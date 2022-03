Motor económico en problemas. La industria paulista pierde el invicto

A los habitantes de São Bernardo do Campo, una ciudad pegada a San Pablo, los llaman “batateiros” o cultivadores de patatas. Sin embargo, son más conocidos por su impronta industrial. Hace casi un siglo fabricaban muebles. En la década del ‘50 comenzaron a producir automóviles. Rápidamente el Gran San Pablo, conocido como ABC por las iniciales de Santo André, São Bernardo do Campo y São Caetano do Sul, se convirtió en la zona industrial más grande de América Latina. Un obrero de la zona, Luiz Inácio Lula da Silva, llegó a la cabeza del sindicato de trabajadores metalúrgicos y, eventualmente, a la cima de la política brasileña.

Pero cuando la consultora Urban Systems nombró el año pasado a la ciudad el mejor lugar de Brasil para hacer negocios muchas personas se sorprendieron. En 2013 el ABC paulista tenía 190.000 empleos formales en la industria (que incluye tanto la manufactura como el procesamiento). Para 2019 tenía 140.000, o casi un tercio menos. Polvorientos carteles de “se vende” marcan algunas de las 127 áreas industriales ociosas que Gisele Yamauchi, investigadora local, contó en São Bernardo. En 2019, Ford dijo que dejaba São Bernardo después de casi un siglo en Brasil. En 2021, el sector industrial formal de la ciudad se mantuvo estable, con aproximadamente tantos empleos creados como perdidos. Pero el cambio hacia los servicios es claro.

De hecho, São Bernardo es parte de una tendencia más amplia en el país. En la década del ‘80, la industria alcanzó un máximo del 34% del PIB de Brasil. En 2020 fue solo del 11 por ciento. En otros países también ha disminuido la importancia relativa de los sectores industriales. A medida que las fábricas se vuelven más eficientes, se necesita menos gente para producir cada dispositivo, y el empleo en la industria manufacturera tiende a caer incluso cuando aumenta la producción. Pero lo notable de Brasil es que el crecimiento de la producción también ha sido mediocre. Entre 1980 y 2017, el valor agregado industrial en Brasil en términos reales creció solo un 24%, en comparación con 69% en la vecina Argentina y 204% en todo el mundo.

Las industrias basadas en la ciencia de Brasil también han perdido su participación en el PBI más rápido de lo esperado. En la década del ‘80, Brasil producía el 55% de los ingredientes farmacéuticos que utilizaba. Para 2020, el porcentaje se había reducido al 5%. Cuando la pandemia de covid-19 creó una gran demanda de vacunas, Brasil se quedó corto. La falta de materiales retrasó el lanzamiento de la vacuna.

A medida que el comercio mundial se liberalizó después de 1990, Brasil abrió lo que había sido una economía ferozmente protegida. Pero solo un poco. Ha seguido protegiendo gran parte de su industria nacional de la competencia extranjera, dice Fabiano Colbano del Banco Mundial. Los sucesivos gobiernos se centraron en estimular la demanda interna, en lugar de aumentar la productividad. Las empresas no han logrado integrarse mucho en las cadenas de suministro globales. Las tarifas se mantuvieron altas y las regulaciones complicadas.

El alcalde de São Bernardo ha tratado de hacer de la ciudad un lugar más fácil para hacer negocios. Durante la pandemia, eliminó la burocracia, bajó los impuestos y construyó más autopistas. Obtuvo compromisos de inversión en logística y otros aspectos de la fabricación, por un valor de US$1750 millones para 2021 y 2022 (el presupuesto de la ciudad para 2022 es de US$1200 millones). Pero en otras partes de Brasil, el covid-19 ha acelerado el declive de la industria.

Brasil no necesita necesariamente un gran sector industrial para prosperar. Algunos economistas argumentan que el declive de la industria le ha dado a Brasil la oportunidad de aprovechar sus puntos fuertes en la agricultura y el petróleo.

El auge de las materias primas ha ayudado a crear un superávit comercial récord para Brasil. Pero esto ha ocultado un déficit de US$53.000 millones (el 3,3% del PBI) en productos industriales. De hecho, la dependencia de las materias primas, cuyas exportaciones en Brasil equivalen al 8% del PBI, normalmente tiende a acelerar la caída de la manufactura al fortalecer la moneda local, lo que abarata las importaciones. China ha preferido durante mucho tiempo comprar materias primas y procesarlas en casa. En 2009, China importó productos alimenticios primarios de Brasil por un valor de US$7000 millones, en comparación con los productos alimenticios procesados por un valor de casi US$600 millones. En 2019, las cifras fueron de US$23.000 millones y US$5000 millones, respectivamente.

Sin embargo, otros sienten que este optimismo está fuera de lugar. “Brasil es el peor ejemplo de desindustrialización prematura en el mundo”, argumenta Rafael Cagnin de la asociación industrial IEDI. Los trabajadores se han trasladado a empleos de servicios poco calificados, en lugar de puestos calificados de alta tecnología. En promedio, su productividad e ingresos han caído, dice. En São Bernardo, los salarios más altos para todos los trabajadores en empleo formal se mantienen en la industria automotriz. Los salarios medios reales en São Bernardo han disminuido todos los años desde 2017.

Consecuencias políticas

Una crisis económica entre 2014 y 2016 sacudió tanto a Brasil que cualquier intento de separar los efectos de la política industrial es difícil. Incluso antes del covid-19, el desempleo estaba en su nivel más alto en 50 años, según el Banco Mundial.

El declive industrial puede tener consecuencias políticas. En Estados Unidos, la pérdida de empleos en la industria manufacturera del Medio Oeste puede haber empujado a algunos votantes a optar por Donald Trump en 2016. En Brasil, las elecciones de 2018 estuvieron dominadas por la corrupción y las consecuencias de la recesión, pero un estudio realizado por dos investigadores brasileños encontró que las áreas más afectadas por la liberalización comercial en la década del 90 fueron las que más votaron por Jair Bolsonaro, el presidente populista. Incluso ganó en el antiguo territorio de Lula, São Bernardo.

Las próximas elecciones presidenciales, en octubre, podrían ser fundamentales para la industria. Bolsonaro no ha hecho mucho por este sector de la economía, aunque a fines de febrero prometió una reducción de impuestos para los productos industriales. Lula, quien parece probable que se enfrente a él, ha dicho que aunque las materias primas son importantes, Brasil necesita “ser fuerte en la industria, en la ciencia y la tecnología”. Es probable que los próximos meses impliquen una lucha para ganarse los corazones y los votos de lugares como São Bernardo.