerdos limitan los mercados permitidos, prohíben a personal de la Liga y de los equipos operar contratos sobre la NBA y obligan a compartir información sobre investigaciones y operaciones sospechosas. A cambio, las plataformas reciben datos oficiales, propiedad intelectual y derechos promocionales. El presidente de la CFTC dijo que la NBA se suma a la MLB y la NHL en la protección de la integridad frente a abusos como el uso de información privilegiada y el fraude.

En la Argentina, un fallo judicial tras un planteo formal impulsado por la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA), Polymarket fue bloqueada a nivel nacional, y mediante el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) fueron dadas de baja sus aplicaciones móviles en las tiendas de Google y Apple. La decisión se aceleró en marzo de 2026 tras registrarse movimientos inusuales que anticiparon con exactitud el índice de inflación de febrero publicado por el Indec (2,9%). La vuelta que le encontró la Justicia local fue determinar que, aunque la plataforma se presenta como un “mercado de predicción”, en la práctica funciona como un sistema de apuestas online no autorizado que opera sin verificación rigurosa de identidad ni control de edad.

Las plataformas sostienen que ya combaten el problema porque prohíben operar con información privilegiada. Aunque sus contratos funcionan bajo un marco regulatorio distinto al de los tradicionales pueden vetar operaciones con este tipo de datos mediante sus propias reglas. Puntualmente, Polymarket prohibió explícitamente operar a atletas, candidatos políticos, directivos y funcionarios con acceso a información clasificada. Y Kalshi automatizó la congelación de cuentas sospechosas y publica sus casos para garantizar transparencia. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos de todas las partes, teniendo en cuenta el tamaño de este chiste va a ser muy difícil desactivarlo con inesperadas consecuencias.