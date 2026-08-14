Molinos sale de compras: negocia dos adquisiciones para entrar en artículos de limpieza y galletitas

Mientras la demanda todavía sigue sin mostrar señales claras de recuperación, Molinos Río de la Plata decidió acelerar su apuesta por el consumo masivo. La compañía controlada por la familia Perez Companc está negociando dos adquisiciones que, de concretarse, le permitirían ingresar en categorías en las que hasta ahora no tenía una presencia relevante: artículos de limpieza y galletitas.

En el primer caso, la compañía compite con Newsan por la compra de Grupo Ayudín, el negocio que reúne algunas de las marcas más tradicionales del mercado de limpieza del hogar, como Ayudín, Poett, Trenet y Pinoluz. El paquete está en manos del fondo guatemalteco Apex Capital, que se alzó con el negocio local de la estadounidense Clorox a fines de 2023.

Apex contrató a Morgan Stanley para llevar adelante el proceso y ya recibió ofertas no vinculantes. Según fuentes del mercado, la intención de los vendedores es recibir US$200 millones.

La operación contempla la venta de todo el negocio, incluyendo las marcas y dos plantas industriales: una en Aldo Bonzi, provincia de Buenos Aires, y otra en Chimbas, San Juan. La compañía emplea a más de 450 personas y cuenta con una red de distribución que llega a supermercados, mayoristas y comercios de todo el país.

Mirando al norte

La segunda negociación apunta al negocio de galletitas del grupo tucumano San Salvador, de la familia Luque. En este caso, la operación tendría una particularidad: Molinos no está negociando la compra de las marcas del grupo, sino la planta industrial, ubicada en las afueras de San Miguel de Tucumán. La compañía podría utilizar esa capacidad instalada para desarrollar su propia propuesta en el mercado, con Exquisita como marca de referencia.

El desembarco en galletitas le abriría a Molinos un nuevo frente dentro del consumo masivo. Es un mercado dominado por dos grandes jugadores: Bagley, controlada por Arcor y Danone, y Mondelez. Detrás aparecen compañías de menor escala, entre ellas Trío, Parnor, Okebon, Don Satur y 9 de Oro.

Luis Perez Companc

La planta que busca Molinos pertenece al grupo San Salvador, una compañía de origen tucumano que comenzó a operar en 2009 y que desarrolló negocios de harinas, fideos y galletitas. El grupo, liderado por Martín Luque, hijo del empresario supermercadista Emilio Luque, cuenta con las marcas La Providencia, Bonanza y La Teresina.

A fines de 2025, además, el grupo San Salvador vendió el ingenio Concepción a Santiago Blaquier, quien concretó la operación a título personal después de desvincularse del grupo Ledesma. El ingenio había sido adquirido por San Salvador en 2017, cuando se lo compró a Atanor en una operación valuada en cerca de US$200 millones.

Una nueva etapa

Las dos negociaciones en marcha están en línea con la estrategia de Molinos de crecer vía adquisiciones, que puso en marcha Luis Perez Companc cuando se alzó con el control operativo de la empresa familiar, tras completar un proceso de reorganización interna que incluyó la compra de las acciones que tenían parte de sus hermanos.

Bajo esta política, la compañía sumó activos y marcas que la llevaron a ampliar su exposición dentro del consumo masivo, incluyendo las compras de NotCo en la Argentina y Uruguay y de Bodegas Etchart.

La operación de NotCo le permitió incorporar un negocio desarrollado alrededor de alimentos de base vegetal y fue presentada como parte de una estrategia para ampliar acompañar los cambios en los hábitos de los consumidores.

Poco después llegó Etchart. Con la adquisición de la bodega salteña, Molinos volvió a profundizar su presencia en la categoría -donde controla a a las marcas Nieto Senetiner y Viña Cobos- y sumó un activo con fuerte identidad regional.

Consultados por LA NACION, en Molinos Río de la Plata no hicieron comentarios sobre las negociaciones.