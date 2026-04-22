Los Toldos II Este: 700 pymes ya participan del nuevo megaproyecto en Vaca Muerta

“Este proyecto es un segundo Fortín de Piedra”. En Tecpetrol son contundentes a la hora de presentar Los Toldos II Este, por el momento el desarrollo más grande de la compañía en petróleo no convencional. Los números, por lo pronto, impresionan: el yacimiento se encamina a alcanzar los 70.000 barriles por día para mediados de 2027, lo que hoy representa casi el 10% de la producción total del país.

Fortín de Piedra, recordemos, es el proyecto de shale gas más importante de Vaca Muerta, el yacimiento de mayor productividad de la cuenca y un ejemplo a nivel mundial. Los Toldos II Este irrumpe ahora en el mapa energético nacional como un desarrollo de shale oil localizado a unos 30 kilómetros de Rincón de los Sauces, al norte de Neuquén. Tecpetrol, el brazo petrolero del Grupo Techint, prevé perforar allí cerca de 380 pozos, además de construir infraestructura clave como plantas de procesamiento, oleoductos y gasoductos, todo con una inversión de 2.400 millones de dólares en su etapa inicial.

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El impacto regional del proyecto es enorme. Y de hecho lo que está pasando en Vaca Muerta es también una historia de transformación industrial: la de empresas que nacieron en otros sectores, incorporaron tecnología, profesionalizaron equipos y elevaron sus estándares para responder a una demanda compleja y creciente con conocimiento, innovación y capacidad de ejecución.

Sin ir más lejos, Tecpetrol ya está trabajando con 700 empresas nacionales vinculadas a la provisión de los equipos y los materiales que Los Toldos II Este requiere. “Las pymes están en toda la cadena –ilustra el CEO de Tecpetrol, Ricardo Markous–. Están desde que empezamos a hacer las locaciones para explorar y ver si realmente tenemos petróleo o gas, y están cuando construimos los pozos. Este yacimiento es hoy una realidad porque hubo un entramado industrial que permitió hacer estas inversiones”.

Una pyme que creció al ritmo de Vaca Muerta

TYC S.A. es una pyme metalúrgica familiar del barrio 9 de abril de Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires. Se dedica a la fabricación de equipos de la industria petroquímica, oil & gas y nuclear, el año que viene cumple 50 años y actualmente fabrica las trampas de scraper para la obra de Los Toldos II Este.

“La llegada del shale nos obligó a reconvertirnos: tuvimos que empezar a fabricar equipos con una tecnología superior, incorporar conocimiento y dominar procesos que aprendimos sobre la marcha”, describe el gerente de calidad de la empresa, Juan Carlos Di Prinzio.

“Trabajar para Fortín de Piedra fue para nosotros un antes y un después. Nos demandó un esfuerzo enorme tras el que quedamos muy bien posicionados –añade–. Ahora estamos preparados para afrontar el desafío de Los Toldos II Este”.

A lo largo de ese proceso, el acompañamiento técnico del Grupo Techint resultó determinante. A través de capacitaciones, exigencias en estándares y un seguimiento cercano, la empresa fue incorporando nuevas capacidades y profesionalizando su operación, desde la ingeniería hasta los procesos productivos. “Podemos decir que hoy hablamos de igual a igual. Nos elevó”, resume Di Prinzio.

Los Toldos II Este se ubica a unos 30 kilómetros de Rincón de los Sauces, al norte de Neuquén.

Ingeniería, detalle y nuevos estándares

VMC Refrigeración es una empresa familiar de Rafaela (Santa Fe) que tiene sus orígenes en el mercado de la refrigeración alimentaria. Hace 20 años abrió una nueva unidad de negocios para el sector del gas y el petróleo, principalmente orientado a ciclos de tratamiento de gas y compresión de gas para distintas aplicaciones tanto en el upstream como en el downstream. Hoy está también trabajando para Los Toldos II Este.

“En este momento estamos construyendo unidades de recuperación de vapores para el yacimiento: son equipos que se encargan de tomar los gases de los distintos tanques de petróleo y de líquido que tienen en la planta para disminuir el impacto ambiental en la atmósfera, mejorar el ámbito de trabajo y recuperar ese gas”, relata el gerente comercial de la firma, Carlos Bota.

La participación en Los Toldos II Este implica para VMC un salto en escala y complejidad. La provisión de seis unidades de recuperación de vapores exige cumplir plazos exigentes y adaptarse a un nivel de ingeniería y detalle que atraviesa todo el proceso, desde la licitación hasta la fabricación. Ese estándar, marcado por Tecpetrol y Techint E&C, impulsa a la empresa a fortalecer sus capacidades técnicas y a elevar la calidad de su propia ingeniería.

En ese entramado, el programa ProPymes del Grupo Techint funciona como un catalizador. Desde hace más de 20 años acompaña a más de 1.100 empresas del sector energético y metalmecánico, impulsando su crecimiento, la incorporación de tecnología y la mejora de su competitividad. En el caso de Tecpetrol, ya son más de 260 pymes las que participaron de capacitaciones, consultorías e iniciativas orientadas a fortalecer sus competencias en un contexto de demanda cada vez más exigente.

“Todos hablan de Vaca Muerta y de la energía”, advierte el presidente de E&P de Tecpetrol, Ricardo Ferreiro. Y concluye: “Estamos muy entusiasmados de ser parte del futuro de la Argentina. Necesitamos de la gente preparada, de los recursos y del entusiasmo de las nuevas generaciones para poder llevar adelante este proyecto, que es un proyecto país”.

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