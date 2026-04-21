Diez años potenciando negocios: llega Mujeres Transformadoras con foco en herramientas digitales

En un contexto donde el ecosistema emprendedor continúa evolucionando al ritmo de la tecnología y las nuevas dinámicas de consumo, las iniciativas de formación y acompañamiento cobran un rol cada vez más relevante. En esa línea, Supermercados Disco anunció la décima edición de Mujeres Transformadoras, su programa gratuito orientado a impulsar el desarrollo de emprendimientos liderados por mujeres.

Desde su lanzamiento en 2017, la propuesta —que se lleva adelante en alianza con Voces Vitales Cono Sur— se consolidó como un espacio de capacitación, mentoría y networking. A lo largo de estos años, más de 1.400 emprendedoras participaron de las distintas ediciones, accediendo a herramientas para profesionalizar sus proyectos y fortalecer sus habilidades de liderazgo.

Un programa que evoluciona con el contexto

En esta edición aniversario, el foco estará puesto en la actualización de contenidos, con especial énfasis en el uso de la inteligencia artificial aplicada a los negocios. La incorporación de estas temáticas responde a una necesidad concreta del mercado: integrar nuevas tecnologías que permitan optimizar procesos, mejorar la comunicación y escalar emprendimientos en entornos cada vez más competitivos.

Además de los contenidos técnicos, el programa mantiene su esencia basada en la generación de comunidad. Las instancias de intercambio entre participantes, mentores y especialistas buscan no solo transmitir conocimiento, sino también fomentar redes de apoyo que perduren más allá de la capacitación.

Impacto sostenido en el ecosistema emprendedor

A lo largo de sus diez años, Mujeres Transformadoras fue construyendo una red activa de emprendedoras que hoy representan historias de crecimiento, innovación e impacto en sus entornos. Este recorrido le permitió posicionarse como una de las iniciativas de formación más reconocidas dentro de las comunidades donde la compañía tiene presencia.

Desde la organización destacan especialmente la continuidad del programa en el tiempo, un diferencial que permitió acompañar de manera sostenida la evolución de los proyectos y generar un impacto tangible en el desarrollo de los negocios liderados por mujeres.

Mujeres transformadoras

Cómo participar

La inscripción para esta nueva edición estará abierta del 20 de abril al 17 de mayo. Las interesadas podrán postularse a través del sitio web de la compañía, donde también encontrarán más información sobre el programa y sus etapas.

Con una década de trayectoria, Mujeres Transformadoras renueva su apuesta por el desarrollo del talento emprendedor femenino, incorporando nuevas herramientas y manteniendo el espíritu colaborativo que lo convirtió en un espacio de referencia dentro del ecosistema.

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