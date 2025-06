Luxury Outlet: más marcas, más descuentos y un nuevo impulso para el consumo

En un contexto en el que muchas marcas siguen esperando señales de reactivación en los canales tradicionales de venta, el Luxury Outlet vuelve a posicionarse como una de las fechas clave para el consumo de moda y deporte en Buenos Aires. La nueva edición del evento se realizará del 3 de julio al 10 de agosto en el Tribuna Plaza del Hipódromo de Palermo, con la participación de más de 40 marcas líderes y descuentos de hasta el 40%.

La nueva edición llega con un ingrediente extra: precios realmente competitivos, potenciados por la combinación de ofertas agresivas, acuerdos con bancos, mayor facilidad para importar y un consumidor que no resigna el valor de la marca. “El consumo de moda todavía no termina de despertarse, pero sí lo está haciendo en los outlets. El público busca marca y precio, no solo precio”, aseguró Sergio Blanco, organizador de Luxury Outlet.

“Hoy, los shoppings tradicionales están muy parados; los lugares que más venden son los outlets”, asegura Sergio Blanco Patricio Pidal/AFV

Un mix que seduce

El jueves 3 de julio será el preopening exclusivo para los miembros del Club LA NACION, quienes accederán a descuentos del 40% sobre los precios de outlet. Al día siguiente, el viernes 4, será la apertura al público general del Luxury Outelt, con rebajas promedio del 35%.

Entre las marcas confirmadas hay un equilibrio entre propuestas deportivas —que históricamente traccionan muy bien en este tipo de eventos— y moda urbana o casual. Estarán presentes nombres como Asics, Reebok, Umbro, Timberland, Columbia, Under Armour y New Balance, así como Kosiuko, María Cher, Desiderata, System, Wanama, Gap, Bershka, Las Oreiro, Intimissimi, Perramus, Cardón y Giesso, entre muchas otras.

Luxury Outlet en el Hipódromo de Palermo

“La clave está en la variedad, el mix de marcas y un nivel de precios que realmente compite con el de los outlets internacionales. Además, estas fechas coinciden con el receso invernal, lo que asegura mucho movimiento, especialmente de gente del interior y turistas que aprovechan el paso por la capital para comprar”, señaló Blanco.

Las marcas enfrentan un mercado todavía cauteloso. La demanda sigue contenida y, aunque la oferta se adaptó —gracias a una combinación de producción local aggiornada y mayor apertura a las importaciones—, el gran desafío sigue siendo reactivar el deseo de consumo. “Hoy, los shoppings tradicionales están muy parados; los lugares que más venden son los outlets”, asegura Blanco.

El concepto de Luxury Outlet nació en 2009, con la premisa de funcionar como un pop-up store, es decir, las tiendas que funcionan durante un plazo determinado de tiempo. “En esta edición se nota un flujo de mercadería muy competitivo.Por un lado, porque en el último tiempo se empezó a normalizar la oferta y hay más producto importado. Además, también vemos que hay marcas y fábricas nacionales que se supieron adaptar y están trabajando muy bien, concentrando la producción en las líneas en que son más competitivas”,señaló Blanco.