“Lujo accesible”: los secretos del éxito viral que ahora desembarca en un shopping porteño

Con una inversión de US$2 millones, la marca número uno de decoración y bazar se prepara para debutar en uno de los principales shoppings porteños. Ganga Home, que en cuatro años pasó de operar como un pequeño e-commerce con base en Los Polvorines a ocupar el lugar que dejó vacante Falabella, concretará pasado mañana la inauguración de una mega tienda de 2000 m2 en el shopping DOT.

Jonatan Feit y Araceli Arriola -que además de ser socios son pareja- explican los secretos que están detrás de una de las marcas más exitosas de las redes -solo en Instagram cuentan con 2 millones de seguidores y en un año de consumo “planchado” sus ventas aumentaron un 800%- y que ahora se prepara para competir en los grandes centros comerciales, con una propuesta a la que no dudan en definir como “lujo al alcance de todos”.

La accesibilidad no se negocia

Al mejor estilo de Microsoft o Mercado Libre, la historia de Ganga Home nació en el garage de una casa, pero a diferencia de Bill Gates o Marcos Galperin, Feit y Arriola no partieron de un barrio acomodado sino de la localidad de Los Polvorines, partido de Malvinas Argentinas, en el noroeste del conurbano bonaerense.

Araceli Arriola y Jonatan Feit comenzaron con el proyecto hace cuatro años en el garage de su casa de Los Polvorines

“Comenzamos con este proyecto por necesidad. Yo tenía una pequeña fábrica de aberturas que estaba parada por la pandemia y a mi mujer le pasaba lo mismo con su emprendimiento de ropa, así que empezamos a buscar algo para hacer y poder vivir. Comenzamos vendiendo cafeteras en el garage de casa y después nos pasamos a la venta de productos de decoración, buscando una oportunidad, pero siempre tuvimos clara la idea de hacer algo de volumen”, explicó Feit.

Del e-commerce dieron un primer paso al mundo físico, con un local en el centro comercial Norcenter, en Munro, que funcionó como un showroom y centro de pick-up, pero que rápidamente se vio desbordado de clientes. Arriola precisa que desde el primer momento la apuesta de la marca fue ofrecer productos de primer nivel, pero a un precio accesible. “La idea de la tienda online y de la que estamos abriendo en el DOT es que todo se vea como un local de lujo pero que el cliente encuentre un producto a 3000 pesos”, señaló Arriola.

De entrada la respuesta del consumidor fue tan grande que los llevó a tener problemas para cumplir con todas las entregas. “En un momento llegamos a tener 30 días de demora en los pedidos y ahí nos surgió la tentación de aumentar los precios porque no dábamos abasto para tanta demanda, pero preferimos priorizar el volumen y no resignar la idea de lujo accesible”, explica Feit.

Generar comunidad

Si bien el precio es uno de los grandes atractivos de Ganga Home, en la empresa aseguran que su éxito no se explica en un único factor y destacan como un activo de la marca la relación que supieron construir con sus clientes.

Araceli Arriola: "La idea es que todo sea vea como un local de lujo pero que el cliente encuentre un producto a 3000 pesos”

“Creo que de entrada la gente ‘compró’ nuestra historia, de que comenzamos con un emprendimiento familiar en nuestra casa. Y siempre nos preocupamos mucho por escuchar al cliente. Incluso el nombre de la marca no lo pusimos nosotros, sino que surgió de nuestra comunidad. Cuando empezamos a vender y teníamos 5000 seguidores le preguntamos a la gente cómo nos podíamos llamar y una persona nos propuso el nombre de Ganga Home, que nos encantó”, cuenta Arriola.

En la empresa destacan como una prueba de la cercanía con su comunidad a la fidelidad que despiertan entre sus clientes. “Tenemos niveles de recompra que no se ven en el rubro deco sino que son típicos de una marca de ropa y creo que una de las razones que explican esta respuesta es que estamos todo el tiempo renovando las colecciones”, precisó Arriola.

Mantener un equilibrio

Otro de los pilares es la capacidad para reciclar y adaptar tendencias de afuera al gusto local. En la marca reconocen que su propuesta está inspirada en cadenas como Zara Home o la francesa Jacquemus, pero también destacan que están constantemente buscando “inspiración” en todos lados. “Vivimos viajando para ver qué idea podemos traer de Estados Unidos o Dubai y también importamos productos de todo el mundo. Estamos trabajando con proveedores de India, Vietnam y también montamos una oficina en China para centralizar las compras. Además, cerramos acuerdos para ser importadores exclusivos de las líneas de hogar de Calvin Klein y Tommy Hilfiger”, explican en Ganga Home.

Como la marca nació en un momento de una economía más cerrada, nunca descuidaron el trabajo con proveedores locales y la búsqueda de un equilibrio entre importación y producción nacional. “Cuando comenzamos había muchas trabas para importar así que tuvimos que desarrollar proveedores locales para asegurarnos la mercadería y hoy seguimos trabajando con más de 50 fábricas nacionales, principalmente en blanquería y productos de algodón. Además, tenemos nuestras propias plantas en Paso del Rey y Garín y trabajamos con el estudio de diseño Hera Home”, explican en la marca.