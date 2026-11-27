Nestlé cambia la conducción de su negocio en la Argentina. Después de casi cuatro décadas en la compañía y de ocho años al frente de las operaciones en el mercado local, Gian-Carlo Aubry se jubilará a fines de este año.

Nacido en Suiza, Aubry ingresó a Nestlé en 1988 como parte del programa International Management Trainee. Su carrera dentro de la multinacional incluyó una primera etapa en la Argentina, entre 1989 y 1993, y luego distintos cargos de liderazgo en mercados de América Latina, como Chile, Colombia, Centroamérica y Brasil. También trabajó en la casa matriz de la compañía, en Vevey, Suiza.

Desde 2018 estaba al frente de la región Plata, que comprende las operaciones de la Argentina, Uruguay y Paraguay . Entre los hitos de ese período se encuentra el regreso de la producción de tabletas de chocolate a la planta de Magdalena, en la provincia de Buenos Aires. También impulsó el fortalecimiento del negocio y las agendas de sustentabilidad y reputación corporativa, según informó la compañía.

Nacido en Suiza, Aubry ingresó a Nestlé en 1988 como parte del programa International Management Trainee

“Desde que ingresé a Nestlé en 1988 como joven profesional, trabajé en distintos países, lideré negocios muy diferentes y fui asumiendo mayores responsabilidades. Cada etapa trajo desafíos y aprendizajes que fueron ampliando mi manera de entender el negocio y de trabajar con los equipos”, señaló recientemente en un posteo en LinkedIn, en el marco de Nestlé Conecta, la feria de empleo virtual organizada por la compañía.

A la hora de comunicar su salida, expresó en un comunicado: “Después de casi cuatro décadas en Nestlé, me retiro con un enorme agradecimiento por todo lo vivido y aprendido en los distintos países en los que tuve la oportunidad de trabajar. Liderar Región Plata fue un privilegio, especialmente por la calidad humana y profesional de nuestros equipos”.

Cambio de mando

El elegido para asumir la posición de Gian-Carlo Aubry es Luis Villavicencio. Se trata de un ejecutivo argentino, que desde 2024 tenía base en Perú y se desempeñaba como gerente general para aquel país y Bolivia. Regresa a la Argentina para asumir el nuevo rol el 1° de enero de 2027.

Villavicencio inició su carrera en Garoto y se incorporó a Nestlé en 2002, luego de que la multinacional adquiriera esa compañía brasileña. Durante más de dos décadas ocupó distintas posiciones comerciales y de liderazgo en la Argentina, Brasil y Chile.

Nestlé tiene siete plantas en la Argentina Gza. Nestlé

En 2023 amplió su responsabilidad a nivel regional, cuando asumió como head of Corporate Sales & eBusiness para América Latina. Desde octubre de 2024 se desempeña como gerente general para Perú y Bolivia.

“Asumir este nuevo desafío y volver a la Argentina para liderar Nestlé en el país es una gran responsabilidad y, a la vez, una oportunidad que me entusiasma especialmente. A lo largo de mi trayectoria en la compañía tuve la posibilidad de conocer distintos mercados, negocios y equipos, experiencias que hoy me permiten regresar con una mirada amplia y con el compromiso de seguir impulsando el desarrollo de Nestlé en la Argentina”, señaló Luis Villavicencio.

En paralelo, la compañía reorganiza también su estructura regional. Por un lado, Luis Felipe Bolaños Campo, actual vicepresidente de Ventas de Nestlé Colombia, asumirá como nuevo country manager de Perú y Bolivia, en reemplazo de Villavicencio. Se trata de un ejecutivo con más de 16 años de trayectoria en la compañía y, durante los últimos tres años, lideró la transformación comercial del mercado colombiano. Por otro lado, Perú y Bolivia pasarán a integrar la nueva Región Andina, junto con Colombia y Ecuador, bajo el liderazgo de Felipe González Bustamante. Con 30 años en la multinacional, el ejecutivo se desempeñaba desde 2023 como country manager para Colombia.