Kimberly-Clark completó la compra de Kenvue: qué marcas quedan bajo su control

Kimberly-Clark —dueña de marcas como Huggies, Kleenex y Cottonelle— completó la compra de Kenvue —nacida en 2021 como una escisión de Johnson & Johnson, y fabricante de Neutrogena, Listerine y SiempreLibre—. Con este movimiento, el grupo estadounidense crea uno de los mayores conglomerados de bienes de consumo enfocados en el negocio de cuidado personal e higiene.

El cierre de la transacción fue anunciado ayer, un año después de que las compañías comunicaran el acuerdo, que había sido valuado en aproximadamente US$48.700 millones .

“Hoy marca un momento decisivo en los 154 años de historia de Kimberly-Clark. Damos la bienvenida a Kenvue y comenzamos a trabajar como una sola compañía”, señaló Mike Hsu, presidente y CEO de Kimberly-Clark, en el comunicado.

Kenvue contrató al banco JP Morgan para buscar un comprador para sus negocios de higiene femenina en la Argentina

La nueva compañía reunirá 10 marcas con ventas anuales superiores a los US$1000 millones cada una: Huggies, Listerine, Cottonelle, Neutrogena, Depend, Tylenol, Kleenex, Johnson’s Baby, Kotex y Scott.

El portafolio combina productos de higiene infantil, cuidado femenino, pañuelos descartables, higiene bucal, medicamentos de venta libre y soluciones para adultos mayores.

El impacto en la Argentina y el futuro de Siempre Libre

En el mercado argentino, la operación tiene una particularidad: Kimberly-Clark y Kenvue ya competían en algunas categorías, entre ellas la de higiene femenina. La primera participa con Kotex, mientras que Kenvue tiene bajo su paraguas marcas como Siempre Libre, OB y Carefree.

El futuro de estas últimas tres marcas ya estaba en proceso de revisión antes de que se concretara la integración global. En junio de este año, LA NACION informó que Kenvue había contratado al banco JP Morgan para buscar un comprador para sus negocios de higiene femenina en la Argentina. En conjunto, las marcas facturaban más de US$30 millones en el mercado local.

Kenvue anunció que dejaba de producir las marcas Siempre Libre, Carefree y Johnson’s Baby en la Argentina

La búsqueda de un comprador formaba parte de un plan de desinversiones en distintos países, vinculado con las posibles objeciones de las autoridades de defensa de la competencia ante la superposición de negocios entre ambas compañías. La operación contemplaba las marcas y su comercialización, dado que la producción ya estaba centralizada en Brasil y la Argentina había dejado de fabricar esos productos.

En paralelo, el año pasado, Kimberly-Clark anticipó una inversión de más de US$15 millones a 36 meses, con el objetivo de centralizar la producción en la planta de San Luis —lo que implicaba el cierre de su planta ubicada en Pilar, provincia de Buenos Aires—.

Por el momento, el anuncio del cierre de la adquisición global no informó novedades sobre el proceso de venta de Siempre Libre, OB y Carefree en el país. Tampoco detalló qué medidas se adoptarán para resolver las superposiciones comerciales en los distintos mercados.

El antecedente más cercano se había registrado en Australia y Nueva Zelanda, donde Kimberly-Clark había propuesto desprenderse de parte del negocio de higiene femenina para avanzar con la operación ante las autoridades regulatorias.

Un grupo con presencia global

La adquisición también modifica la escala y la estructura de Kimberly-Clark. La compañía organizará sus operaciones en cuatro grandes segmentos geográficos: América del Norte; Asia-Pacífico; Europa, Medio Oriente y África; y Enterprise Markets, que incluirá América Latina —con Brasil—, India, el sudeste asiático y Japón.

A nivel financiero, Kimberly-Clark ratificó que espera generar sinergias por aproximadamente US$2100 millones anuales una vez completada la integración. El plan contempla ahorros de costos por US$1900 millones, que la compañía prevé capturar durante los primeros tres años posteriores al cierre, y unos US$500 millones de ganancias adicionales por sinergias comerciales. Esa proyección contempla una reinversión de aproximadamente US$300 millones y tiene un horizonte de hasta cuatro años para su concreción.

La empresa señaló que ya tiene identificadas buena parte de las iniciativas de integración para alcanzar esos objetivos, que incluyen mejoras operativas, optimización de estructuras y una mayor eficiencia comercial.