Mercado Libre reportó ingresos por US$28.900 millones en 2025 y un fuerte salto en su unidad fintech

Mercado Libre cerró otro año con balances positivos. El gigante de comercio electrónico, fundado por Marcos Galperin, presentó hoy su balance financiero de 2025 y consolidó su posición en la región, con un crecimiento anual del 39% en sus ingresos netos, una expansión del 90% en su cartera de crédito, y lo que desde la empresa definieron como “hitos” en satisfacción del cliente.

De acuerdo al balance, en los últimos tres meses del año, la compañía registró ingresos netos e ingresos financieros por US$8800 millones, lo que representó un incremento interanual de 45% en dólares. El resultado operativo alcanzó US$889 millones, con un margen de 10,1% y el ingreso neto fue de US$559 millones con un margen de 6,4%.

En 2025, los ingresos netos treparon a US$28.900 millones, lo que significó una suba interanual de 39% interanual en dólares y de 52,4% en moneda constante . En tanto, el resultado operativo creció 22% interanual, alcanzando US$3,2 mil millones, con un margen de 11,1%. El ingreso neto alcanzó US$2 mil millones, con un margen de 6,9%.

“Terminamos 2025 con un impulso excepcional, ganando participación de mercado en nuestros mercados clave mientras impulsamos un crecimiento extraordinario en Commerce y Fintech. Este desempeño es un reflejo directo de la fortaleza del ecosistema Mercado Libre, donde nuestras inversiones en la experiencia del cliente no solo están impulsando la adopción sino que han llevado al hito significativo de NPS récord en Brasil, México y Argentina. Este nivel de satisfacción del cliente constituye una base poderosa para el crecimiento futuro”, señaló Martín de los Santos, CFO de Mercado Libre.

Y enfatizó: “Al mantener un enfoque audaz pero disciplinado en inversiones, estamos fortaleciendo nuestras ventajas competitivas, manteniendo nuestro liderazgo en e-commerce e impulsando la inclusión financiera en la región”.

Análisis por negocios

De acuerdo al reporte, el negocio de Commerce exhibió un desempeño “sobresaliente” en el trimestre: el volumen bruto de mercancías vendidas (GMV) alcanzó US$19,9 mil millones, con un crecimiento interanual de 37% en dólares. Desde la compañía, auguraron que las inversiones en envíos gratis, fulfillment, experiencia de usuario y variedad de productos potenciaron los resultados en los principales mercados. El GMV

En paralelo, desde la firma precisaron que los compradores únicos trimestrales superaron por primera vez los 80 millones, con un récord de 16 millones más de usuarios en el último año.

”La red de fulfillment -.la más rápida de la región- entregó 75% de los envíos rápidos dentro de 48 horas. Los costos unitarios de envío en fulfillment disminuyeron interanualmente en Brasil, México, Chile y Colombia, gracias a la mayor escala impulsada por el crecimiento de usuarios y frecuencia de compra”, explicaron. En la Argentina -indicaron-, el GMV en moneda constante creció 42% interanual y los ítems vendidos aumentaron 36% respecto al año anterior.

Por otro lado, en el balance financiero, desde la empresa aseguraron que Mercado Pago alcanzó niveles líderes de NPS en Brasil, México, Argentina y Chile en 2025. “Este hito muestra un progreso importante en la ambición de Mercado Pago de construir el banco digital más grande de la región”, enfatizaron.

En el último trimestre del año, los usuarios activos mensuales totalizaron casi 78 millones (+27% interanual). Los activos bajo gestión crecieron 78% interanual alcanzando casi US$19 mil millones. Y la cartera de crédito aumentó 90% interanual, llegando a los US$12,5 mil millones. La morosidad de 15-90 días (NPL) marcó un mínimo histórico de 4,4%, reflejando equilibrio entre crecimiento y gestión de riesgo.

De acuerdo a la firma, la aplicación de Inteligencia Artificial mejoró los ingresos y la eficiencia operativa. “Dentro del negocio de Commerce: los algoritmos de bidding y las herramientas automatizadas de campañas impulsaron el negocio publicitario Mercado Ads, que creció 67% interanual en moneda constante Y en Adquirencia, permitió identificar comercios de alto valor, elevar el volumen total de pagos adquiridos (TPV) por comercio y acortar períodos de repago”, indicaron.