El Gobierno anunció que vuelve al mercado de capitales con un bono a 2029 con una tasa de 6,5%

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este viernes que la Argentina volverá al mercado de capitales con un bono a 2029 bajo ley Local, pero cuya suscripción y pago se harán en dólares. “Estamos volviendo con un bono a cuatro años a noviembre del 2029 con un cupón del 6,5%. Es un dato importantísimo”, indicó el ministro.

Además, hizo hincapié en el pago y renovación de la deuda y lo relacionó con el reciente pedido del Fondo Monetario Internacional (FMI) para que el Banco Central acumule reservas. “Diferenciemos la compra de acumulación. Es el gobierno que más ha comprado por lejos. En 20 meses compramos US$30.000 millones. Ha sido más difícil acumular porque la Argentina es un país que no tiene crédito, entonces hemos tenido que estar cancelando toda la deuda que hemos heredado”, precisó.

En concreto, la Secretaría de Finanzas anunció que realizará una nueva licitación de Bonar 2029N, un título en moneda estadounidense con vencimiento el 30 de noviembre de 2029, cupón del 6,5% anual, pagos de interés semestrales y amortización íntegra al vencimiento.

La operación se enmarca en un escenario financiero más benigno para el país, luego de la fuerte compresión de tasas que registraron los bonos soberanos en moneda dura tras el resultado electoral y la continuidad del programa económico.

Con ese telón de fondo, el Tesoro busca refinanciar vencimientos en dólares sin recurrir a las reservas del Banco Central, apuntando a preservar el proceso de recomposición del balance del BCRA y permitir que las compras de divisas se traduzcan en acumulación neta.

Según anticipó Finanzas, los fondos obtenidos se destinarán a cancelar parcialmente los vencimientos de capital de los bonos AL30 y AL29, previstos para el 9 de enero de 2026, en el marco de una estrategia que apunta a ordenar el perfil de deuda en moneda extranjera y aprovechar la actual ventana de tasas más bajas. Son, en total, US$4100 millones.

En diálogo con A24, Caputo agregó: “Típicamente, los países renuevan la deuda. Como la Argentina no tiene crédito, hemos tenido que pagar. Es importante volver a acceder a los mercados porque al poder refinanciar los vencimientos de deuda, entonces cada dólar que compre el Banco Central, ahora sí lo puede acumular. Esto resuelve el debate sobre la acumulación de reservas”.

Milei felicitó hoy a su ministro, Luis Caputo Captura de video

Mientras el funcionario de la administración libertaria confirmaba el regreso del país al mercado de deuda, algo que no ocurría desde el 2018, el presidente Javier Milei publicaba un mensaje en sus redes sociales calificando a su ministro como “el mejor de todos los tiempos”.

La nueva licitación del Tesoro se da en un escenario donde el financiamiento en dólares volvió a abrirse para el sector privado y para varias provincias, en especial tras el resultado electora favorable al oficialismo en los comicios de medio término. Eso ayuda a explicar por qué el Gobierno considera viable colocar un bono en moneda dura con legislación local.

Hay varios ejemplos. En las últimas semanas, las empresas argentinas emitieron más de US$3000 millones en obligaciones negociables en dólares. Son firmas vinculadas al sector energético y a Vaca Muerta, en lo que se convirtió en el mayor volumen mensual de emisiones corporativas en al menos una década.

Las colocaciones se realizaron a tasas cercanas al 8% anual. El número es clave. Muestra que el equipo económico busca que le presten a un valor más competitivo que algunos exponentes importantes del sector privado.

Luis Caputo y Santiago Bausili, presidente del Banco Central, al salir de Casa Rosada. Marcos Brindicci

Al mismo tiempo, las provincias también volvieron a los mercados internacionales. El gobierno porteño colocó días atrás deuda a una tasa del 7,8% en Nueva York. La operación tuvo como objetivo mejorar el perfil de vencimientos.

Córdoba fue otra de las que reabrió el camino con una emisión por US$725 millones a 2032, la primera colocación de una jurisdicción subnacional desde 2017, mientras que Santa Fe cerró ayer otra licitación por US$1000 millones.