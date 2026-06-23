Nuevo dueño: Molinos Río de la Plata compró una conocida bodega salteña y se expande en el negocio del vino

La firma Molinos Río de la Plata compró Bodegas Etchart, una de las bodegas más tradicionales del país y sumó así una nueva marca a su negocio vitivinícola.

La empresa informó este martes que acordó con Pernod Ricard Argentina la adquisición de la bodega salteña, junto con determinados activos, marcas y personal. La operación fue comunicada mediante un hecho relevante a la Comisión Nacional de Valores (CNV), Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) y A3 Mercados, y todavía debe cumplir con las autorizaciones habituales para este tipo de transacciones.

Con esta compra, Molinos Río de la Plata amplía una plataforma que ya integran las bodegas Nieto Senetiner, Ruca Malen y Cadus, además de su participación en Viña Cobos. “Esta adquisición se enmarca en la estrategia de crecimiento de Molinos, en este caso en su plataforma de Bodegas y Viñedos que ha venido desarrollando y expandiendo a lo largo de los años”, señaló la compañía.

La adquisición tiene como protagonista a una de las marcas históricas del vino argentino. Fundada en 1850 en Cafayate, apenas diez años después de la creación de esa localidad salteña, Etchart es considerada la bodega en actividad más antigua de los Valles Calchaquíes. “Nuestra historia y la del valle están unidas desde hace más de 165 años”, señala la propia bodega en su presentación institucional. No fue precisado el monto de la operación.

La bodega elabora y comercializa vinos bajo las marcas Etchart y Cafayate, además de otras líneas premium

Según la empresa, los primeros viñedos fueron implantados por Flavio Niño y Plazaola cuando la actividad vitivinícola recién comenzaba a desarrollarse en la zona. Décadas más tarde, en 1938, Arnaldo Benito Etchart adquirió el establecimiento, que pertenecía a la familia de su esposa, Carmen Rosa, e inició una etapa de crecimiento que convirtió a la firma en una de las referencias de los vinos de altura.

Ubicada a unos 1700 metros sobre el nivel del mar, en el corazón de los Valles Calchaquíes, la bodega cuenta con más de 400 hectáreas en producción. En su presentación institucional define a la región como “uno de los terroirs más altos del mundo”, donde las condiciones climáticas y los suelos dan lugar a vinos con características distintivas. “Somos pioneros en la producción de vinos de altura”, destaca la empresa. Además, asegura que en sus fincas todavía existen viñedos con más de 160 años de antigüedad.

La bodega elabora y comercializa vinos bajo las marcas Etchart y Cafayate, además de otras líneas premium. Entre ellas sobresale el Torrontés, la variedad insignia de Salta y una de las cepas más identificadas con la región.

Dijo que las marcas adquiridas son reconocidas por expresar “la identidad y el carácter distintivo del terroir salteño”

En el hecho relevante enviado al mercado Molinos Río de la Plata destacó que las marcas adquiridas son reconocidas por expresar “la identidad y el carácter distintivo del terroir salteño”.

En este contexto, Agustín Llanos, CEO de Molinos Río de la Plata, dijo que la incorporación de la bodega “representa un nuevo paso en el desarrollo de nuestra plataforma de Fincas & Bodegas”. Agregó: “Creemos profundamente en el potencial del vino argentino y en la construcción de marcas con identidad, calidad y proyección internacional”.