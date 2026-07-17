Mundial 2026: la botella de Pickford inspiró una nueva ola de campañas de las marcas argentinas

La imagen no duró más que unos segundos, pero alcanzó para disparar una nueva ola de creatividad publicitaria. A diferencia de campañas planificadas con anticipación, una vez más las marcas reaccionaron sobre un hecho inesperado ocurrido en el Mundial 2026.

Terminado el partido en el que la Argentina eliminó a Inglaterra y se clasificó a la final del Mundial 2026, las cámaras captaron a Lionel Messi y otros jugadores revisando la botella del arquero inglés Jordan Pickford. Pegado al envase había un “machete” con los nombres de los posibles ejecutores argentinos y la dirección hacia la que debía tirarse el arquero en una eventual definición por penales. El encuentro nunca llegó a esa instancia, pero la botella se convirtió en uno de los contenidos más virales de las redes sociales.

En menos de 24 horas, distintas marcas argentinas se apropiaron de la imagen y la resignificaron para promocionar productos, campañas comerciales y promociones, en una muestra más de la velocidad con la que el marketing en tiempo real se volvió una herramienta clave para ganar conversación en redes.

Una de las primeras en sumarse fue Cif -la marca de productos de limpieza para el hogar perteneciente a la multinacional Unilever-, que reemplazó la botella de agua por uno de sus aerosoles desinfectantes. La etiqueta rebautizó el producto como “Fragancia Sándalo Antimufa”, en un guiño a las supersticiones futboleras que rodean a la Selección.

Farmacity, por su parte, recreó la botella con un listado de los “favoritos de los jugadores”: desde gel para Lautaro Martínez y yerba para Lionel Messi, hasta perfume, vinchas, caramelos y skincare para otros integrantes del plantel, transformando el viral en una vidriera para distintas categorías de su negocio.

También BBVA adaptó el concepto a una campaña promocional. En lugar de instrucciones para atajar penales, la botella ofrecía descuentos bancarios. “El arquero inglés tenía un machete, vos ya tenés la jugada. Del 17 al 19/7, conseguí la mejor camiseta del mundo en MOOV, Dexter y Stock Center, con reintegro de hasta $30.000 y hasta 6 cuotas sin interés, pagando sin contacto con tu tarjeta de crédito Mastercard BBVA. Hay 1400 unidades”, explicaron desde la firma en su posteo de Instagram.

Quilmes aprovechó el mismo recurso para celebrar la clasificación argentina a la final. La cervecera reemplazó el listado de posibles pateadores por una etiqueta con los dos goles del triunfo ante Inglaterra: “Enzo (85′, bombazo al ángulo)” y “Lautaro (92′, cabezazo de izquierda)”. La pieza fue acompañada por la chicana al arquero “Está la tenés, @jpickford1?”.

Tiendanube también se sumó a la conversación con una pieza que apeló al humor. La plataforma recreó la botella de Pickford y reemplazó los nombres de los jugadores argentinos por los problemas y las soluciones más frecuentes del e-commerce.

La marca de indumentaria Benka utilizó la estética de la botella para comunicar una promoción comercial. En lugar de las indicaciones tácticas del arquero inglés, el envase exhibía el mensaje: “Fábrica en Flores está con 50% OFF por liquidación de invierno”. Con esa intervención, la empresa logró insertar una campaña de descuentos en una de las imágenes más comentadas del Mundial.

Agua Glaciar eligió correrse del chiste futbolero para llevar la conversación a su territorio de marca: el bienestar y la hidratación. La empresa recreó la ya icónica botella de Pickford, pero reemplazó la lista de jugadores por una serie de recomendaciones para “cuidar el corazón” en la previa del partido. Entre los consejos, invitó a “aprovechar el cooling break para hidratarte”, “apagar el celular media hora antes de dormir (y soñar con la cuarta)” y “tomar Glaciar baja en sodio”.

El fenómeno confirma una tendencia que ya había comenzado antes de la semifinal. En la previa del clásico ante Inglaterra, empresas de distintos rubros apelaron al humor, la rivalidad deportiva y el sentimiento nacional, para ganar visibilidad y engagement con acciones de bajo costo y alta viralidad: adaptaron sus logos, rebautizaron productos o “prohibieron” anglicismos.