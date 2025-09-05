Morixe suma avenas y polenta: compró la ex Quaker en la Argentina por $133 millones

Morixe Hermanos sigue de compras. Tras adquirir hace unas semanas una distribuidora de alimentos latinoamericanos en Europa, la compañía ahora anunció que tomó el control de Elaboradora Argentina de Cereales, la histórica firma que en los 2000 había quedado bajo la órbita de PepsiCo tras la fusión global con Quaker.

La operación, que se cerró en $133,3 millones, incluye una planta industrial ubicada en el barrio porteño de Barracas, y un portafolio de marcas encabezado por Mágica, en el mercado de polenta. Según informó la compañía, la transferencia se realizó libre de deudas y créditos.

“La adquisición le permitirá a Morixe consolidar su posición en los segmentos de avena y polenta, y también servirá como base para el desarrollo de nuevos productos, continuando con la estrategia de crecimiento y posicionamiento como líder en el mercado de alimentos masivos”, aseguraron desde la firma, mediante un comunicado enviado a la Comisión Nacional de Valores.

Morixe busca consolidar su posición en los segmentos de avena y polenta

Elaboradora Argentina de Cereales tiene una larga historia en el mercado local. En 2001, tras la compra global de Quaker por parte de PepsiCo, la filial argentina pasó a formar parte del gigante estadounidense. En ese momento, además de la planta de Barracas, la operación incluyó la producción de avenas, polenta y cereales listos para consumir, así como las barras de cereales Chewy.

Durante años, la empresa operó bajo control de PepsiCo, pero en 2019 atravesó un fuerte proceso de reducción de capital social por pérdidas, de la suma de $108.469.589 a $38.394.954. El capital quedó compuesto de la siguiente manera: PepsiCo de la Argentina , titular de 38.352.720 cuotas sociales de valor nominal un peso por cuota y con un voto cada una que representan el 99,890% del capital social; y PepsiCo Global Holding Limited, titular de 42.234 cuotas sociales de valor nominal un peso por cuota y con un voto cada una que representan el 0,110% del capital.

Crecimiento por adquisiciones

Con esta jugada, Morixe suma un nuevo capítulo a su proceso de expansión. A principios de agosto, la firma adquirió el 70% de Intertrópico Colombiana, una distribuidora de alimentos latinoamericanos en Europa. a fin de facilitar su ingreso al mercado europeo y en Estados Unidos.

Previamente, en marzo, se quedó con el 60% de Biomac, con el objetivo de potenciar su proyección en el mercado local e internacional. Con más de 20 años en el mercado de frutas congeladas y productos con certificación orgánica, abastece a más de 1400 clientes en la Argentina.

Y dos años atrás, compró el 100% del paquete accionario de Gibur por US$4,5 millones. Se trata de una histórica empresa de alimentos uruguaya, enfocada en aceitunas, pulpas de tomate, aderezos y jugos de frutas, vigente desde 1982 y con más de 400 clientes activos en su cartera.

Fundada en 1901, Morixe Hermanos salió a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires en 1961, donde tiene alrededor de 18.000 accionistas registrados. Desde julio de 2023, forma parte del grupo Sociedad Comercial del Plata.