Menor consumo: Mondelez frena la producción de galletitas y alfajores por un mes

La multinacional anticipó tareas de mantenimiento en su planta de Pacheco; la actividad se reanudará el 4 de enero

En medio de un consumo planchado, la multinacional Mondelez decidió frenar la producción de galletitas y alfajores en su planta de Pacheco.

Fuentes de la compañía señalaron que “se trata de una situación propia de la planificación y adecuación operativa, que se ha realizado en otras oportunidades a fin de mantener la sustentabilidad de la actividad a largo plazo. Se realizarán tareas de mantenimiento planificado y se otorgarán licencias, como parte de un acuerdo alcanzado con el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) y la Comisión Interna”.

El Gobierno anunció que vuelve al mercado de capitales con un bono a 2029 con una tasa de 6,5%

Además, aclararon que la medida no implica la suspensión de personal y que ya está acordada con el sindicato la reanudación de actividades a partir del 4 de enero.

“Son tres semanas sin actividad de producción acordada. La semana del 15 al 22 va a estar casi todo el plantel completo en planta haciendo tareas de mantenimiento, limpieza y capacitaciones. Las otras dos semanas son de vacaciones”, explicaron.

La decisión de Mondelez -dueña de marcas muy populares como Oreo, Pepitos, Lincoln, Milka o Shot- de avanzar con esta acción se registra en el marco de un consumo que no termina de recuperarse. De acuerdo a los datos de la consultora Scentia, después del derrumbe de 2024 -cuando las ventas de productos de la canasta básica (alimentos, bebidas, artículos de tocador y limpieza) cayeron un 13%- en los primeros diez meses de este año, el consumo acumula un alza de apenas 2,4 por ciento. Y en el caso puntual de la categoría “desayuno y merienda” que incluye a las galletitas la perfomance fue peor, con una modesta suba del 1,6 por ciento.

