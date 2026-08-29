La entidad consolida su liderazgo y fortaleza patrimonial en un contexto de alta competencia

Los números tras el primer semestre 2026 resultan auspiciosos para el Banco Nación: la entidad cerró el período con un resultado acumulado de $698.692 millones, lo que representa un crecimiento del 68% a valores constantes respecto del mismo lapso de 2025, y todo en un contexto de creciente competencia y transformación del sistema financiero.

Durante el segundo trimestre, el Banco alcanzó un resultado de $770.639 millones y un ROE trimestral de 12,3%.

Estos resultados estuvieron además acompañados por una significativa mejora de la eficiencia, cuyo ratio se ubicó en el 28% durante el segundo trimestre. El dato refleja una evolución favorable en la relación entre los ingresos y la estructura de gastos de la entidad.

Una sólida posición, para seguir creciendo

El Banco continuó a la vez fortaleciendo su posición como principal actor del sistema financiero argentino. Al cierre del segundo trimestre alcanzó una participación de mercado del 17,6% en depósitos del sector privado y del 19,2% en préstamos al sector privado, con incrementos de 179 y 211 puntos básicos, respectivamente, en comparación con el segundo trimestre de 2025.

Esta evolución se sostiene sobre una sólida posición patrimonial con un ratio de capital del 37,5%, lo que constituye un respaldo relevante para continuar ampliando la capacidad de financiamiento de la entidad para acompañar las necesidades tanto de las familias como de los sectores productivos.

En materia de calidad de activos, la cartera irregular representó el 6,05% de las financiaciones al sector privado, con una cobertura mediante previsiones del 110%. El Banco continúa mostrando adecuados niveles de cobertura y capitalización.

Con estos datos, el Banco Nación reafirma su presencia federal y su compromiso de continuar ampliando el crédito, fortaleciendo su capacidad de captación y mejorando sus niveles de eficiencia. La meta no es otra que acompañar el desarrollo económico y productivo de la Argentina.

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